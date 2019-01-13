Nereden Baslarim - 2019

Programcılığa giriş yapmak, ilerlemek isteyen arkadaşlar bu ise nereden başlayabilir? Site kurmak, şirketlerde bu işleri yapabilmek, bunun danışmanlığını vermek açısından, 2019 yılında bilgi işleme giriş nereden yapılabilir?
Önce Python dili. Hem servis tarafında, hem GUİ kodlamasına, hem bilimsel hesaplarda bu dil artık her yerde.
Program işletmek (birazdan gorulecek), Flask, SQL, bunlar hep komut
satırında yapılacak şeyler. Unix öğrenilmeli, dizüstü, masaüstü
bilgisayarında Ubuntu (Unix) kurulabilir. Unix'in bir sürü komut
satırı yardımcı programı var, bunlar nasıl işletilir,
öğrenilmeli. Unix'e girilince kullanici hesabimiz vardir, bu
kullanicinin ayarlari nasil yapilir, kullanici izinleri, dosyalar,
dizinler, komut satirindan bunlari gezmek,
find ile bulmak,
grep
ile icerik aramak, text dosyalarina veri eklemek,
cat ile gosterip
>> ile ekleme yapabilmek, vs.
Unix ve Python dili öğrenilince ardından servis tarafı kodlamalarına bir dalış, mesela Flask üzerinden sayfa servis edebilmek. Bu arada HTML ve CSS temeli yanda öğrenilir. HTML/CSS sayfaları direk editörde yazılıp neye benzediği görülebilir, ardından Flask ile servis tarafında içi veri tabanından gelen verilerle nasıl doldurulup servis edilir, bu öğrenilir.
Veri tabanı için python içinden sqlite3 ile başlanır, bu taban verisini tek bir dosya içinde tutan, hızlı basit bir taban. Veriye erişim dili SQL bu sırada öğrenilir. Sonra daha büyük işler için Postgreql'e geçilebilir.
Flask ile sayfa servis edince APİ servisi nasıl olur, buraya giriş yapılabilir. Flask'te ufak birkaç değişim sonrası bir metottan JSON servis etmek rahat, böylece bağlanan program ne olursa olsun veriyi servisinizden alabiliyor olur.
Toptan (batch) program nasıl işletilir, davranışları, potansiyel problemleri nedir, bunlara girilebilir. Flask ile kodlama anlık, işlemsel kodlar, istek / işlem / cevap döngüsünde işlerler. Toptan işlemler bir başlar, sürekli ayaktadır, veri varsa hemen işler, işi bitince bekleme döngüsüne girebilir, çökerse kaldığı yerden devam edebilmelidir. Bunlar bilinmeli.
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Eğer veri bilimi (data science) konusuna girmek isteyenler olursa, bu farklı bir gidiş yolu, ama üsttekiler hala faydalı. Bu durumda
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