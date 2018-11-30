Evrişimsel Ağ ile Hava, Yağmur Tahmini

Günlük baz meteoroloji verileriyle bir(kaç) gün sonrası yağmur yagıp yağmayacağı evrişimsel ağ (convolutional network -CNN-) ile tahmin edilebilir mi? Alttaki makalede mümkün olabileceği bahsediliyor.
https://deepstruct.github.io/ICML17/1stDeepStructWS_paper_2.pdf
Bu yaklaşım farklı bir veri üzerinde kullanabilir belki.
ABD NOAA'dan dünyada 100K+ civarı istasyondan alınmış 20+ ölçüm öğesi üzerinden günlük verileri indiririz. Mesela 2016 için
Biz bu verileri indirip zip haline getirdik,
2012-2018
https://drive.google.com/open?id=1nPnKSHjDEacKw7fbXaYn5b-Sf86SxOvr
https://drive.google.com/open?id=1J9A6Nwyy4iJ3W56D1_l-ncmODPCaev5m
https://drive.google.com/open?id=1tGpA60u8ZcfwTGaU0qmtGLHFnjC89H8C
https://drive.google.com/open?id=18EeWt12ce4gTtL13mH1SjoAC-a4mWTvW
https://drive.google.com/open?id=1nR9CPrrPLeFpI3TFPgTvSAiFy_mH3oHW
https://drive.google.com/open?id=1_YeFlx3oisLIPBfnVN_iJgRLxyVvA_QT
https://drive.google.com/open?id=1VESYnMNwCQhg6tdxp5VZRZ-5cUXEJYgQ
Veri içeriği
ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_year/readme.txt
İstasyonlar
https://drive.google.com/open?id=1vuJrb8xc4c2MK6LMbexaE-j-it38MCKU
Türkiye için 10+ civarı istasyon var.
Ana veri içeriğine bakınca
Fikir şudur, günlük seçilmiş birkaç öğe için, bir tahmin noktası (bir şehir olabilir) etrafında bir izgara (grid) yaratılır, 20x20 boyutunda diyelim, ızgara köşelerinin kordinatlarına en yakın istasyon verisi öğeler için toplanır. Bir günde diyelim TMAX, SNOW, vs. iki öğe bir tensor içinde iki boyut olur, aynen R, G, B kanallarının bir resmin farklı tensor katmanı, boyutu olması gibi.
Üstteki resim orijinal makaledeki katmanları gösteriyor, makale farklı atmosfer seviyelerindeki basıncı kullanmış.
İstasyon verisi öğeler için kat kat konur ve tensor yaratılır, bu bir gün. Kaynak verisi bu, ertesi günün
https://deepstruct.github.io/ICML17/1stDeepStructWS_paper_2.pdf
Bu yaklaşım farklı bir veri üzerinde kullanabilir belki.
ABD NOAA'dan dünyada 100K+ civarı istasyondan alınmış 20+ ölçüm öğesi üzerinden günlük verileri indiririz. Mesela 2016 için
wget http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_year/2016.csv.gz
Biz bu verileri indirip zip haline getirdik,
2012-2018
https://drive.google.com/open?id=1nPnKSHjDEacKw7fbXaYn5b-Sf86SxOvr
https://drive.google.com/open?id=1J9A6Nwyy4iJ3W56D1_l-ncmODPCaev5m
https://drive.google.com/open?id=1tGpA60u8ZcfwTGaU0qmtGLHFnjC89H8C
https://drive.google.com/open?id=18EeWt12ce4gTtL13mH1SjoAC-a4mWTvW
https://drive.google.com/open?id=1nR9CPrrPLeFpI3TFPgTvSAiFy_mH3oHW
https://drive.google.com/open?id=1_YeFlx3oisLIPBfnVN_iJgRLxyVvA_QT
https://drive.google.com/open?id=1VESYnMNwCQhg6tdxp5VZRZ-5cUXEJYgQ
Veri içeriği
ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_year/readme.txt
İstasyonlar
https://drive.google.com/open?id=1vuJrb8xc4c2MK6LMbexaE-j-it38MCKU
Türkiye için 10+ civarı istasyon var.
ile okunabilir.
df = pd.read_csv('ghcnd-stations2.txt',sep='|',header=None)
Ana veri içeriğine bakınca
şeklinde bir çıktı görülür. İlk kolon istasyon kimliği, 2. gün, sonra öğe. Bu verinin ilk halini isleyen bir kod surada.
import zipfile, csv, io
zfile = '2017.zip'
zip_file = zipfile.ZipFile(zfile)
items_file = zip_file.open('2017.csv')
items_file = io.TextIOWrapper(items_file)
rd = csv.reader(items_file)
for row in rd:
print (row)
['US1MISW0005', '20170101', 'PRCP', '0', '', '', 'N', '']
['US1MISW0005', '20170101', 'SNOW', '0', '', '', 'N', '']
['US1MISW0005', '20170101', 'SNWD', '0', '', '', 'N', '']
['CA1MB000296', '20170101', 'PRCP', '0', '', '', 'N', '']
['US1MAMD0069', '20170101', 'PRCP', '56', '', '', 'N', '']
['ASN00015643', '20170101', 'TMAX', '274', '', '', 'a', '']
...
PRCP 100 üzerinden yağmur seviyesi.
TMAX bir günün en yüksek ısısı.
Fikir şudur, günlük seçilmiş birkaç öğe için, bir tahmin noktası (bir şehir olabilir) etrafında bir izgara (grid) yaratılır, 20x20 boyutunda diyelim, ızgara köşelerinin kordinatlarına en yakın istasyon verisi öğeler için toplanır. Bir günde diyelim TMAX, SNOW, vs. iki öğe bir tensor içinde iki boyut olur, aynen R, G, B kanallarının bir resmin farklı tensor katmanı, boyutu olması gibi.
İstasyon verisi öğeler için kat kat konur ve tensor yaratılır, bu bir gün. Kaynak verisi bu, ertesi günün
PRCP öğesi tahmin hedefi, ve (2 boyutlu) evrişimsel ağ işletilir. Zaman faktörü için makalede arkadaşın yaptığı gibi önceki günlerin ek tensorları konur ve 3 boyutlu evrişim işletilir.
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