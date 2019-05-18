İdare edilen (managed) bulut ortamlarında Google'ın App Engine yaklaşımına benzer bir yaklaşım Heroku. Gerçi esnek bir sistem ayarlama şekli var, veri tabanı, Django, onun yerine Flask gibi yazılımları ortamımıza ekleyebiliyoruz.
Heroku sanal ortamının işlemci birimi dyno; bir dyno bir sanal Linux uygulama kabidir (container). Ölçeklerken "dyno zamanından" bahsedilir, bir dyno bir saat kullanılmışsa bir dyno saati tüketilmiştir. Her uygulamaya Heroku tarafından 750 bedava dyno saati verilir. Bu pek çok basit uygulama için yeterlidir. İsteyenler ek para ödeyerek daha fazla dyno saati satın alabilirler. Heroku bu şekilde para kazanmayı umuyor muhakkak.
Not: Dyno'lar 30 dakika kullanılmamışsa uykuya dalar, tekrar uyanırken biraz yavaşlık olabilir. Belki 10 dakikada bir uygulamayı dışarıdan "dürterek", ping yaparak uyanık tutmak düşünülebilir.
Üye olmak için
https://signup.heroku.com/signup/dc
Artık konsola girebiliriz. Heroku ile idare edilen uygulamalarımız, projelerimiz var, bu projeleri istediğimiz gibi ölçekleyebiliyoruz, onlara kaynak yöneltebiliyoruz. Mevcut uygulamaları görmek için
https://dashboard.heroku.com/apps
Mevcut bir app'i silmek için app ismine tıklanır, Settings kısmında en altta "Delete app" düğmesine basılıp app ismi bir daha girilip silme yapılır. Yeni app için Create New App seçin. isim global olarak özgün olmalı. Yerel bilgisayarda (daha önce kurulmadıysa bir kerelik)
sudo snap install heroku --classic
Simdi,
heroku login
dedikten sonra soruda enter'e basın, tarayıcıya gidiyor, bu geçici, iş bittikten sonra tarayıcı kapatılıp komut satırına dönülebilir. Biraz garip bir giriş yapma şekli ama işliyor.
Bir uygulama kuralım. Alttaki repo'da daha önce yaratılmış çok basit bir Heroku uygulaması var.
git clone git@github.com:franccesco/flask-heroku-example.git
cd flask-heroku-example
heroku apps:create flask-heroku-example-[bir seyler, ozgun isim olsun diye]
Bu noktada hala app sonuç ortamına gönderilmedi. Sayfanızı ziyaret ederseniz,
Heroku | Welcome to your new app!
mesajını görürsünüz.
git push heroku master
ile kod gönderin. Eğer problem çıkarsa
.git/config içinde
url = https://git.heroku.com/flask-microblog-[...].git
olduğunu kontrol edin. Ve
git push tekrarlayın.
heroku open
ile tarayıcıyı direk uygulamanın işlediği URL'i ziyared edecek şekilde açabiliyoruz.
Heroku'nun çok Github repo merkezli işlediğini farketmişizdir
herhalde. Kod gönderirken repo dizini içinde olmak lazım,
open
deyince o repo ile alakalı olan ÜRL biliniyor, vs. Sistemleri böyle işliyor.
Ölçekleme
heroku ps:scale web=1
Scaling dynos... done, now running web at 1:Free
web=2 diyebilirdik.
Ayarlar
Üstte gösterilen örnek Python bazlı projeydi. Bu tür projelerin (ve
genel Heroku projelerinin) ayarı için
Pipfile ve
Procfile
dosyaları var. Bu dosyalar Heroku proje dizininde en üstte
görülebiliyor. Dosya
runtime.txt içinde hangi python versiyonu
istediğimiz seçilebilir.
Dosya Sistemi
Dikkat: idare edilen bir ortam olduğu için Heroku "disk" ve "dosya sistemi" erişimini garanti etmiyor. Daha doğrusu bir dosya sistemi var ama bu sistem birdenbire değişip bir başka makinanın sistemine dönüşebiliyor (herhalde arka planda yük dağıtımı yaparken kod bir o bir makinaya kaydırılıyor). Bu yüzden Heroku disk sistemi için "uçucu (ephemeral)" deniyor. Diske yazılan bir şeyin orada kalacağına güvenmemek lazım. Kalıcı olmasını istediğimiz şeyleri Heroku tarafından desteklenen Posgresql tabanına yazmak lazım.
Bu yazıya ekler olabilir
[1] https://blog.miguelgrinberg.com/post/the-flask-mega-tutorial-part-xviii-deployment-on-heroku
[2] https://devcenter.heroku.com/articles/getting-started-with-python
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