TensorFlow.js, Javascript ile TensorFlow, Keras Modelleri

Kullanıcı / masaüstü / cep ortamında yapay zeka modelleri kullanmak için Tensorflow.js var. Mesela Android cep ortamında YZ modellerini Java üzerinden kullanmak akla gelebilirdi, fakat Javascript ve tarayıcı üzerinden bu iş daha rahat. Javascript çoğunun bildiği dil (HTML ve sayfa kodlamasi icin kullanılır), ve dinamik tiplemesi sayesinde daha hızlı geliştirmeye imkan verir.
Ayrıca Javascript'in, hatta servis tarafında Node'un bu kadar kullanım bulmasının arkasında bir sebep daha var; Google, Chrome'u yazarken o zamanki Javascript motorlarının performansını beğenmedi. Bu sebeple Chrome için V8 projesiyle Javascript motorunu tekrar baştan yazdılar. V8 çok hızlı performansı sayesinde beğeni gördü, Node biraz da bu sebeple on plana çıkabildi (servis tarafında Javascript!).
Bir örnekle başlayalım. Ama ondan önce bir kullanım gözlem: bu alandaki örneklerin çoğu tarayıcı üzerinde model eğitmekten bahsediyor. Fakat gerçek dünyada olacak şudur; GPU, TPU, vs. üzerinden Python ile model servis tarafında eğitilecektir, kaydedilecektir. Bu model Tensorflow.js üzerinden kullanıcı tarafında yüklenecek, ve model tahmin amaçlı olarak Javascript üzerinden kullanılacaktır. Servis tarafında model eğitmek için Javascript kullanımı herhalde çok görülmez; tabii şöyle bir kullanım olabilir, eğitilmiş model kullanıcı verisiyle "zenginleştirmek" için ufak veri parçaları ile eğitimi devam ettirilebilir.
Biz yine de JS ile eğiten bir program görelim, basit bir lineer regresyon örneği,
https://js.tensorflow.org/
Önce bir geliştirme "ortamı" hazırlayalım. HTML ve Javascript bazlı çalışacağız, bir html dosyası olacak, kodları ayrı js dosyasında yazıp HTML'den dahil ederiz, sayfayı F5 ile tekrar yükletince kod tamamen işler halde olsun. Çıktıları göstermek için bir fonksiyon yazalım, çıktıyı HTML div öğesi içine yazsın. Ayrıca dosyaları Flask üzerinden servis edelim, statik dosyaları bile, ki bunlar /static/ URL'i altında olsunlar, bunun sebebi ileride bir modeli TensorFlow.js'e yüklettirmek gerektiğinde bu dosyanın http üzerinden servis edilmesi gerektiği. O yüzden baştan bir (mikro)servis ortamında ise başlayalım.
<html>
<head>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tensorflow/tfjs@0.13.3/dist/tf.min.js"> </script>
<script src="/static/test.js"></script>
</head>
<body>
<div id="output">
</div>
</body>
</html>
Simdi /vs/vs/out adli yeni bir dizin görülecek. Bu dizin altında iki dosya var, model.json ve group1-shard1of1, bunların ikisini de Flask /static/ altına alırız. Şimdi test amaçlı modele geçilecek MNIST verisi lazım. MNIST verileri 28x28 boyutunda bir görüntü verisidir, önceki eğittiğimiz Keras modeli bu veriyi (1,784) boyutunda bekler, o zaman Python kodu ile birkaç örnek görüntü verisi çekip çıkartalım, mesela
from keras.datasets import mnist
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()
idx = 0
print (y_test[idx])
print (list(x_test[idx].reshape(784,)))
idx = 100
print (y_test[idx])
print (list(x_test[idx].reshape(784,)))
idx = 3
print (y_test[idx])
print (list(x_test[idx].reshape(784,)))
bize gerekli veriyi gösterecek. Sırasıyla 7, 6 ve 0 sayılarının görüntü verisi bunlar. Veriyi alıp Javascript'e koyarız, ve modele tahmin için sorarız. Bakalım Keras MNİST modeli ne diyecek?
