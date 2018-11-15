Zamansal, sıralı verileri öğrenmek için YZ camisinda bilinen yaklaşım RNN (Kendini Tekrarlayan Yapay Sınır Ağları (Recurrent Neural Network) kullanmak. Fakat pek çok uygulama görmeye başladı ki RNN mekanizmasına hiç gerek yok, direk evrişim (convolution) kullanan YSA'lar (CNN) aynı işi yapabilirler. Evrişimsel YSA bilindiği gibi yapay sinir ağlarının "geriye dönüşünü" sağlayan ağlardı. Görüntü verisinde ilerleme sağladılar ve YSA kavramı geri gelmiş oldu, SVM'lerin pabucu dama atıldı. Fakat herkes sadece CNN görüntü için uygundur zannediyordu, farklı alanlarda kullanım bulması sürpriz oldu.
RNN ve CNN karşılaştırmasından bahseden yazılar
https://towardsdatascience.com/the-fall-of-rnn-lstm-2d1594c74ce0
https://arxiv.org/abs/1803.01271
https://arxiv.org/abs/1808.03867
https://arxiv.org/abs/1705.03122
RNN problemlerinden biri yokolan gradyan problemi. Ayrıca üstteki yazının bahsettiği gibi donanım açısından pahalı bir yaklaşım.
Bu tür trendleri takip etmek faydalı, enerji hangi yaklaşımın arkasında böylece bilmiş oluruz, o alanda daha fazla çözüm görmek mümkündür, daha fazla araç, vs mevuç olacaktır. Bu sebeple mesela ben ses verisinden özellik çıkartımı yapan bir ağ ararken RNN, LSTM bazlı ağlara hiç bakmadım. Direk CNN bazlı ağ aradık ve yazıda bahsedilen örneği bulduk.
Birisi espri olsun diye LSTM (RNN geri geldi) türünde bir uyduruk makale başlığı hazırlamış. Schmidhuber ünlü RNN araştırmacılarından, ismini makalede iki kere kullanmışlar, bunlar camiada dönen geyikler.
RNN ve CNN karşılaştırmasından bahseden yazılar
https://towardsdatascience.com/the-fall-of-rnn-lstm-2d1594c74ce0
https://arxiv.org/abs/1803.01271
https://arxiv.org/abs/1808.03867
https://arxiv.org/abs/1705.03122
RNN problemlerinden biri yokolan gradyan problemi. Ayrıca üstteki yazının bahsettiği gibi donanım açısından pahalı bir yaklaşım.
Bu tür trendleri takip etmek faydalı, enerji hangi yaklaşımın arkasında böylece bilmiş oluruz, o alanda daha fazla çözüm görmek mümkündür, daha fazla araç, vs mevuç olacaktır. Bu sebeple mesela ben ses verisinden özellik çıkartımı yapan bir ağ ararken RNN, LSTM bazlı ağlara hiç bakmadım. Direk CNN bazlı ağ aradık ve yazıda bahsedilen örneği bulduk.
Birisi espri olsun diye LSTM (RNN geri geldi) türünde bir uyduruk makale başlığı hazırlamış. Schmidhuber ünlü RNN araştırmacılarından, ismini makalede iki kere kullanmışlar, bunlar camiada dönen geyikler.
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