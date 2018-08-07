Paralel Python - Dask

TensorFlow hesap ağı / çiziti üzerinden paralelize etmeyi popüler hale getirdi. Pür Python seviyesinde çalışan benzer kavramları kullanan bir paket Dask.
Dask kutuphanesi Pandas, Numpy paketlerindeki DataFrame, matris işlemlerine benzer arayüzler sağliyor, ve bu veri yapıları üzerindeki işlemleri basit şekilde paralel işletilmesini sağlıyor. Fakat daha basit bağlamda pür Python işlemlerini de paralelleştirmek kolay. İlk önce tek makinadaki birden fazla çekirdeğe dağılım yapabilecek kodu görelim, bu en temel kullanım. Ama yine de faydalı, artık Amazon AWS, ya da Google bulut servislerinde ucuz şekilde 20-30 çekirdekli tek makina başlatmak mümkün. Bu çok zaman alabilecek doğal parallelliği olan bir işlemi 30 kat hızlı işletebiliriz demektir!
Kurmak icin pip install dask.
Şöyle bir kod düşünelim,
from time import sleep
def inc(x):
sleep(1)
return x + 1
def add(x, y):
sleep(1)
return x + y
%time x = inc(1)
%time y = inc(2)
%time z = add(x, y)
CPU times: user 0 ns, sys: 0 ns, total: 0 ns
Wall time: 1 s
CPU times: user 4 ms, sys: 0 ns, total: 4 ms
Wall time: 1 s
CPU times: user 4 ms, sys: 0 ns, total: 4 ms
Wall time: 1 s
%time komutu jupyter not defteri içinde çalışıyor, kendi başına işleyen kodda bunu çıkartabiliriz.
Üstteki toplam 3 saniye alan bir işlem, çünkü tüm çağrılar seri şekilde yapılmak zorunda. Bir sonraki bir önceki çağrıyı beklemeli. Fakat delayed komutu ile bir hesap çiziti oluşturabiliriz, bu çizitteki düğümler paralel şekilde işletilebilirler,
from dask import delayed
%time x = delayed(inc)(1)
%time y = delayed(inc)(2)
%time z = delayed(add)(x, y)
%time print z.compute()
CPU times: user 0 ns, sys: 0 ns, total: 0 ns
Wall time: 382 us
CPU times: user 0 ns, sys: 0 ns, total: 0 ns
Wall time: 411 us
CPU times: user 0 ns, sys: 0 ns, total: 0 ns
Wall time: 342 us
5
CPU times: user 12 ms, sys: 0 ns, total: 12 ms
Wall time: 2.01 s
Bu işlem 2 saniye sürdü. Çünkü çağrılar paralel işledi. x,inc zincirinin y,inc zincirini beklemesine gerek yok.
Şimdi paralel liste işlemeyi görelim. Bir listedeki tüm öğelerin karekökunu alıp ikinci bir liste üretme islemi yapalim,
import time
L = range(30)
def f(x):
time.sleep(0.1)
return np.sqrt(x)
results = []
%time for x in L: results.append(f(x))
CPU times: user 4 ms, sys: 0 ns, total: 4 ms
Wall time: 3.02 s
Bu kod seri işledi ve 3 saniye aldı. Parallellik için listedeki her öge için yapılan karekök (sqrt) çağrısını delayed hale getirmek lazım,
import time
L = range(30)
def f(x):
time.sleep(0.1)
return np.sqrt(x)
results = []
for x in L:
y = dask.delayed(f)(x)
results.append(y)
%time results = dask.compute(*results) # call compute after you have collected many delayed calls
Sonuç listesini üretirken olanlara dikkat: karekök hesabını değil o hesabı yapan çağrıyı listeye ekledik, ve bu çağrı delayed ile paralelize edilmiş çağrıydı. Gerçek hesap dask.compute çağrısı o liste üzerinde işletilince tetikleniyor, ve o sırada Dask arka planda elde olan çekirdeklere gerekli dağıtımı yapıyor.
Numpy işlemlerinin Dask karşılığından bahsettik, mesela normal Numpy ile
import numpy as np
# normal mean
%time print np.random.randn(10000,10000).mean()
Dask ile
import dask.array as da
# dask mean
x = da.random.normal(0, 1, size=(10000,10000), chunks=(1000, 1000))
%time print x.mean().compute()
Bu çağrı da iki kat daha hızlı işledi. Burada yapılan bölme işlemi chunks anahtar kelimesi üzerinden; Dask'e işlenecek her parçanın ne kadar büyük olacağını söyledik, ona göre parçalar yaratılıp hesap buna göre planlandı. Döngü örneğinde parçaları elle biz yaratmıştık, burada sadece büyüklük tanımlayıp parçaları Dask'e bıraktık.
