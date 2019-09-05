HTML Bazli Prezentasyonlar - reveal.js

Basit HTML içerikleriyle, matematik, envai türden medya içeren
prezenasyonlar yaratmak için
reveal.js.
Kodu Github'dan alırız,
https://github.com/hakimel/reveal.js
En basit örnek için gereken dosyalar
css/reveal.css,
css/theme/white.css, ve
js/reveal.js. Basit prezentasyon,
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="css/reveal.css"/>
<link rel="stylesheet" href="css/theme/white.css"/>
</head>
<body>
<div class="reveal">
<div class="slides">
<section>
<h3>Section 1</h3>
<ul>
<li class="fragment" data-fragment-index="0">More</li>
<li class="fragment" data-fragment-index="0">Stuff</li>
</ul>
</section>
<section><h3>Slide 2</h3></section>
</div>
</div>
<script src="js/reveal.js"></script>
<script>
Reveal.initialize();
</script>
</body>
</html>
Bu kod iki sayfalık bir prezentasyon yaratır, büyük ekranda slaytlar gösterilir, birincisinde alt içerik ana başlıktan sonra gösterilir, kayış, geçiş gayet güzel.
Fikri şuradaki arkadaştan aldık.