function dprint(s) {
document.getElementById("output").innerHTML += s + "<br/>";
}
const test1 = tf.tensor2d([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 84, 185, 159, 151, 60, 36, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 222, 254, 254, 254, 254, 241, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 170, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 67, 114, 72, 114, 163, 227, 254, 225, 254, 254, 254, 250, 229, 254, 254, 140, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 66, 14, 67, 67, 67, 59, 21, 236, 254, 106, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 253, 209, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 22, 233, 255, 83, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 129, 254, 238, 44, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 59, 249, 254, 62, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 133, 254, 187, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 205, 248, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 126, 254, 182, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 75, 251, 240, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 221, 254, 166, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 203, 254, 219, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38, 254, 254, 77, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 224, 254, 115, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 133, 254, 254, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 61, 242, 254, 254, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 121, 254, 254, 219, 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 121, 254, 207, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [1, 784]);
const test2 = tf.tensor2d([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 127, 221, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 229, 219, 104, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 235, 140, 4, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 118, 227, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 236, 133, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 243, 93, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 85, 243, 21, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 189, 236, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 208, 169, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 151, 151, 135, 74, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 254, 89, 0, 0, 0, 0, 6, 142, 254, 224, 211, 181, 241, 70, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 254, 68, 0, 0, 0, 2, 161, 254, 104, 7, 0, 0, 80, 223, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 57, 254, 15, 0, 0, 0, 150, 231, 68, 1, 0, 0, 0, 9, 231, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 79, 254, 15, 0, 0, 24, 228, 66, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 196, 87, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 73, 254, 43, 0, 0, 116, 251, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 196, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 230, 147, 0, 0, 60, 255, 70, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 209, 84, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 203, 232, 4, 0, 42, 253, 74, 0, 0, 0, 0, 0, 114, 233, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 87, 252, 147, 0, 0, 154, 229, 132, 123, 123, 63, 93, 248, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 169, 249, 137, 23, 8, 80, 100, 101, 107, 145, 192, 51, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 139, 251, 224, 144, 115, 115, 195, 254, 187, 48, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 55, 141, 203, 244, 180, 129, 67, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [1, 784]);
const test3 = tf.tensor2d([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 150, 253, 202, 31, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37, 251, 251, 253, 107, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 197, 251, 251, 253, 107, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 110, 190, 251, 251, 251, 253, 169, 109, 62, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 253, 251, 251, 251, 251, 253, 251, 251, 220, 51, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 182, 255, 253, 253, 253, 253, 234, 222, 253, 253, 253, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 63, 221, 253, 251, 251, 251, 147, 77, 62, 128, 251, 251, 105, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 231, 251, 253, 251, 220, 137, 10, 0, 0, 31, 230, 251, 243, 113, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37, 251, 251, 253, 188, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 109, 251, 253, 251, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37, 251, 251, 201, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 200, 253, 251, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37, 253, 253, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 202, 255, 253, 164, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 140, 251, 251, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 109, 251, 253, 251, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 217, 251, 251, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 63, 231, 251, 253, 230, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 217, 251, 251, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 144, 251, 251, 251, 221, 61, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 217, 251, 251, 0, 0, 0, 0, 0, 182, 221, 251, 251, 251, 180, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 218, 253, 253, 73, 73, 228, 253, 253, 255, 253, 253, 253, 253, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 113, 251, 251, 253, 251, 251, 251, 251, 253, 251, 251, 251, 147, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 230, 251, 253, 251, 251, 251, 251, 253, 230, 189, 35, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 62, 142, 253, 251, 251, 251, 251, 253, 107, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 72, 174, 251, 173, 71, 72, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [1, 784]);
tf.loadModel('http://localhost:5000/static/model.json').then(model => {
res = (model.predict(test1));
dprint (res);
res = (model.predict(test2));
dprint (res);
res = (model.predict(test3));
dprint (res);
});
Sonuc
Tensor [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],]
Tensor [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0],]
Tensor [[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],]
Görüldüğü gibi doğru bit 1 halinde, sırasıyla 7., 6. ve 0. bitler.
Ayrıca Javascript'in, hatta servis tarafında Node'un bu kadar kullanım bulmasının arkasında bir sebep daha var; Google, Chrome'u yazarken o zamanki Javascript motorlarının performansını beğenmedi. Bu sebeple Chrome için V8 projesiyle Javascript motorunu tekrar baştan yazdılar. V8 çok hızlı performansı sayesinde beğeni gördü, Node biraz da bu sebeple on plana çıkabildi (servis tarafında Javascript!).
