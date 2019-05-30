SendGrid, SMTP, Email Servisi

GMail'in SMTP servisi var fakat normal email göndermek için kullandığımız servisi bir ticari uygulamadan mail göndermek için kullandığımızda bazı problemler çıkabiliyor. Google'ın güvenlik kontrolleri kişileri korumak üzere yapılmış, bu sebeple kışisel mail servisinizi uygulamadan kullanmak istediğimizde her adımda zorluk çıkıyor.
Daha iyisi işi sadece uygulamalara hizmet etmek için yazılmış bir servis kullanmak. SendGrid böyle bir uygulama.
sendgrid.com
Bedava servise kaydoluyoruz, sonra api anahtarı üretiyoruz, bu
üretilen anahtar şifre, kullanıcı ismi ise
apikey oluyor, bu şekilde
SMTP servisine kavuşuyoruz. Örnek kod
import smtplib
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.mime.text import MIMEText
mail_from = 'Burak Bayramli <....@gmail.com>'
mail_to = 'Burak Bayramli <...@gmail.com>'
msg = MIMEMultipart()
msg['From'] = mail_from
msg['To'] = mail_to
msg['Subject'] = 'Sending mails with Python'
mail_body = """
Hey,
This is a test.
Sevgiler,\nB
"""
msg.attach(MIMEText(mail_body))
try:
server = smtplib.SMTP_SSL('smtp.sendgrid.net', 465)
server.ehlo()
server.login('apikey', '[anahtar]')
server.sendmail(mail_from, mail_to, msg.as_string())
server.close()
print("mail sent")
except:
print("issue")
Sendgrid'in bir entegrasyon kontrol mekanizması var; doğrulama yapmak için kendinize bir email atmanızı bekliyor, attıktan sonra (üstteki kodla yapılabilir), "Verify"'a tıklıyoruz, Sendgrid sisteminde bu mail'i arıyor, varsa entegrasyon tamamlandı diyor.
Bedava servisin günlük kotası yüzlerce email, başlangıç için yeterli olur herhalde.
Kaynaklar
[1] https://blog.ruanbekker.com/blog/2018/08/21/send-emails-using-python-and-sendgrid-using-smtplib/
No comments:
Post a Comment