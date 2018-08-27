Spark, PySpark

Hadoop gibi yüksek ölçekte ve pür düz dosya bazlı veri işleyebilen bir mimari - Spark. Python dilinde PySpark ile kullanılabilir, en basit kurulum için pip install pyspark çağrısı yeterli. Bu çağrı arka plan kodlarının hepsini indirip kuruyor.
Spark Hadoop aksine map / reduce mimarisi kullanmaz, daha çetrefil bir yönlü çevrimsiz çiziti (directed acyclic graph -DAG-) baz alan bir dağıtım mimarisi kullanır. Bu açıdan TensorFlow ile daha yakından bağlantıları var.
Bu yazıda çok makinalı kurulumdan bahsetmeyeceğiz, kodlama odaklı olacağız fakat Spark ölçekleme işini gözden uzakta kendiliğinden hallettiği için altta anlatılacak programlama derslerinin hepsi çok makinalı ortamlar için geçerli.
Peki ama çok makinalı paralelizasyon yapmayacaksak, niye Spark kullanalım? En basit haliyle bile Spark en azından makinanızın tüm çekirdeklerini kullanabilecek yapıda hazırdır. Yani diyelim ki 100 GB'lik bir dosyamız ve 30 çekirdekli makinamiz var. Spark ile tüm 30 çekirdeği paralel şekilde kullanabilecek bir analiz yapabiliriz. Diğer yandan pür Python ile bu paralelizasyon yapmak hala kolay değil.
Spark ile (tek makina ortamında bile) tek büyük dosyayı paralel, ya da bir sürü büyük dosyayı paralel şekilde işleyebiliriz.
Spark Hadoop dosya sistemi HDFS ile konusabilir.
Spark'ın önemli bir ilerlemesi paketten çıktığı hali ile SQL'vari bir dille veriye erişimi mümkün kılması. Metin dosyası üzerinde SQL! Ne güzel. SQL tabii ki arka planda DAG üzerinden parçalanıp pek çok makina üzerinde işleyebilir hale gelir.
Bu yazıda referans verilen Hadoop yazısında ile işlediğimiz patent verisini baz alacağız (bağlantı en altta). Bakalım Spark ile kodlama ne kadar daha rahat. İlk önce hazırlama kodlarını çağıralım, dosya isimlerini verelim,
from pyspark import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession, SQLContext
f1 = 'apat63_99.txt.gz'
f2 = 'cite75_99.txt.gz'
f3 = 'citesmall.txt'
sc = SparkContext()
sql = SQLContext(sc)
Şimdi Spark işlemleri yapmaya hazırız. Görüldüğü gibi gzip dosyaları verdik (dosyalar Hadoop yazısının altındaki bağlantılardan indirilebilir), bu dosyalar içinde metin dosyaları var (gunzip ile kontrol edebiliriz), Spark metin dosyalarını direk gz içinden okuyabiliyor. Bu bir rahatlık.
Dikkat: her türlü sıkıştırılmış format okunmayabilir, mesela tar cvzf ile oluşturulan tar.gz işlemiyor, işlermiş gibi gözüküyor fakat verinin bazı kısımları bozuk çıkacaktır).
Şimdi dosyayı okuyalım,
df = sql.read.format("csv").\
option("header","true").\
option("delimiter", ",").\
option("inferSchema","true").\
load(f1)
df.printSchema()
root
|-- PATENT: integer (nullable = true)
|-- GYEAR: integer (nullable = true)
|-- GDATE: integer (nullable = true)
|-- APPYEAR: integer (nullable = true)
|-- COUNTRY: string (nullable = true)
|-- POSTATE: string (nullable = true)
|-- ASSIGNEE: integer (nullable = true)
|-- ASSCODE: integer (nullable = true)
|-- CLAIMS: integer (nullable = true)
|-- NCLASS: integer (nullable = true)
|-- CAT: integer (nullable = true)
|-- SUBCAT: integer (nullable = true)
|-- CMADE: integer (nullable = true)
|-- CRECEIVE: integer (nullable = true)
|-- RATIOCIT: double (nullable = true)
|-- GENERAL: double (nullable = true)
|-- ORIGINAL: double (nullable = true)
|-- FWDAPLAG: double (nullable = true)
|-- BCKGTLAG: double (nullable = true)
|-- SELFCTUB: double (nullable = true)
|-- SELFCTLB: double (nullable = true)
|-- SECDUPBD: double (nullable = true)
|-- SECDLWBD: double (nullable = true)
sonucu gelecek. Gayet rahat okundu, noktalarla ayrılmış bölümler farklı kolon değerleri kolon kabul edildi, şu anda elimizde bir DataFrame objesi var.