Bu yaziya ekler olacak
http://dask.pydata.org/en/latest/delayed-best-practices.html
https://github.com/dask/dask-tutorial
https://gist.github.com/mrocklin/d009e5d4a1f49ecdb433107f3d72c7f3#file-pygotham-dataframes-ipynb
Dask kutuphanesi Pandas, Numpy paketlerindeki DataFrame, matris işlemlerine benzer arayüzler sağliyor, ve bu veri yapıları üzerindeki işlemleri basit şekilde paralel işletilmesini sağlıyor. Fakat daha basit bağlamda pür Python işlemlerini de paralelleştirmek kolay. İlk önce tek makinadaki birden fazla çekirdeğe dağılım yapabilecek kodu görelim, bu en temel kullanım. Ama yine de faydalı, artık Amazon AWS, ya da Google bulut servislerinde ucuz şekilde 20-30 çekirdekli tek makina başlatmak mümkün. Bu çok zaman alabilecek doğal parallelliği olan bir işlemi 30 kat hızlı işletebiliriz demektir!
Kurmak icin pip install dask.
Şöyle bir kod düşünelim,
from time import sleep
def inc(x):
sleep(1)
return x + 1
def add(x, y):
sleep(1)
return x + y
%time x = inc(1)
%time y = inc(2)
%time z = add(x, y)
CPU times: user 0 ns, sys: 0 ns, total: 0 ns
Wall time: 1 s
CPU times: user 4 ms, sys: 0 ns, total: 4 ms
Wall time: 1 s
CPU times: user 4 ms, sys: 0 ns, total: 4 ms
Wall time: 1 s
%time komutu jupyter not defteri içinde çalışıyor, kendi başına işleyen kodda bunu çıkartabiliriz.
Üstteki toplam 3 saniye alan bir işlem, çünkü tüm çağrılar seri şekilde yapılmak zorunda. Bir sonraki bir önceki çağrıyı beklemeli. Fakat delayed komutu ile bir hesap çiziti oluşturabiliriz, bu çizitteki düğümler paralel şekilde işletilebilirler,
from dask import delayed
%time x = delayed(inc)(1)
%time y = delayed(inc)(2)
%time z = delayed(add)(x, y)
%time print z.compute()
CPU times: user 0 ns, sys: 0 ns, total: 0 ns
Wall time: 382 us
CPU times: user 0 ns, sys: 0 ns, total: 0 ns
Wall time: 411 us
CPU times: user 0 ns, sys: 0 ns, total: 0 ns
Wall time: 342 us
5
CPU times: user 12 ms, sys: 0 ns, total: 12 ms
Wall time: 2.01 s
Bu işlem 2 saniye sürdü. Çünkü çağrılar paralel işledi. x,inc zincirinin y,inc zincirini beklemesine gerek yok.
Şimdi paralel liste işlemeyi görelim. Bir listedeki tüm öğelerin karekökunu alıp ikinci bir liste üretme islemi yapalim,
import time
L = range(30)
def f(x):
time.sleep(0.1)
return np.sqrt(x)
results = []
%time for x in L: results.append(f(x))
CPU times: user 4 ms, sys: 0 ns, total: 4 ms
Wall time: 3.02 s
Bu kod seri işledi ve 3 saniye aldı. Parallellik için listedeki her öge için yapılan karekök (sqrt) çağrısını delayed hale getirmek lazım,
import time
L = range(30)
def f(x):
time.sleep(0.1)
return np.sqrt(x)
results = []
for x in L:
y = dask.delayed(f)(x)
results.append(y)
%time results = dask.compute(*results) # call compute after you have collected many delayed calls
CPU times: user 32 ms, sys: 16 ms, total: 48 ms
Wall time: 1.54 s
Bizim dizüstü bilgisayarda 2 çekirdek var, hesap iki kat daha hızlı işledi. 30 tane olsa 30 kat daha hızlı işlerdi!
Sonuç listesini üretirken olanlara dikkat: karekök hesabını değil o hesabı yapan çağrıyı listeye ekledik, ve bu çağrı delayed ile paralelize edilmiş çağrıydı. Gerçek hesap dask.compute çağrısı o liste üzerinde işletilince tetikleniyor, ve o sırada Dask arka planda elde olan çekirdeklere gerekli dağıtımı yapıyor.
Numpy işlemlerinin Dask karşılığından bahsettik, mesela normal Numpy ile
import numpy as np
# normal mean
%time print np.random.randn(10000,10000).mean()
Dask ile
import dask.array as da
# dask mean
x = da.random.normal(0, 1, size=(10000,10000), chunks=(1000, 1000))
%time print x.mean().compute()
Bu çağrı da iki kat daha hızlı işledi. Burada yapılan bölme işlemi chunks anahtar kelimesi üzerinden; Dask'e işlenecek her parçanın ne kadar büyük olacağını söyledik, ona göre parçalar yaratılıp hesap buna göre planlandı. Döngü örneğinde parçaları elle biz yaratmıştık, burada sadece büyüklük tanımlayıp parçaları Dask'e bıraktık.
Bu yaziya ekler olacak
http://dask.pydata.org/en/latest/delayed-best-practices.html
https://github.com/dask/dask-tutorial
https://gist.github.com/mrocklin/d009e5d4a1f49ecdb433107f3d72c7f3#file-pygotham-dataframes-ipynb
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