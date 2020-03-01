Grafiklemek, Matplotlib, Pandas

Basit X-Y grafikleri, ikili, üçlü, iki eksenli grafikleri bu yazıda işleyeceğiz.
En basit grafik,
import matplotlib.pyplot as plt
x = np.linspace(-10,10,100)
y = np.sin(x)
plt.plot(x,y)
plt.savefig('graf_01.png')
Önceki metot tüm noktaları birleştiriyor. Eğer birleştirilmesini
istemesek nokta nokta olarak her veri öğesinin basılmasını istesek
plot içinde
. kullanırdık.
plt.plot(x,y,'r.')
plt.savefig('graf_02.png')
Renkleri de aynı komutta belirtilebiliyoruz. Üstteki
r kırmızı (red) için.
Çoğu zaman aynı imajda birden fazla grafik olmasını isteyebiliyoruz, karşılaştırma amaçlı vs. amaçıyla. Alt alta iki grafik için çabuk bir şekilde
x2 = x+100
y1 = np.cos(x2) + 3*np.sin(x2)
y2 = np.exp(x)
fig, axs = plt.subplots(2)
axs[0].plot(x2,y1)
axs[1].plot(x,y2)
plt.savefig('graf_03.png')
Üstteki örnekte x ekseni farklı, çünkü değerlerin skalası farklı o şekilde grafiklemek istedik. Fakat bazen de aynı x skalası üzerinden farklı grafikler basmak isteyebiliriz,
y1 = np.cos(x) + 3*np.sin(x)
y2 = np.exp(x)
fig, axs = plt.subplots(2,sharex=True)
axs[0].plot(x,y1)
axs[1].plot(x,y2)
plt.savefig('graf_04.png')
Eğer Pandas üzerinden grafikleme yapılıyorsa onun
plot(ax=..)
komutuna dışarıdan
axs[0],
axs[1] vs verilebiliyor.
Pandas ile bu arada çoğu grafikleme iyice basit hale geliyor, mesela
bir
DataFrame içinde iki kolon olsun, basmak için direk
DataFrame
üzerinde
plot çağırmak yeterli,
import pandas as pd
x = np.linspace(0,10,100)
df = pd.DataFrame(index=x)
df['y1'] = np.cos(x)
df['y2'] = np.sin(x)
df.plot()
plt.savefig('graf_05.png')
Grafikler direk çizildi, her kolon için ayrı grafik olmak üzere, renklendirildi, ve kolon isimleri bile grafiğin içine yazıldı!
Eğer üstteki gibi bir grafiği ama y ekseninde farklı skala olacak şekilde basmak istesek ne yapardık? Mesela bir grafik sıcaklık, diğeri nem miktarı, bunlar farklı skalalarda olabilir ama trendlerini aynı grafikte aynı x skalası üzerinden (mesela tarih) görmek faydalı olabilir.
import pandas as pd
x = np.linspace(0,10,100)
plt.figure(figsize=(5,3))
df['y1'] = np.cos(x)
df['y2'] = np.sin(x) + 100.0
ax1 = df.y1.plot(color='blue', grid=True, label='y1')
ax2 = df.y2.plot(color='red', grid=True, label='y2',secondary_y=True)
h1, l1 = ax1.get_legend_handles_labels()
h2, l2 = ax2.get_legend_handles_labels()
plt.legend(h1+h2, l1+l2, loc=2)
plt.savefig('graf_06.png')
Belli bölgeleri belli x değerleri için tüm y eksen bazında daha farklı renkte göstermek isteyebiliriz, mesela finansta ekonomik krizler zaman serisi üzerinde bu şekilde gösterilir. Örnek olarak ABD / Britanya Pound döviz kuru üzerinde görelim, ve iki krizi zamanını işaretleyelim,
import pandas as pd
df = pd.read_csv('DEXUSUK.csv',index_col=0,parse_dates=True)
df = df[df.index > '1995-01-01']
df.plot()
c = 'gainsboro' # acik gri rengi
plt.axvspan('01-03-2001', '27-10-2001', color=c, alpha=0.5, lw=0)
plt.axvspan('22-12-2007', '09-05-2009', color=c, alpha=0.5, lw=0)
plt.savefig('graf_07.png')