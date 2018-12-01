Doküman İndeksleme, Arama, sqlite3, fts3

Veri tabanlı indeksleme, arama mimarileri rekabetçi olmaya devam ediyor. Hard diskimde tuttuğum pdf, epub kitapları indekslemek için
Sqlite3 içinde işleyen bir diğer çözüm, fts3 daha kullanışlı. İndeksleme için bir kolonu
Bir tabanı temsil eden tek bir dosyayı kopyaladığımda indeks bilgisi o taban ile beraber gider. Whoosh ile ayrı dizindeki (bozulmaya açık) bir takım anlamsız dosyalar yok.
Performans oldukca iyi. Bu şekilde on milyonlarca satırı, belgeyi indekslemiş projeler var.
Sqlite3 direk Python 3 içine dahil,
Not: kendi kullanımım için yazdığım arama programı "loogle" şurada.
Not: Bu fts3 yaklaşımı bir zamanlar MySQL'de sevilen
Kaynak
https://www.sqlite.org/fts3.html
recoll yerine bir aracı kendim yazmak istediğimde ilk öne çıkan
whoosh adlı bir kütüphane idi. Paket
whoosh içerik indeksler, ve bir indeks dizini altında gerekli dosyaları yazar. Bu dosyalar
whoosh için anlam ifade eden ikisel dosyalar, bu aslında bir negatif. Bu dosyaların idare edilmesi gerekli. Ayrıca whoosh ile güncelleme işlemleri biraz problemli.
Sqlite3 içinde işleyen bir diğer çözüm, fts3 daha kullanışlı. İndeksleme için bir kolonu
fts3 tipinde tanımlamak yeterli, artık bu kolona konan her veri doküman arama yaklaşımıyla aranabilir.
import os
db = "/tmp/books.db"
if os.path.isfile(db): os.remove(db)
conn = sqlite3.connect(db)
c = conn.cursor()
res = c.execute('''CREATE VIRTUAL TABLE BOOKS USING fts3(path TEXT PRIMARY KEY, content TEXT); ''')
insert = "INSERT INTO BOOKS(path,content) VALUES('%s','%s');"
c.execute(insert % ("book1.pdf",'SQLite is a software...'))
c.execute(insert % ("book2.pdf",'All SQLite is source code...'))
c.execute(insert % ("book2.pdf",'All is code...'))
conn.commit()
print ('ara 1')
res = c.execute('''SELECT * FROM BOOKS WHERE content MATCH 'sqlite'; ''' )
for x in res: print (x)
print ('ara 2')
res = c.execute('''SELECT * FROM BOOKS WHERE content MATCH 'source'; ''' )
for x in res: print (x)
print ('ara 3')
res = c.execute('''SELECT * FROM BOOKS WHERE content MATCH 'is code'; ''' )
for x in res: print (x)
Veri taban semantiği aslında döküman indeksleme için çok uygun. Bir "dokümanı" indeksten çıkartmak için o dokümanın olduğu satırı tabandan bildik SQL komutları ile sileriz. Ya da güncelleriz.
ara 1
('book1.pdf', 'SQLite is a software...')
('book2.pdf', 'All SQLite is source code...')
ara 2
('book2.pdf', 'All SQLite is source code...')
ara 3
('book2.pdf', 'All SQLite is source code...')
('book2.pdf', 'All is code...')
Bir tabanı temsil eden tek bir dosyayı kopyaladığımda indeks bilgisi o taban ile beraber gider. Whoosh ile ayrı dizindeki (bozulmaya açık) bir takım anlamsız dosyalar yok.
Performans oldukca iyi. Bu şekilde on milyonlarca satırı, belgeyi indekslemiş projeler var.
Sqlite3 direk Python 3 içine dahil,
pip install ile kurmaya bile gerek yok.
Not: kendi kullanımım için yazdığım arama programı "loogle" şurada.
Not: Bu fts3 yaklaşımı bir zamanlar MySQL'de sevilen
FULLTEXT kolon kullanımı ile benzeşiyor.
Kaynak
https://www.sqlite.org/fts3.html
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