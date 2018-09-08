Not defterleri ipython komut satırının bir ileri hali denebilir; ipython'a bir Web arayüzü sağlıyor, ayrıca görüntü, animasyon, grafiksel çıktıları direk defter içinde tutulmasını sağlıyor. Böylece kaydedilmiş bir defteri yükleyince pat diye onun yaratmış olduğu çıktıyı, grafiğini defter içinde kaydedilmiş şekilde görebiliyorsunuz. Tabii defteri tekrar işletmek te mümkün.
Matematik ve kodu aynı yerde tutması sebebiyle bilim, eğitim için çok faydalı bir araç.
Kurulum için pip install jupyter. Bunları bir sanal ortam içinden yapmak iyi olur. Sanal ortamda
ipython kernel install --user --name=Kernel1
ile bir çekirdek yaratmak iyi. Defter jupyter notebook ile başlatılır ve sağ üstte kernel seçiminde üstte tanımlanan isim seçilir.
Not: bu teknolojiye bir alternatif olarak biz bir Emacs eklentisi yazdik, emacs-ipython ile ipython kernel'ine bağlanıp (aynen jupyter'in yaptigi gibi) md ya da tex dosyaları içine çıktıyı dokuman icinde gösterebiliyoruz. Jupyter dosyaları ipynb formati kullanir, bu dosyaları direk editor ile ziyaret etmek mümkün değil, emacs-ipython bunu sagliyor. Zaten Emacs kullanan kodcular icin daha kullanisli olabilir.
Jupyter not defterleri ipython not defterleri olarak biliniyordu, bu son versiyonda (isim degisikligi ile beraber) artik tek degil birden fazla dili destekliyorlar.
Jupyter not defterleri ipython not defterleri olarak biliniyordu, bu son versiyonda (isim degisikligi ile beraber) artik tek degil birden fazla dili destekliyorlar.
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