type(df)
pyspark.sql.dataframe.DataFrame
Bu dosya her patent için tarifsel, meta bilgi içeriyor. Patent ne zaman alınmış, hangi ülkeden alınmış vs. Eğer ülke bazlı bir sayım yapmak istersek,
df.groupBy('COUNTRY').count().show()
+-------+-----+
|COUNTRY|count|
+-------+-----+
| DZ| 10|
| MM| 4|
| LT| 7|
| CI| 4|
| TC| 2|
| FI| 6984|
| AZ| 3|
| UA| 77|
| RO| 361|
| ZM| 11|
| NL|26687|
| BS| 164|
| PL| 686|
| AM| 2|
| MX| 1832|
| PF| 3|
| GL| 1|
| EE| 4|
| VG| 8|
| SM| 2|
+-------+-----+
only showing top 20 rows
Sonuçlar üst 20 satırı olacak şekilde gösterildi. Bu arada Spark tembel (lazy) işlemleri her kademesine dahil etmiş, yani bir işlemi mecbur olmadıkça katiyen yapmıyor. Mesela üstteki çağrıda show öncesinde olan
res = df.groupBy('COUNTRY').count()
komutunu işletsek, say (count) emri vermiş olsak bile o işlem hesaplanmiyor. Ne zamanki gösterme emri geldi, show ile, Spark o zaman işlem yapıyor.
Sonuçlara dönersek, veriye göre MX (Meksika herhalde) ülkesi 1832 patent almış.
Sıralama yaparak göstersek,
df.groupBy('COUNTRY').count().sort('count',ascending=False).show()
+-------+-------+
|COUNTRY| count|
+-------+-------+
| US|1784989|
| JP| 421441|
| DE| 221095|
| GB| 98012|
| FR| 85398|
| CA| 53872|
| CH| 43313|
| IT| 32433|
| SE| 28286|
| NL| 26687|
| TW| 19979|
| KR| 14855|
| AU| 11386|
| BE| 10972|
| AT| 10260|
| IL| 7378|
| SU| 6992|
| FI| 6984|
| DK| 6479|
| ES| 3601|
+-------+-------+
only showing top 20 rows
Sayarak pek çok farklı sonuca varmak mümkün. Mesela her patent kaç tane referans almış? Bunun için ikinci dosyayı yükleyelim, bu dosyada her patentin referans ettiği kayıtlı (her referans bir satır)
df = sql.read.format("csv").\
option("header","true").\
option("delimiter", ",").\
option("inferSchema","true").\
load(f2)
df.printSchema()
root
|-- CITING: integer (nullable = true)
|-- CITED: integer (nullable = true)
CITING referans eden kimlik (id) CITED referans edilen.
5 tane ilk satırı ekrana basalım,
df.take(5)
[Row(CITING=3858241, CITED=956203),
Row(CITING=3858241, CITED=1324234),
Row(CITING=3858241, CITED=3398406),
Row(CITING=3858241, CITED=3557384),
Row(CITING=3858241, CITED=3634889)]
patent kaç tane referans almış hesabı için
df.groupBy('CITED').count().show()
+-------+-----+
| CITED|count|
+-------+-----+
|3060453| 3|
|3390168| 6|
|3626542| 18|
|3611507| 5|
|3000113| 4|
|3273281| 1|
|3550403| 2|
| 228233| 1|
|3827399| 1|
|2622583| 1|
|3381752| 10|
|1035529| 1|
|2664273| 6|
|3289868| 16|
|3400790| 7|
|3618714| 8|
|3297130| 7|
|1715276| 4|
| 50223| 1|
| 685851| 1|
+-------+-----+
only showing top 20 rows
Bir sürü sayı var, ama sonuçlar patent bazlı, bunu daha özetli olarak göremez miyiz? Sayımların sayımı belki yardımcı olur, yani bir histogram. Belli kutucuklara göre o kutucuların temsil ettiği sayı penceresine kaç tane referans sayısı düşüyor, bunu frekans olarak gösterebiliriz.
