Monday, August 26, 2019

Ders Notları, MathJax

Ders notlarının HTML versiyonu,

https://burakbayramli.github.io/dersblog

MathJax kullanacak şekilde değiştirildi. MathJax Javascript ile tarayıcı / kullanıcı tarafında matematik formüllerini imaja çevirir, böylece imajların servis tarafında tutulması gerekmez. Arayıcı motorlarının işini biraz daha rahatlaştırıyor olabilir (formüller metin halde hala HTML içinde duruyor). 
Gönderen zaman: