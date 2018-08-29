Komut Satırı Seçeneklerini İşlemek (Command Line Option Processing), Python

Python script'lerine verilecek seçenekleri nasıl isleriz? İlk akla gelen sys üzerinden işlem yapmak,
import sys
if __name__ == "__main__":
print sys.argv[0]
print sys.argv[1]
import sys
if __name__ == "__main__":
print sys.argv[0]
print sys.argv[1]
gibi.. Burada script ismi sys.argv[0] içinde, ilk argüman sys.argv[1], vs. Eğer len(sys.argv) dersek kaç tane seçenek verildiğini raporlar.
Fakat bu seçeneklerden hangileri zorunlu, hangileri değil, hiç seçenek verilmeyince güzel bir hata mesajı verilse iyi olmaz mı, gibi ihtiyaçlar için argparse paketi kullanılabilir.
import argparse
if __name__ == "__main__":
parser = argparse.ArgumentParser(description='Bir program')
parser.add_argument('arg1', type=str, help='arg1 tanimi.')
parser.add_argument('arg2', type=str, help='arg2 tanimi.')
parser.add_argument('--arg3', type=bool, nargs="?", help='arg3.')
parser.add_argument('--arg4', type=str, nargs="?", help='arg4.')
args = parser.parse_args()
print args.arg1
print args.arg2
print args.arg3
print args.arg4
Eğer hiç seçenek vermeden çağırırsak
usage: test.py [-h] [--arg3 [ARG3]] [--arg4 [ARG4]] arg1 arg2
test.py: error: too few arguments
mesaji gelecek. Istesek -h ile tanımları raporlatabilirdik.
Önünde -- olan seçenekler isim verilmeden geçilebilir.
python test.py secenek1 secenek2
gibi. Önünde -- olan ve nargs="?" diyen seçenekler şart olmayan seçeneklerdir.
python -u test.py secenek1 secenek2 --arg3 secenek3 --arg4 secenek4
Sonuç
secenek1
secenek2
True
secenek4
3. seçeneğin True gelmesi doğru, çünkü tip tanımı da yapılabiliyor, ve o tipi bool olarak tanımlamıştık.
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