df.groupBy('CITED').count().rdd.values().histogram([0,1,2,3,4,5,10,200])
([0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 200],
[0, 921127, 552246, 380319, 278438, 686185, 440581])
Bu sonuç aslında liste içinde liste, üst seviyede iki liste var, 1. liste aralık sınırlarını tanımlayan liste, onu biz tanımlamıştık zaten, 0,1,2 diye gidiyor, yani 0 ile 1 arası değerler ilk kutucuğa, 1 ile 2 arası değerler ikinci kutucuğa, vs. Böyle devam ediyor. Üst seviyede 2. listede bu kutucukların içine kaç tane bulgu düştüğünün hesabı tutuluyor, yani frekans değerleri. 1 ile 2 arası 921,000 kusur referans var, 2 referans daha az, 3 daha da böyle gidiyor. Not: sıfır referans gösterilmemiş çünkü count hesabı doğası itibariyle olan bir sayımı gösteriyor, yani sıfır tane olan sayım hiç yok.
Devam edelim, Şimdi Hadoop yazısının referans aldığı kitaptaki "tersine çevirme" işlemini yapalım. Yani eğer id 1,2,3 patentleri id 5'ike referans vermişse, tersine çevirince 5 için 1,2,3 listesini görmemiz lazım. Bu işlem için Hadoop + Java ile bir sürü çetrefil işlemler görülüyor. Fakat bu işlem de bir tür Spark SQL'i ile halledilebilir. Referans verilen kimlik üzerinde groupBy yaparız, ve CITED gruplaması üzerinden CITING listesi elde ederiz, bu listeyi tabii ki özetlemek lazım, çünkü groupBy sonuçları muhakkak bir şekilde özetlenmelidir, ya sayılarak, ya ortalaması alınarak (bu örnekte ortalama anlamsız tabii), gibi. Bu özetleme direk string yanyana koyulacak şekilde birleştirme ile olabilir, önce collect_list sonra concat_ws ile bir ayraç belirtilerek birleştirme yapılır.
Daha ufak bir veride görelim,
"CITING","CITED"
1,2
2,3
3,4
4,5
6,7
7,2
8,3
9,5
10,5
11,5
df = sql.read.format("csv").\
option("header","true").\
option("delimiter", ",").\
option("inferSchema","true").\
load(f3)
from pyspark.sql.functions import concat_ws, collect_list
df.groupBy('CITED').agg(concat_ws(":", collect_list(df.CITING))).collect()
[Row(CITED=3, concat_ws(:, collect_list(CITING))=u'2:8'),
Row(CITED=5, concat_ws(:, collect_list(CITING))=u'4:9:10:11'),
Row(CITED=4, concat_ws(:, collect_list(CITING))=u'3'),
Row(CITED=7, concat_ws(:, collect_list(CITING))=u'6'),
Row(CITED=2, concat_ws(:, collect_list(CITING))=u'1:7')]
sonuç geldi. Sonuç doğru.
Peki bu sonuçları bir dosyaya yazmak istesek,
tmp = df.groupBy('CITED').agg(concat_ws(":", collect_list(df.CITING) ).alias("REFBACK") )
tmp.coalesce(1).write.csv("/tmp/out")
işletiriz. Şimdi /tmp/out altına bakarsak, orada bir part-..csv dosyası göreceğiz. Bu dosya içinde istenen sonuç var.
Bu arada o tek dosyayı elde etmek için coalesce(1) kullandık, kullanmasaydık /tmp/out altında bir sürü part- dosyaları olacaktı, bunlar sonucun parçaları olacaktı bir bakıma. Aslında çok makinalı ortamda elde edilen (ve yeterli olan) genelde budur, coalesce(1) çağrısı sonuçları tek bir kontrolör makinaya yönlendirecekti. Genelde sonuçların ayrı makinalarda parçalar olarak kalması yeterlidir, bunlar sonra başka şekillerde birleştirilebilir.
