Roket İnişi, Kontrol, OpenAI Gym

OpenAİ Gym altyapısı altında paylaşılan simülatörlerden biri aya iniş (lunar lander), bir diğeri, yine Gym altyapısı üzerinde yazılmış ama ayrı bir proje, rocket-lander. Her iki proje her ne kadar takviyeli ogrenim / yapay zeka için yazılmış olsa da, (matematiksel modelleme içeren) kontrol teorisi amaçlı kullanılabilir. İniş problemi kolay değil; rüzgar, yerçekim etkileriyle boğuşurken en az yakıt harcayacak şekilde iniş yapmak ciddi bir optimizasyon problemi.
İkinci iniş simülasyonu birinciyi kıyasla daha çetrefil bir iniş modelliyor, geçende deniz üstünde bir platforma iniş yapan SpaceX'in Falcon 9 ilk aşama roketi modellenmiş. Ufak bir hedefe iniş yapıldığı için iş çok daha zor, ayrıca bu simülatörde kontroller sürekli (continuous) olabiliyor, aya iniş ayrıksal kontrolle işliyor.
Aya iniş için
gym==0.9.4 kurulur, altta rasgele hareketler yaptıran
bir kod (ayrıca simülasyondan resim alınıyor),
import gym, six, pyglet, pandas as pd, numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
env = gym.make('LunarLander-v2')
observation = env.reset()
for i in range(100):
action = env.action_space.sample()
env.render()
observation, reward, done, info = env.step(action)
buffer = pyglet.image.get_buffer_manager().get_color_buffer()
image_data = buffer.get_image_data()
if i % 10 == 0:
image_data.save(filename='frames/lunar-%04d.png' % i)
print (observation)
if done: break
env.close()
Falcon 9 için ana proje
https://github.com/arex18/rocket-lander
Ama tüm bu kodlara gerek yok, simülatör için iki dosya yeterli
(
rocketlander.py ve
constants.py), bu dosyaları biz aldık, ve
alttaki dizinde bulunabilir ,
https://github.com/burakbayramli/classnotes/tree/master/phy/phy_lander
Kontrol için taslak bir kod (sabit kontrol veriliyor). Kodda mesela
rüzgar etkisi nasıl eklenir görüyoruz,
env.apply_random_x_disturbance ile. İniş yapılan platform sanal bir
dalga sebebiyle sola ya da sağa kayıyor olabilir, bunu
env.move_barge_randomly ile veriyoruz.
from rocketlander import RocketLander
from constants import LEFT_GROUND_CONTACT, RIGHT_GROUND_CONTACT
import numpy as np
import pyglet
if __name__ == "__main__":
settings = {'Side Engines': True,
'Clouds': True,
'Vectorized Nozzle': True,
'Starting Y-Pos Constant': 1,
'Initial Force': 'random'} # (6000, -10000)}
env = RocketLander(settings)
s = env.reset()
left_or_right_barge_movement = np.random.randint(0, 2)
for i in range(30):
a = [10.0, 1.0, 1.0]
obs, r, done, info = env.step(a)
env.render()
buffer = pyglet.image.get_buffer_manager().get_color_buffer()
image_data = buffer.get_image_data()
if i % 10 == 0:
image_data.save(filename='frames/rocket-%04d.png' % i)
env.draw_marker(env.landing_coordinates[0], env.landing_coordinates[1])
env.refresh(render=False)
if s[LEFT_GROUND_CONTACT] == 0 and s[RIGHT_GROUND_CONTACT] == 0:
env.move_barge_randomly
(0.05, left_or_right_barge_movement)
env.apply_random_x_disturbance \
(epsilon=0.005, \
left_or_right=left_or_right_barge_movement)
env.apply_random_y_disturbance(epsilon=0.005)
if done: break
step çağrısından gelen
obs içinde o adımda bilinen roket hakkında
ölçümler var. Konumda
x_pos, y_pos, x_vel, y_vel, lateral_angle, angular_velocity
x_pos, y_pos roketin yatay, dikey konumu.
x_vel,y_vel yatay, dikey
hız.
lateral_angle roketin eğimi,
angular_velocity açısal hız,
yani bu açının ne hızda değiştiği.
Kontrol aksiyonları
Fe,Fs,Psi, bunlardan
Fe ana itiş roketi, dikey
yönde.
Fs yandaki nitrojenle çalışan iticileri kontrol ediyor.
Psi
ile roketin açısının değiştirmek mümkün.
Diğer değişkenlerden,
env.remaining_fuel kalan yakıtı raporlar,
env.initial_mass başlangıçtaki (yakıt dahil) kütle,
env.get_landing_coordinates() platformun yerini. Raporlanabilen tüm
değişkenleri
dir(env) ile görebiliriz.
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