Android Uzerinde Linux - Termux

Android işletim sisteminin temeli Linux işletim sistemidir, en azından çekirdek seviyesinde bu böyle. Peki madem böyle niye Ubuntu'da, ya da diğer Debian bazlı sistemlerde olduğu gibi apt-get, python, ruby, komutlari ile ya da Flask gibi uygulamalari kurup, geliştirmeyi direk Android telefonu üzerinde yapamıyoruz? Hatta cep telefonları artık iyice kuvvetlendi, dizüstü bilgisayarı atsak, sadece cep telefonu üzerinde geliştirme yapsak?
Bunların yapılamamasının sebebi Linux temelli olsa da Android'de her şeyi Java bazlı işletebilmek için katman üzerine katman koyarak Linux baz sisteminden uzaklaşılmış olması. Fakat bazıları bayağı uğrarak Linux temelli geliştirmeyi Android'e taşımışlar. Google Play'den indirilebilecek bir uygulama Termux.
Termux'a bir "app" demek basit kaçar aslında, daha çok bir başlangıç kabuğu denebilir, Termux bize telefon içinde bir komut satırı verir, bu satırda apt install ya da pkg install ile ek uygulamaları Ubuntu'da olduğu gibi kurarız. Mesela apt-install python gibi. Termux'u yazanlar bir sürü Linux bazlı programı bu şekilde Android için hazır hale getirmişler. Liste tüm programları kapsamıyor, ama şaşırtıcı derecede faydalı programlar var. C++ icin clang, ya da Tex icin texlive hatta emacs! Tabii cep telefonu üzerinde emacs kullanmak acaip olur, planlanan Samsung'un DevX sistemi ile / gibi dışarıdan bir Bluetooth klavyesi bağlayıp görüntüyü bir büyük ekrana yansıtacak türden kullanım herhalde. Ki bu tür kullanım başta değindiğimiz pür cep telefon bazlı geliştirmedir.
Python sistemi daha once bahsedildigi gibi hazır, pkg install python3 ardından, pip install virtualenv deriz, ve python3 için bir sanal ortam yaratabiliriz. Cep telefonu üzerinde virtualenv'e girmek bazılarımızı şaşırtabilir. Fakat işliyor.
Sanal ortama girince burada pip install ile ipython, numpy, scipy kurabiliriz. Bazı paketlerde sorun çıkabilir, mesela zmq için bizde bir sorun çıktı ki bu sorun jupyter ile de yasanabilir, once pgk install libzmq libzmq-dev python-dev libcrypt-dev kurulur. Ardından, eğer zmq import edilmesi problem veriyorsa, komut satırına çıkıp ana dizinde bir .bash_profile dosyası yaratıp onun içine alttakini yazarız,
export LD_PRELOAD=$LD_PRELOAD:"/data/data/com.termux/files/usr/lib/libzmq.so"
exit ile Termux'dan çıkıp tekrar girersek, artık zmq çalışıyor olacak.
"Dışarısı" ile Dosya Paylaşmak
Termux kendi izole alanında işliyor. Eğer Android ana dizinlerine Termux komut satırından erişmek istersek, termux-setup-storage deriz, izin isteyen diyalog kutusu gelince ona 'allow (izin ver)' deriz. Artık ana dizinde bir storage adlı bir alt dizin olacak, bu alt dizine bakınca içinde downloads, movies, music gibi Anroid'in bilinen dizinlerini göreceğiz. Bu dizinlere yazılan her dosya dışarıda da gözükecektir. Ya da ters yönde oraya yazılan Termux'da okunur.
ssh var, dışarı bağlanılıp envai türden iş yapılabilir. Kimisi web geliştirmeyi DevX üzerinden direk telefonda yapıyor, flask, django var, mikroservis ya da apache başlatılabilir, yerel servis yerel tarayıcı ile ziyaret edilip sayfalar, servis tarafı kodu test edilebilir.
Veri tabanlarına bağlanmak için PostgreSql var. pkg install postgresql-dev python-dev make clang, ve python seviyesinde pip install psycopg2. Yok yok.