PySpark sadece CSV ile sınırlı değil, çok rahat şekilde json dosyaları da okuyup yazabilir.
RDD
Biraz önce gördüğümüz yapısı belli (structured) veri idi. Kolon isimleri belli, virgülle ayrılmış veri var, bunlar DataFrame ile işlenebilir ve üzerlerinde Spark SQL işletilebilir. Fakat Spark yapısı belli olmayan veri ile de çalışabilir (hatta ilk çıkış noktası burası), RDD veri yapısı burada devreye giriyor. RDD paralelize edilebilen bir birim. Biraz önceki patent dosyasını
rdd = sc.textFile("apat63_99.txt.gz", 4)
ile okuyabilirdik. İkinci parametre, 4, kaç parça yaratılması istendiğini kontrol ediyor. Eğer verilmezse her parçada 128 MB olacak şekilde Spark bölümü yapıyor.
Şimdi sayalım,
rdd.count()
2923923
row = rdd.take(3)
dersek
[u'"PATENT","GYEAR","GDATE","APPYEAR","COUNTRY","POSTATE","ASSIGNEE","ASSCODE","CLAIMS","NCLASS","CAT","SUBCAT","CMADE","CRECEIVE","RATIOCIT","GENERAL","ORIGINAL","FWDAPLAG","BCKGTLAG","SELFCTUB","SELFCTLB","SECDUPBD","SECDLWBD"',
u'3070801,1963,1096,,"BE","",,1,,269,6,69,,1,,0,,,,,,,',
u'3070802,1963,1096,,"US","TX",,1,,2,6,63,,0,,,,,,,,,']
Gördüğümüz gibi bir liste sadece, içine ne olduğu RDD bağlamında Spark'in umrunda değil.
row[2]
u'3070802,1963,1096,,"US","TX",,1,,2,6,63,,0,,,,,,,,,'
row[2][35]
u'6'
RDD üzerinde Python işlemleri yaptırabiliriz,
def f(x): return x[35]
rdd.map(f).take(5)
[u'"', u'6', u'6', u'6', u'6']
RDD içinde envai türden veri olabilir, mesela bazı şirketlerde ara veri ürünü olarak Python pickle dosyaları bile part- dosyalarında tutulabiliyor, sonra textFile yerine pickleFile ile bunlar okunur, üzerlerinde ek işlemler yapılır vs.
Spark Hadoop aksine map / reduce mimarisi kullanmaz, daha çetrefil bir yönlü çevrimsiz çiziti (directed acyclic graph -DAG-) baz alan bir dağıtım mimarisi kullanır. Bu açıdan TensorFlow ile daha yakından bağlantıları var.
Bu yazıda çok makinalı kurulumdan bahsetmeyeceğiz, kodlama odaklı olacağız fakat Spark ölçekleme işini gözden uzakta kendiliğinden hallettiği için altta anlatılacak programlama derslerinin hepsi çok makinalı ortamlar için geçerli.
Peki ama çok makinalı paralelizasyon yapmayacaksak, niye Spark kullanalım? En basit haliyle bile Spark en azından makinanızın tüm çekirdeklerini kullanabilecek yapıda hazırdır. Yani diyelim ki 100 GB'lik bir dosyamız ve 30 çekirdekli makinamiz var. Spark ile tüm 30 çekirdeği paralel şekilde kullanabilecek bir analiz yapabiliriz. Diğer yandan pür Python ile bu paralelizasyon yapmak hala kolay değil.
Spark ile (tek makina ortamında bile) tek büyük dosyayı paralel, ya da bir sürü büyük dosyayı paralel şekilde işleyebiliriz.
Spark Hadoop dosya sistemi HDFS ile konusabilir.
Spark'ın önemli bir ilerlemesi paketten çıktığı hali ile SQL'vari bir dille veriye erişimi mümkün kılması. Metin dosyası üzerinde SQL! Ne güzel. SQL tabii ki arka planda DAG üzerinden parçalanıp pek çok makina üzerinde işleyebilir hale gelir.
Bu yazıda referans verilen Hadoop yazısında ile işlediğimiz patent verisini baz alacağız (bağlantı en altta). Bakalım Spark ile kodlama ne kadar daha rahat. İlk önce hazırlama kodlarını çağıralım, dosya isimlerini verelim,
from pyspark import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession, SQLContext
f1 = 'apat63_99.txt.gz'
f2 = 'cite75_99.txt.gz'
f3 = 'citesmall.txt'
sc = SparkContext()
sql = SQLContext(sc)
Şimdi Spark işlemleri yapmaya hazırız. Görüldüğü gibi gzip dosyaları verdik (dosyalar Hadoop yazısının altındaki bağlantılardan indirilebilir), bu dosyalar içinde metin dosyaları var (gunzip ile kontrol edebiliriz), Spark metin dosyalarını direk gz içinden okuyabiliyor. Bu bir rahatlık.
Dikkat: her türlü sıkıştırılmış format okunmayabilir, mesela tar cvzf ile oluşturulan tar.gz işlemiyor, işlermiş gibi gözüküyor fakat verinin bazı kısımları bozuk çıkacaktır).
Şimdi dosyayı okuyalım,
df = sql.read.format("csv").\
option("header","true").\
option("delimiter", ",").\
option("inferSchema","true").\
load(f1)
df.printSchema()
root
|-- PATENT: integer (nullable = true)
|-- GYEAR: integer (nullable = true)
|-- GDATE: integer (nullable = true)
|-- APPYEAR: integer (nullable = true)
|-- COUNTRY: string (nullable = true)
|-- POSTATE: string (nullable = true)
|-- ASSIGNEE: integer (nullable = true)
|-- ASSCODE: integer (nullable = true)
|-- CLAIMS: integer (nullable = true)
|-- NCLASS: integer (nullable = true)
|-- CAT: integer (nullable = true)
|-- SUBCAT: integer (nullable = true)
|-- CMADE: integer (nullable = true)
|-- CRECEIVE: integer (nullable = true)
|-- RATIOCIT: double (nullable = true)
|-- GENERAL: double (nullable = true)
|-- ORIGINAL: double (nullable = true)
|-- FWDAPLAG: double (nullable = true)
|-- BCKGTLAG: double (nullable = true)
|-- SELFCTUB: double (nullable = true)
|-- SELFCTLB: double (nullable = true)
|-- SECDUPBD: double (nullable = true)
|-- SECDLWBD: double (nullable = true)
sonucu gelecek. Gayet rahat okundu, noktalarla ayrılmış bölümler farklı kolon değerleri kolon kabul edildi, şu anda elimizde bir DataFrame objesi var.
type(df)
pyspark.sql.dataframe.DataFrame
Bu dosya her patent için tarifsel, meta bilgi içeriyor. Patent ne zaman alınmış, hangi ülkeden alınmış vs. Eğer ülke bazlı bir sayım yapmak istersek,
df.groupBy('COUNTRY').count().show()
+-------+-----+
|COUNTRY|count|
+-------+-----+
| DZ| 10|
| MM| 4|
| LT| 7|
| CI| 4|
| TC| 2|
| FI| 6984|
| AZ| 3|
| UA| 77|
| RO| 361|
| ZM| 11|
| NL|26687|
| BS| 164|
| PL| 686|
| AM| 2|
| MX| 1832|
| PF| 3|
| GL| 1|
| EE| 4|
| VG| 8|
| SM| 2|
+-------+-----+
only showing top 20 rows
Sonuçlar üst 20 satırı olacak şekilde gösterildi. Bu arada Spark tembel (lazy) işlemleri her kademesine dahil etmiş, yani bir işlemi mecbur olmadıkça katiyen yapmıyor. Mesela üstteki çağrıda show öncesinde olan
res = df.groupBy('COUNTRY').count()
komutunu işletsek, say (count) emri vermiş olsak bile o işlem hesaplanmiyor. Ne zamanki gösterme emri geldi, show ile, Spark o zaman işlem yapıyor.
Sonuçlara dönersek, veriye göre MX (Meksika herhalde) ülkesi 1832 patent almış.