Bir örnekle başlayalım. Ama ondan önce bir kullanım gözlem: bu alandaki örneklerin çoğu tarayıcı üzerinde model eğitmekten bahsediyor. Fakat gerçek dünyada olacak şudur; GPU, TPU, vs. üzerinden Python ile model servis tarafında eğitilecektir, kaydedilecektir. Bu model Tensorflow.js üzerinden kullanıcı tarafında yüklenecek, ve model tahmin amaçlı olarak Javascript üzerinden kullanılacaktır. Servis tarafında model eğitmek için Javascript kullanımı herhalde çok görülmez; tabii şöyle bir kullanım olabilir, eğitilmiş model kullanıcı verisiyle "zenginleştirmek" için ufak veri parçaları ile eğitimi devam ettirilebilir.
Biz yine de JS ile eğiten bir program görelim, basit bir lineer regresyon örneği,
https://js.tensorflow.org/
Önce bir geliştirme "ortamı" hazırlayalım. HTML ve Javascript bazlı çalışacağız, bir html dosyası olacak, kodları ayrı js dosyasında yazıp HTML'den dahil ederiz, sayfayı F5 ile tekrar yükletince kod tamamen işler halde olsun. Çıktıları göstermek için bir fonksiyon yazalım, çıktıyı HTML div öğesi içine yazsın. Ayrıca dosyaları Flask üzerinden servis edelim, statik dosyaları bile, ki bunlar /static/ URL'i altında olsunlar, bunun sebebi ileride bir modeli TensorFlow.js'e yüklettirmek gerektiğinde bu dosyanın http üzerinden servis edilmesi gerektiği. O yüzden baştan bir (mikro)servis ortamında ise başlayalım.
<html>
<head>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tensorflow/tfjs@0.13.3/dist/tf.min.js"> </script>
<script src="/static/test.js"></script>
</head>
<body>
<div id="output">
</div>
</body>
</html>
Eğer İnternet bağlantısı olmadan yerel Web uygulaması servis edilmek istenirse, üstteki tf.min.js dosyası wget ile indirilir, /static/ altına konur, o zaman
<html>
<head>
<script src="/static/tf.min.js"> </script>
<script src="/static/test1.js"></script>
</head>
<body>
<div id="output">
</div>
</body>
</html>
Javascript kodlari test1.js icinde
function dprint(s) {
document.getElementById("output").innerHTML += s + "<br/>";
}
const model = tf.sequential();
model.add(tf.layers.dense({units: 1, inputShape: [1]}));
model.compile({loss: 'meanSquaredError', optimizer: 'sgd'});
const xs = tf.tensor2d([1, 2, 3, 4], [4, 1]);
const ys = tf.tensor2d([1, 3, 5, 7], [4, 1]);
model.fit(xs, ys).then(() => {
res = (model.predict(tf.tensor2d([5], [1, 1])));
dprint(res);
});
document.getElementById("output").innerHTML += s + "<br/>";
}
const model = tf.sequential();
model.add(tf.layers.dense({units: 1, inputShape: [1]}));
model.compile({loss: 'meanSquaredError', optimizer: 'sgd'});
const xs = tf.tensor2d([1, 2, 3, 4], [4, 1]);
const ys = tf.tensor2d([1, 3, 5, 7], [4, 1]);
model.fit(xs, ys).then(() => {
res = (model.predict(tf.tensor2d([5], [1, 1])));
dprint(res);
});
Bir model eğitiyoruz, sonra test verisini tahmin için modele soruyoruz. HTML sayfasını ziyaret edince
Tensor [[5.8115611],]
sonucunu gorecegiz. Tensorflow.js isliyor demektir.
Mevcut Keras Modeli
Şimdi Python ile model eğitip JS ile yükleme örneği görelim. Su yazidaki en basit MNİST modelini alalım, eğitelim. Eğittikten sonra modeli Tensorflow.js'in tanıyacağı hale getirmek için tensorflowjs paketi lazım.
pip install tensorflowjs
ile kurulur (Collab ortamında hücre içinde başa ünlem konur). Eğitim kodu içinde
import tensorflowjs as tfjs
..
model = ...