Samsung
Fakat Termux yine de izole bir ortam. Docker'vari daha geniş kapsamlı Linux işletmek için Samsung kolları sıvadı ve Linux on Galaxy adlı bir proje üzerinde çalışıyorlar. Bu şekilde telefon, tablet sahibi geliştiricileri kendilerine çekmeye uğraşıyorlar, ekonomik kısmı mantıklı.
Bunların yapılamamasının sebebi Linux temelli olsa da Android'de her şeyi Java bazlı işletebilmek için katman üzerine katman koyarak Linux baz sisteminden uzaklaşılmış olması. Fakat bazıları bayağı uğrarak Linux temelli geliştirmeyi Android'e taşımışlar. Google Play'den indirilebilecek bir uygulama Termux.
Termux'a bir "app" demek basit kaçar aslında, daha çok bir başlangıç kabuğu denebilir, Termux bize telefon içinde bir komut satırı verir, bu satırda apt install ya da pkg install ile ek uygulamaları Ubuntu'da olduğu gibi kurarız. Mesela apt-install python gibi. Termux'u yazanlar bir sürü Linux bazlı programı bu şekilde Android için hazır hale getirmişler. Liste tüm programları kapsamıyor, ama şaşırtıcı derecede faydalı programlar var. C++ icin clang, ya da Tex icin texlive hatta emacs! Tabii cep telefonu üzerinde emacs kullanmak acaip olur, planlanan Samsung'un DevX sistemi ile / gibi dışarıdan bir Bluetooth klavyesi bağlayıp görüntüyü bir büyük ekrana yansıtacak türden kullanım herhalde. Ki bu tür kullanım başta değindiğimiz pür cep telefon bazlı geliştirmedir.
Python sistemi daha once bahsedildigi gibi hazır, pkg install python3 ardından, pip install virtualenv deriz, ve python3 için bir sanal ortam yaratabiliriz. Cep telefonu üzerinde virtualenv'e girmek bazılarımızı şaşırtabilir. Fakat işliyor.
Sanal ortama girince burada pip install ile ipython, numpy, scipy kurabiliriz. Bazı paketlerde sorun çıkabilir, mesela zmq için bizde bir sorun çıktı ki bu sorun jupyter ile de yasanabilir, once pgk install libzmq libzmq-dev python-dev libcrypt-dev kurulur. Ardından, eğer zmq import edilmesi problem veriyorsa, komut satırına çıkıp ana dizinde bir .bash_profile dosyası yaratıp onun içine alttakini yazarız,
export LD_PRELOAD=$LD_PRELOAD:"/data/data/com.termux/files/usr/lib/libzmq.so"
exit ile Termux'dan çıkıp tekrar girersek, artık zmq çalışıyor olacak.
"Dışarısı" ile Dosya Paylaşmak
Termux kendi izole alanında işliyor. Eğer Android ana dizinlerine Termux komut satırından erişmek istersek, termux-setup-storage deriz, izin isteyen diyalog kutusu gelince ona 'allow (izin ver)' deriz. Artık ana dizinde bir storage adlı bir alt dizin olacak, bu alt dizine bakınca içinde downloads, movies, music gibi Anroid'in bilinen dizinlerini göreceğiz. Bu dizinlere yazılan her dosya dışarıda da gözükecektir. Ya da ters yönde oraya yazılan Termux'da okunur.
ssh var, dışarı bağlanılıp envai türden iş yapılabilir. Kimisi web geliştirmeyi DevX üzerinden direk telefonda yapıyor, flask, django var, mikroservis ya da apache başlatılabilir, yerel servis yerel tarayıcı ile ziyaret edilip sayfalar, servis tarafı kodu test edilebilir.
Veri tabanlarına bağlanmak için PostgreSql var. pkg install postgresql-dev python-dev make clang, ve python seviyesinde pip install psycopg2. Yok yok.
Samsung
Fakat Termux yine de izole bir ortam. Docker'vari daha geniş kapsamlı Linux işletmek için Samsung kolları sıvadı ve Linux on Galaxy adlı bir proje üzerinde çalışıyorlar. Bu şekilde telefon, tablet sahibi geliştiricileri kendilerine çekmeye uğraşıyorlar, ekonomik kısmı mantıklı.
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