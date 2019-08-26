Ders Notları, MathJax

Ders notlarının HTML versiyonu,
https://burakbayramli.github.io/dersblog
MathJax kullanacak şekilde değiştirildi. MathJax Javascript ile tarayıcı / kullanıcı tarafında matematik formüllerini imaja çevirir, böylece imajların servis tarafında tutulması gerekmez. Arayıcı motorlarının işini biraz daha rahatlaştırıyor olabilir (formüller metin halde hala HTML içinde duruyor).
https://burakbayramli.github.io/dersblog
MathJax kullanacak şekilde değiştirildi. MathJax Javascript ile tarayıcı / kullanıcı tarafında matematik formüllerini imaja çevirir, böylece imajların servis tarafında tutulması gerekmez. Arayıcı motorlarının işini biraz daha rahatlaştırıyor olabilir (formüller metin halde hala HTML içinde duruyor).