Sıralama yaparak göstersek,
df.groupBy('COUNTRY').count().sort('count',ascending=False).show()
+-------+-------+
|COUNTRY| count|
+-------+-------+
| US|1784989|
| JP| 421441|
| DE| 221095|
| GB| 98012|
| FR| 85398|
| CA| 53872|
| CH| 43313|
| IT| 32433|
| SE| 28286|
| NL| 26687|
| TW| 19979|
| KR| 14855|
| AU| 11386|
| BE| 10972|
| AT| 10260|
| IL| 7378|
| SU| 6992|
| FI| 6984|
| DK| 6479|
| ES| 3601|
+-------+-------+
only showing top 20 rows
Sayarak pek çok farklı sonuca varmak mümkün. Mesela her patent kaç tane referans almış? Bunun için ikinci dosyayı yükleyelim, bu dosyada her patentin referans ettiği kayıtlı (her referans bir satır)
df = sql.read.format("csv").\
option("header","true").\
option("delimiter", ",").\
option("inferSchema","true").\
load(f2)
df.printSchema()
root
|-- CITING: integer (nullable = true)
|-- CITED: integer (nullable = true)
CITING referans eden kimlik (id) CITED referans edilen.
5 tane ilk satırı ekrana basalım,
df.take(5)
[Row(CITING=3858241, CITED=956203),
Row(CITING=3858241, CITED=1324234),
Row(CITING=3858241, CITED=3398406),
Row(CITING=3858241, CITED=3557384),
Row(CITING=3858241, CITED=3634889)]
patent kaç tane referans almış hesabı için
df.groupBy('CITED').count().show()
+-------+-----+
| CITED|count|
+-------+-----+
|3060453| 3|
|3390168| 6|
|3626542| 18|
|3611507| 5|
|3000113| 4|
|3273281| 1|
|3550403| 2|
| 228233| 1|
|3827399| 1|
|2622583| 1|
|3381752| 10|
|1035529| 1|
|2664273| 6|
|3289868| 16|
|3400790| 7|
|3618714| 8|
|3297130| 7|
|1715276| 4|
| 50223| 1|
| 685851| 1|
+-------+-----+
only showing top 20 rows
Bir sürü sayı var, ama sonuçlar patent bazlı, bunu daha özetli olarak göremez miyiz? Sayımların sayımı belki yardımcı olur, yani bir histogram. Belli kutucuklara göre o kutucuların temsil ettiği sayı penceresine kaç tane referans sayısı düşüyor, bunu frekans olarak gösterebiliriz.
df.groupBy('CITED').count().rdd.values().histogram([0,1,2,3,4,5,10,200])
([0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 200],
[0, 921127, 552246, 380319, 278438, 686185, 440581])
Bu sonuç aslında liste içinde liste, üst seviyede iki liste var, 1. liste aralık sınırlarını tanımlayan liste, onu biz tanımlamıştık zaten, 0,1,2 diye gidiyor, yani 0 ile 1 arası değerler ilk kutucuğa, 1 ile 2 arası değerler ikinci kutucuğa, vs. Böyle devam ediyor. Üst seviyede 2. listede bu kutucukların içine kaç tane bulgu düştüğünün hesabı tutuluyor, yani frekans değerleri. 1 ile 2 arası 921,000 kusur referans var, 2 referans daha az, 3 daha da böyle gidiyor. Not: sıfır referans gösterilmemiş çünkü count hesabı doğası itibariyle olan bir sayımı gösteriyor, yani sıfır tane olan sayım hiç yok.
Devam edelim, Şimdi Hadoop yazısının referans aldığı kitaptaki "tersine çevirme" işlemini yapalım. Yani eğer id 1,2,3 patentleri id 5'ike referans vermişse, tersine çevirince 5 için 1,2,3 listesini görmemiz lazım. Bu işlem için Hadoop + Java ile bir sürü çetrefil işlemler görülüyor. Fakat bu işlem de bir tür Spark SQL'i ile halledilebilir. Referans verilen kimlik üzerinde groupBy yaparız, ve CITED gruplaması üzerinden CITING listesi elde ederiz, bu listeyi tabii ki özetlemek lazım, çünkü groupBy sonuçları muhakkak bir şekilde özetlenmelidir, ya sayılarak, ya ortalaması alınarak (bu örnekte ortalama anlamsız tabii), gibi. Bu özetleme direk string yanyana koyulacak şekilde birleştirme ile olabilir, önce collect_list sonra concat_ws ile bir ayraç belirtilerek birleştirme yapılır.
