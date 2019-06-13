Podcast, Ses Kaydını Web Sitesinde Çaldırmak

Bir siteden HTML sayfaları üzerinden herhangi bir mp3, wav ya da ogg ses dosyasını nasıl servis ederiz? Bir podcast servisi verilecek olabilir, ses kaydı mp3 dosyasında, dosya ise Google Drive üzerinde.
Bu durumda dosyayı GD'a yükleriz. Sağ tıklama ile Share seçilir, "Anyone on the İnternet can find and view" seçimi yapılır. Bu bir URL bağlantısı üretecek, bağlantıyı kopyalarız, şu formda olacak,
https://drive.google.com/file/d/1234xyz/view?usp=sharing
Bu bağlantıdaki
/view metnini
/preview haline getiririz, ve HTML'e
<iframe
frameborder="0"
width="400"
height="200"
src="https://drive.google.com/file/d/1234xyz/preview">
</iframe>
kodunu koyarız. Bu sayfayı ziyaret edince bir çalıçı (player) göreceğiz, basit bir program, üzerinde Google logosu vs yok, ise yarıyor, ileri sarma, ara verme gibi özellikleri var.
Peki çalıçının HTML kodu nereden geliyor diye merak edilebilir, sonuca
Javascript dahil etmedik, üstteki kod parçası oldukca basit. Kod
URL'in kendisinden geliyor,
/preview gerekli HTML'i yaratıyor.
Bu kadar. Dosya Google Drive'da ona referans eden çalıçı herhangi bir sayfada.
Kaynaklar
https://www.labnol.org/internet/google-drive-mp3-embed/2232/
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