Paypal, Internet'te Ödeme Almak

Paypal Türkiye'den kullanılmıyor fakat ileride açılabilir, ayrıca yabancı ülkelerde banka hesapları üzerinden kullanılabilir. Yazının geri kalanı işler bir Paypal hesabı olduğunu farz ediyor.
Paypal aslında ciddi bir ödeme sistemi, hatta daha ilerisinde bir "ödeme işleyici (payment processor)". Bu tür şirketler dünya finans sistemının belkemiğine bağlıdır, bu bağlantıyı kurmak kolay değildir, mesela Google Pay var, ama GP bir ödeme işleyici değil. Diğer ödeme işleyicilere bağlanarak işinin yapıyor, Paypal gibi.
Eğer normal paypal.com hesabınız varsa, onunla alakalı
developer.paypal.com
hesabınız da olacaktır. Bu adresten Paypal'ın geliştirme ve test araçlarına erisebiliyorsunuz. Üstteki adrese paypal kullanıcı / şifremiz ile giriş yapalım. Burada bazı taklit satıcı, müşteri hesapları yaratacağız. Accounts'a tıklayın orada kum kabı (sandbox) hesapları yaratabiliriz. "Kum kabı" içinde "kumda kale yapar gibi" bu taklit hesaplar ile işlem gerçek işlemlere yakın hareketler yapacağız. Bir tane iş (business) hesabı yaratalim ki bu hesaptan ödeme kabul edebilelim, diğeri kişisel taklit hesap olabilir, ki ödeme gonderebilelim. Create Account ile bu hesapları yaratırız. Hesap yaratırken kullanılan email ve şifre ile şimdi
sandbox.paypal.com
adresine giriş yapabiliriz. Bu adres bizi bu taklit kullanıcıların "hesabına" götürüyor. Bu kullanıcılara neredeyse tam tekmilli paypal hesaplariymis gibi, o sayfalar üzerinden erisebilmek önemli böylece bu hesaplarda oynamalar, değişiklikler yaparak farklı test senaryolarını deneyebiliriz, ama bu testler gerçek hesabımızı etkilemiyor.
Bir "satın al" butonu yaratalım. Satıcının hesabına girelim, menüden Tools | Business setup seçelim. Payment setup'tan "on your website" seçip Continue tıklayalım. Sonraki sayfada ödemeleri nasıl işlemek istediğimiz soruluyor, sol blok seçilebilir, oradaki Continue seçilebilir böylece kredi kartı işlemi için düğme / buton yaratıyoruz.
Step 1 diyen, bir sonraki ekranda "create payment buttons using HTML". Düğme tipi için "Buy Now" tipi yeterli, en basiti bu.
Step 2 altında "save button at Paypal" işaretini iptal edelim. Bir ürün fiyatı girelim, mesela 10 dolar.
Step 3 altında Add advances variables kısmı var, bu kutu önemli, Paypal ödemeyi aldıktan sonra bizim sitemize bildirimi nasıl yapacak, onu gösteriyor. Bu kutuya
notify_url=[bizim site ve paypal url]
Simdi create button ile düğmeyi üretelim. Düğme bir HTML kodu olarak bize verilecek, bu kodu sitemizin HTML'i içine koyunca bir ödeme düğmesi göreceğiz. Bu düğmeyi bir HTML'e koyalım, sayfayı tarayıcıda ziyaret edelim ve satın alma düğmesini görelim. Ona tıklayaylım, paypal'e gideceğiz, burada taklit alıcı hesabıyla giriş yapıp ödemeyi yapalım. Ödeme şekillerinde kredi kart, paypal hesabı gibi seçenekler var, taklit kredi kartı da kullanabilirdik. Son birkaç rakamı gösterilen kart gerçek değil. Ödeme düğmesi bizi sandbox alanına götürmüştü, çünkü düğmeyi bu taklit alanda yaratmıştık.
Artık www.sandbox.paypal.com adresine gidersek burada hesabımızdan 10 dolar eksiltildiğini görürüz. Bu tabii ki taklit para. Şimdi satıcı hesabına girersek orada 10 dolara yakın bir paranın hesabımıza geçtiğini görüyoruz (10 dolardan biraz eksik olabilir çünkü paypal komisyonunu kesti).
Paypal'den Bilgi Almak
Üstte
notify_url ile bir URL verdik. Bu URL bizim sitemizde mesela
Flask ile servis ettiğimiz / dinlendiğimiz bir adres olacak. Flask'te
şu kodlar kullanılabilir,
from flask import Flask, jsonify, render_template, request
import requests
import urllib.parse
...
VERIFY_URL_PROD = 'https://ipnpb.paypal.com/cgi-bin/webscr'
VERIFY_URL_TEST = 'https://ipnpb.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr'
VERIFY_URL = VERIFY_URL_TEST
...
@app.route('/paypal_ipn', methods=['POST','GET'])
def paypal_ipn():
params = request.form.to_dict()
params['cmd'] = '_notify-validate'
print (params)
headers = {'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded',
'user-agent': 'Python-IPN-Verification-Script'}
r = requests.post(VERIFY_URL, params=params, headers=headers, verify=True)
r.raise_for_status()
if r.text == 'VERIFIED':
print ("Verified")
elif r.text == 'INVALID':
print ("Invalid")
else:
print ("some other response")
print (r.text)
return ""
Şimdi Paypal'de ödeme yaptıktan sonra Paypal servis tarafı bizim
servisimiz ile bağlantıya geçecek,
bizim site/paypal_ipn'e
bağlanacak (bu adresi düğme yaratırken vermiş olmamız lazım tabii), ve
log'da bize gönderdiği bilgileri göreceğiz. Müşteri kodu, email'i,
adresi gibi bir sürü bilgi burada var. Bu bilgileri kaydedip bir
kullanıcı girişi için ileride kullanabiliriz.
Flask Python projemizde gerekli ek paketler
requests, ve
urllib3. Onlar
pip ile kurulmuş olmalı.
Kaynaklar
[1] https://www.youtube.com/watch?v=NFUdd3gveN8
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