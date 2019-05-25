TR'de cafe, vs. envai yerde bulunan Wispotter servisine bağlanma
problemi olursa, yani Wifi listesinde Wispotter gözüküyor,
bağlanılıyor, ve şifre daha önce girilmiş olsa bile bazı yerlerde /
durumlarda Wispotter'in işlememe durumu olursa, alttakiler
yapılabilir. Hata cep telefonlarında Wifi listesinde Wispotter'a
bağlandıktan sonra "
Sign-in to network" yerine "
Internet may not be
available" şeklinde ortaya çıkabilir, dizüstünde çoğu siteye ziyaretin
reddedilmesi ve sanki bir proxy hatası havası varmış gibi ortaya
çıkabilir. Düzeltmek için,
Tarayıcıda İncognito Mode penceresi açılır, sonra
ipbak.com
adresine gidilir. Bu sayfa büyük bir ekranda bir IP adresi verecek. Bu adresi alıp arama çubuğuna yapıştırıyoruz, ve bu adrese girince Wispotter girişi isliyor.
Hataların bazı adreslerin onbelleklenmesi, ya da ziyaret tarihçesinin dolması, vs. gibi durumlarda olduğu söyleniyor, gerçi biz oralarda temizlik yapsak ta bu problem çıkabiliyor. Son seçenek üstteki yaklaşım.
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