Thursday, September 5, 2019

HTML Bazli Prezentasyonlar - reveal.js

Basit HTML içerikleriyle, matematik, envai türden medya içeren prezenasyonlar yaratmak için reveal.js.

Kodu Github'dan alırız,

https://github.com/hakimel/reveal.js

En basit örnek için gereken dosyalar css/reveal.css, css/theme/white.css, ve js/reveal.js. Basit prezentasyon,

<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="css/reveal.css"/>
    <link rel="stylesheet" href="css/theme/white.css"/>
  </head>
  <body>
    <div class="reveal">
      <div class="slides">
        <section>
          <h3>Section 1</h3>
          <ul>
            <li class="fragment" data-fragment-index="0">More</li>
            <li class="fragment" data-fragment-index="0">Stuff</li>
          </ul>
        </section>
        <section><h3>Slide 2</h3></section>
      </div>
    </div>
    <script src="js/reveal.js"></script>
    <script>
      Reveal.initialize();
    </script>        
  </body>
</html>

Bu kod iki sayfalık bir prezentasyon yaratır, büyük ekranda slaytlar gösterilir, birincisinde alt içerik ana başlıktan sonra gösterilir, kayış, geçiş gayet güzel.

Fikri şuradaki arkadaştan aldık.

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