...
tfjs.converters.save_keras_model(model, "/vs/vs/out")
from keras.datasets import mnist
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()
idx = 0
print (y_test[idx])
print (list(x_test[idx].reshape(784,)))
idx = 100
print (y_test[idx])
print (list(x_test[idx].reshape(784,)))
idx = 3
print (y_test[idx])
print (list(x_test[idx].reshape(784,)))
bize gerekli veriyi gösterecek. Sırasıyla 7, 6 ve 0 sayılarının görüntü verisi bunlar. Veriyi alıp Javascript'e koyarız, ve modele tahmin için sorarız. Bakalım Keras MNİST modeli ne diyecek?
function dprint(s) {
document.getElementById("output").innerHTML += s + "<br/>";
}
const test1 = tf.tensor2d([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 84, 185, 159, 151, 60, 36, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 222, 254, 254, 254, 254, 241, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 170, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 67, 114, 72, 114, 163, 227, 254, 225, 254, 254, 254, 250, 229, 254, 254, 140, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 66, 14, 67, 67, 67, 59, 21, 236, 254, 106, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 253, 209, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 22, 233, 255, 83, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 129, 254, 238, 44, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 59, 249, 254, 62, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 133, 254, 187, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 205, 248, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 126, 254, 182, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 75, 251, 240, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 221, 254, 166, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 203, 254, 219, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38, 254, 254, 77, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 224, 254, 115, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 133, 254, 254, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 61, 242, 254, 254, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 121, 254, 254, 219, 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 121, 254, 207, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [1, 784]);
const test2 = tf.tensor2d([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 127, 221, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 229, 219, 104, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 235, 140, 4, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 118, 227, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 236, 133, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 243, 93, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 85, 243, 21, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 189, 236, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 208, 169, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 151, 151, 135, 74, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 254, 89, 0, 0, 0, 0, 6, 142, 254, 224, 211, 181, 241, 70, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 254, 68, 0, 0, 0, 2, 161, 254, 104, 7, 0, 0, 80, 223, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 57, 254, 15, 0, 0, 0, 150, 231, 68, 1, 0, 0, 0, 9, 231, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 79, 254, 15, 0, 0, 24, 228, 66, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 196, 87, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 73, 254, 43, 0, 0, 116, 251, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 196, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 230, 147, 0, 0, 60, 255, 70, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 209, 84, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 203, 232, 4, 0, 42, 253, 74, 0, 0, 0, 0, 0, 114, 233, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 87, 252, 147, 0, 0, 154, 229, 132, 123, 123, 63, 93, 248, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 169, 249, 137, 23, 8, 80, 100, 101, 107, 145, 192, 51, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 139, 251, 224, 144, 115, 115, 195, 254, 187, 48, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 55, 141, 203, 244, 180, 129, 67, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [1, 784]);
const test3 = tf.tensor2d([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 150, 253, 202, 31, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37, 251, 251, 253, 107, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 197, 251, 251, 253, 107, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 110, 190, 251, 251, 251, 253, 169, 109, 62, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 253, 251, 251, 251, 251, 253, 251, 251, 220, 51, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 182, 255, 253, 253, 253, 253, 234, 222, 253, 253, 253, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 63, 221, 253, 251, 251, 251, 147, 77, 62, 128, 251, 251, 105, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 231, 251, 253, 251, 220, 137, 10, 0, 0, 31, 230, 251, 243, 113, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37, 251, 251, 253, 188, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 109, 251, 253, 251, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37, 251, 251, 201, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 200, 253, 251, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37, 253, 253, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 202, 255, 253, 164, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 140, 251, 251, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 109, 251, 253, 251, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 217, 251, 251, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 63, 231, 251, 253, 230, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 217, 251, 251, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 144, 251, 251, 251, 221, 61, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 217, 251, 251, 0, 0, 0, 0, 0, 182, 221, 251, 251, 251, 180, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 218, 253, 253, 73, 73, 228, 253, 253, 255, 253, 253, 253, 253, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 113, 251, 251, 253, 251, 251, 251, 251, 253, 251, 251, 251, 147, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 230, 251, 253, 251, 251, 251, 251, 253, 230, 189, 35, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 62, 142, 253, 251, 251, 251, 251, 253, 107, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 72, 174, 251, 173, 71, 72, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [1, 784]);
tf.loadModel('http://localhost:5000/static/model.json').then(model => {
res = (model.predict(test1));
dprint (res);
res = (model.predict(test2));
dprint (res);
res = (model.predict(test3));
dprint (res);
});
Sonuc
Tensor [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],]
Tensor [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0],]
Tensor [[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],]
Görüldüğü gibi doğru bit 1 halinde, sırasıyla 7., 6. ve 0. bitler.
No comments:
Post a Comment