Daha ufak bir veride görelim,
"CITING","CITED"
1,2
2,3
3,4
4,5
6,7
7,2
8,3
9,5
10,5
11,5
df = sql.read.format("csv").\
option("header","true").\
option("delimiter", ",").\
option("inferSchema","true").\
load(f3)
from pyspark.sql.functions import concat_ws, collect_list
df.groupBy('CITED').agg(concat_ws(":", collect_list(df.CITING))).collect()
[Row(CITED=3, concat_ws(:, collect_list(CITING))=u'2:8'),
Row(CITED=5, concat_ws(:, collect_list(CITING))=u'4:9:10:11'),
Row(CITED=4, concat_ws(:, collect_list(CITING))=u'3'),
Row(CITED=7, concat_ws(:, collect_list(CITING))=u'6'),
Row(CITED=2, concat_ws(:, collect_list(CITING))=u'1:7')]
sonuç geldi. Sonuç doğru.
Peki bu sonuçları bir dosyaya yazmak istesek,
tmp = df.groupBy('CITED').agg(concat_ws(":", collect_list(df.CITING) ).alias("REFBACK") )
tmp.coalesce(1).write.csv("/tmp/out")
işletiriz. Şimdi /tmp/out altına bakarsak, orada bir part-..csv dosyası göreceğiz. Bu dosya içinde istenen sonuç var.
Bu arada o tek dosyayı elde etmek için coalesce(1) kullandık, kullanmasaydık /tmp/out altında bir sürü part- dosyaları olacaktı, bunlar sonucun parçaları olacaktı bir bakıma. Aslında çok makinalı ortamda elde edilen (ve yeterli olan) genelde budur, coalesce(1) çağrısı sonuçları tek bir kontrolör makinaya yönlendirecekti. Genelde sonuçların ayrı makinalarda parçalar olarak kalması yeterlidir, bunlar sonra başka şekillerde birleştirilebilir.
PySpark sadece CSV ile sınırlı değil, çok rahat şekilde json dosyaları da okuyup yazabilir.
RDD
Biraz önce gördüğümüz yapısı belli (structured) veri idi. Kolon isimleri belli, virgülle ayrılmış veri var, bunlar DataFrame ile işlenebilir ve üzerlerinde Spark SQL işletilebilir. Fakat Spark yapısı belli olmayan veri ile de çalışabilir (hatta ilk çıkış noktası burası), RDD veri yapısı burada devreye giriyor. RDD paralelize edilebilen bir birim. Biraz önceki patent dosyasını
rdd = sc.textFile("apat63_99.txt.gz", 4)
ile okuyabilirdik. İkinci parametre, 4, kaç parça yaratılması istendiğini kontrol ediyor. Eğer verilmezse her parçada 128 MB olacak şekilde Spark bölümü yapıyor.
Şimdi sayalım,
rdd.count()
2923923
row = rdd.take(3)
dersek
[u'"PATENT","GYEAR","GDATE","APPYEAR","COUNTRY","POSTATE","ASSIGNEE","ASSCODE","CLAIMS","NCLASS","CAT","SUBCAT","CMADE","CRECEIVE","RATIOCIT","GENERAL","ORIGINAL","FWDAPLAG","BCKGTLAG","SELFCTUB","SELFCTLB","SECDUPBD","SECDLWBD"',
u'3070801,1963,1096,,"BE","",,1,,269,6,69,,1,,0,,,,,,,',
u'3070802,1963,1096,,"US","TX",,1,,2,6,63,,0,,,,,,,,,']
Gördüğümüz gibi bir liste sadece, içine ne olduğu RDD bağlamında Spark'in umrunda değil.
row[2]
u'3070802,1963,1096,,"US","TX",,1,,2,6,63,,0,,,,,,,,,'
row[2][35]
u'6'
RDD üzerinde Python işlemleri yaptırabiliriz,
def f(x): return x[35]
rdd.map(f).take(5)
[u'"', u'6', u'6', u'6', u'6']
RDD içinde envai türden veri olabilir, mesela bazı şirketlerde ara veri ürünü olarak Python pickle dosyaları bile part- dosyalarında tutulabiliyor, sonra textFile yerine pickleFile ile bunlar okunur, üzerlerinde ek işlemler yapılır vs.
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