Saturday, May 25, 2019

Wispotter

TR'de cafe, vs. envai yerde bulunan Wispotter servisine bağlanma problemi olursa, yani Wifi listesinde Wispotter gözüküyor, bağlanılıyor, ve şifre daha önce girilmiş olsa bile bazı yerlerde / durumlarda Wispotter'in işlememe durumu olursa, alttakiler yapılabilir. Hata cep telefonlarında Wifi listesinde Wispotter'a bağlandıktan sonra "Sign-in to network" yerine "Internet may not be available" şeklinde ortaya çıkabilir, dizüstünde çoğu siteye ziyaretin reddedilmesi ve sanki bir proxy hatası havası varmış gibi ortaya çıkabilir. Düzeltmek için,

Tarayıcıda İncognito Mode penceresi açılır, sonra

ipbak.com

adresine gidilir. Bu sayfa büyük bir ekranda bir IP adresi verecek. Bu adresi alıp arama çubuğuna yapıştırıyoruz, ve bu adrese girince Wispotter girişi isliyor.

Hataların bazı adreslerin onbelleklenmesi, ya da ziyaret tarihçesinin dolması, vs. gibi durumlarda olduğu söyleniyor, gerçi biz oralarda temizlik yapsak ta bu problem çıkabiliyor. Son seçenek üstteki yaklaşım.

Gönderen zaman:

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)