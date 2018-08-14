Tuesday, August 14, 2018

virtualenv, Python İzole, Sanal Çalışma Alanı (Python Virtual Environment)

Farklı projelerde çalışırken kurulması gereken farklı paketler olabilir, bu paketlerden bazıları diğerleri ile tam uyumlu olmayabilir, ya da bazı projelerde Python 2 diğerinde Python 3 kullanmak gerekebilir. Bu tür ihtiyaçlar için virtualenv ya da Anaconda kullanmak mümkün, Anaconda daha önce islendi, virtualenv'e göre daha iddialı bir sistem denebilir. Anaconda hem sanal ortam, hem de pip yerine geçmek isteyen bir paket idare sistemiyle de geliyor (Anaconda'da paket kurmak için pip install yerine conda install denir mesela).

Biz daha az iddialı ama bir o kadar faydalı, sadece sanal, izole ortam yaratan virtualenv'i anlatalım.

Ubuntu'da mesela python kurduğumuzda, bu sudo apt-get ile olabilir, komut satırında çağırdığımız python global, makinanın tümü için geçerli bir çağrıdır. Ardından pip install ile paket kurduğumuzda bu global python için yine global paket kurulumu yapmış oluruz. Kurulan paketler /usr/local/lib/python2.7/dist-packages gibi yerlere kurulur. İşte çakışma, potansiyel problemler burada ortaya çıkar.

Sanal ortam ile belli izole dizinler altında, ayrı python'u ayrı paketleri olan sanal ortamlar yaratabiliriz. Mesela bir Python 2 ortamı yaratalım,

virtualenv -p /usr/bin/python2 py2a

Sonuc

Running virtualenv with interpreter /usr/bin/python2
New python executable in /home/burak/py2a/bin/python2
Also creating executable in /home/burak/py2a/bin/python
Installing setuptools, pip, wheel...done.

Simdi ls ile dizine bakalım, bir py2a alt dizini göreceğiz. Simdi

source py2a/bin/activate

işletelim. Böylece biraz önce tanımladığımız sanal ortama girmiş oluyoruz. Bu komut, komut satır işaretini değiştirecek ve içinde olduğumuz sanal ortam ismi orada gözükecek, 

(py2a) burak@burak-Aspire-R3-131T:~$

oldu. Burada which python isletirsek

/home/burak/py2a/bin/python

görürüz, yani py2a altındaki python kullanılıyor. Gerçi bu bir sembolik bağlantı, ve başta verdiğimiz python'a bağlanıyor, fakat diğer her tür irdeleme için bu Python o sanal ortamda yerel kabul edilebilir. Burada artık pip install işletince Python paketleri sanal ortam içinde kurulacak. "Dışarıdaki" global python bunları göremeyecek. Örnek için bir pip install ardından py2a/lib/python2.7/site-packages altına bakılabilir. 

Sanal ortamları yerel dizinler üzerinden idare etmenin güzel tarafı 1) Güvenlik - artık paketler, kurulumu, herşey yerel bir dizin üzerinden idare edilebilir 2) Kolaylık - eğer bir ortamı silmek istiyorsak onun sanal dizinini sildiğimiz anda bu ortam silinmiş olur. 

Çıkmak için deactivate işletilir ve normal komut satırına geri dönülür.

Dikkat: source ile izole ortama girmek sadece pip ile kurulum yapma işlemleri için gerekli. Sadece script işletmek için mesela py2a/bin/python script.py çağrısı yeterli. Bu çağrı py2a altındaki python'u ve onun için kurulmus paketleri kullanacaktır.

Python 3

Ubuntu'da artık Python 3 yorumlayıcısı ayrı bir python3 komutu ile geliyor, apt-get ile python3 kurmak mumkun. Bu komut /usr/bin/python3 dosyasında; istersek onun üzerinden ayrı bir sanal ortam da yaratabilirdik, 

virtualenv -p /usr/bin/python3 py3a

ve

source py3a/bin/activate

ile bu yeni ortama gireriz. Burada python --version deyince

Python 3.5.2

görülecektir.

Not: Ubuntu Python 3 için mesela pip3 sağlamış, apt-get ile kurulan paketleri de python3-xxx diye kurulabiliyor. Bir bakıma Ubuntu da bir kolaylık sağlayarak Python 2 ile 3'ü ayrı isimlendirme üzerinden birbirinden ayırmış, fakat nihai izolasyon için hala virtualenv lazım olacaktır.

Spesifik Python Versiyonları

Diyelim ki çok spesifik bir Python versiyonu gerekiyor, bizde 2.7.1 var, ama illa ki 2.7.7 lazım. Olur mu? Olur. Öyle bir paket vardır ki belli bir Python versiyonunda desteklenmektedir sadece, vs. Bu gibi durumlarda Python'u kaynaklarından derlemek gerekebilir, ve sonra virtualenv ile sanal ortam yaratılırken o derlenen Python kullanılır. Derlemek için 

wget http://www.python.org/ftp/python/2.7.7/Python-2.7.7.tgz
tar zxvf Python-2.7.7.tgz 
cd Python-2.7.7 
./configure --prefix=$HOME/opt/python-2.7.7
make
make install

Artık 

virtualenv -p /home/burak/opt/python-2.7.7/bin/python py2b

diyebiliriz. 

source py2b/bin/activate

ile ortama girince python --version çağrısının

Python 2.7.7

Gönderen Burak Bayramli zaman: 9:23 PM

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