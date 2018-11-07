GPU, TPU Saglayan Not Defter Ortami - Google Collab

Derin Öğrenme için GPU kullanmak isteyenler fakat bulut servisinde sıfırdan yeni makina yaratmak istemeyenlere Google Collab ilginç gelebilir. Collab servisi bir tür "Google Drive üzerinden başlatılabilen jupyter not defter / çekirdek servisi". Bir önemli özelliği arka planda, jupyter çekirdeğinin GPU ve hatta Google'ın TPU'larını kullanabilmesi. Sanki GPU'su, Python'u kurulmuş bir makinada oturuyoruz, o makinada jupyter hazır, bize tek kalan yeni bir not defteri başlatmak ve bu defterde kodlama yapmak.
Servise girmek için bir mevcut bir ipynb (not defteri) dosyasını kendi dizinlerimize alabiliriz, oradan dosyaya sağ tıklama ve menüden Google Collaboratory seçeneğini seçeriz, ve GC'ye gireriz.
Ya da GD'de yeni herhangi bir dosya yaratırken yapıldığı gibi herhangi boş bir alanda sağ tıklama oradan GC seçimi ve Untitled.ipynb gibi bir dosya ismiyle ortama girilebilir.
Girilince bu ortamda keras, tensorflow'un zaten kurulu olduğunu görürüz. Yeni paket kurmak ta mümkün, bir hücre içinde ünlem sonrası pip install ile (ünlem ile komut satırına çıkılıyor bilindiği gibi) bunu yapınca pip çıktısını verdi, ama paket zaten kurulu dedi. Hiç kurulmamış pakette nasıl olur, büyük bir ihtimalle isler. Ama kurulum geçicidir herhalde, yarın GC'de aynı not defterine girince tekrar aynı kurumu yapmak gerekebilir.
Peki GC benim özel Google Drive'imda duran dosyalarıma erisebilir mi? Bu mumkun. Bir hücrede
from google.colab import drive
drive.mount('/content/gdrive')
Servise girmek için bir mevcut bir ipynb (not defteri) dosyasını kendi dizinlerimize alabiliriz, oradan dosyaya sağ tıklama ve menüden Google Collaboratory seçeneğini seçeriz, ve GC'ye gireriz.
Ya da GD'de yeni herhangi bir dosya yaratırken yapıldığı gibi herhangi boş bir alanda sağ tıklama oradan GC seçimi ve Untitled.ipynb gibi bir dosya ismiyle ortama girilebilir.
Girilince bu ortamda keras, tensorflow'un zaten kurulu olduğunu görürüz. Yeni paket kurmak ta mümkün, bir hücre içinde ünlem sonrası pip install ile (ünlem ile komut satırına çıkılıyor bilindiği gibi) bunu yapınca pip çıktısını verdi, ama paket zaten kurulu dedi. Hiç kurulmamış pakette nasıl olur, büyük bir ihtimalle isler. Ama kurulum geçicidir herhalde, yarın GC'de aynı not defterine girince tekrar aynı kurumu yapmak gerekebilir.
Peki GC benim özel Google Drive'imda duran dosyalarıma erisebilir mi? Bu mumkun. Bir hücrede
from google.colab import drive
drive.mount('/content/gdrive')
işletilir, bu hücrenin altına sonuç olarak bir bağlantı basılacak. Bu bağlantıya tıklanınca ikinci bir tarayıcı tab'inde bazı güvenlik soruları sonrası bir üretilmiş bir şifre gösteriliyor, bu kodu alıp not defterine dönüyoruz, şimdi aynı hücrede bir girdi kutusu var, o kutuya yazıyoruz. Kontrol yapılıyor ve artık üst seviye GD dizininiz ne ise, mesela benim için My Drive, oraya artık /content/gdrive ile erişmek mümkün. Yani My Drive/benim/dizin/dosya.txt erişimi lazımsa, not defterindeki Python kodu /content/gdrive/benim/dizin/dosya.txt ile o dosyaya erişilebilir.
Bu arada üstte belirtilen dizine dosya yazmak ta mümkün; mesela bir zip açıp içindeki dosyaları okuyup bir takım işlemler yapıp bir pickle üretip yine geri GD'ye yazabiliriz. Sonra bitmiş dosyayı tek bir tıklamayla dizüstüne indiririz!
Bu arada üstte belirtilen dizine dosya yazmak ta mümkün; mesela bir zip açıp içindeki dosyaları okuyup bir takım işlemler yapıp bir pickle üretip yine geri GD'ye yazabiliriz. Sonra bitmiş dosyayı tek bir tıklamayla dizüstüne indiririz!
GPU yerine TPU kullanmak için menüden Runtime | Change runtime type seçilebilir. TPU bilindiği gibi Google'ın tasarladığı ve özel yapay zeka için tasarlanmış bir ciptir.
Not defteri ortamı okkalı bir ortam. Hafıza vs bağlamında pek bir sınırlamaya raslamadım. Fakat GPU hafızası biraz sınırlanmış olabilir, ama orada da ayarlarla oynayarak büyütme mümkün olabilir.
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