Yerel, Network Dosyasini Canlı, Anlık, Azar Azar Islemek (Stream, Incremental File Processing), Python

Bir dosyayı hızlı bir şekilde canlı olarak, teker teker satır okuyacak şekilde işlemek için csv paketi faydalı. Dikkat bu paket standard Python'un yaptığı gibi önce dosyanın tümünü hafızaya alıp sonra oradan readlines() ile teker teker satır servis etmiyor. Dosyanın her satırı hakikaten Python tarafından teker teker alınıyor.
import csv
with open('[DOSYA]') as csvfile:
rd = csv.reader(csvfile,delimiter=' ')
headers = {k: v for v, k in enumerate(next(rd))}
for row in rd: print row[headers['kolon1']]
Değişken headers içinde dosyanın ilk satırından alınan kolon isimleri var (bu şart değil, atlanabilir) delimiter kolon ayracının ne olduğunu kontrol eder.
Network üzerinden akış işlemi için smart_open var,
from boto.s3.connection import S3Connection
import smart_open
conn = S3Connection('[aws_access_key_id]', '[aws_secret_access_key]')
for line in smart_open.smart_open('s3://bir/dizin/dosya.txt'):
print (line)
https://pypi.org/project/smart_open/
import csv
with open('[DOSYA]') as csvfile:
rd = csv.reader(csvfile,delimiter=' ')
headers = {k: v for v, k in enumerate(next(rd))}
for row in rd: print row[headers['kolon1']]
Değişken headers içinde dosyanın ilk satırından alınan kolon isimleri var (bu şart değil, atlanabilir) delimiter kolon ayracının ne olduğunu kontrol eder.
Network üzerinden akış işlemi için smart_open var,
from boto.s3.connection import S3Connection
import smart_open
conn = S3Connection('[aws_access_key_id]', '[aws_secret_access_key]')
for line in smart_open.smart_open('s3://bir/dizin/dosya.txt'):
print (line)
Bu kütüphane sadece S3 ile de sınırlı değil. HDFS, HTTP, envai türden protokol üzerinden okuma yapabiliyor. Eğer yerel dosya ismi verirsek onu da okuyor. Sıkıştırılmış dosyaları açıp onları anlık olarak işliyor, vs. Aslında ilk başta bu paketi kullanmak daha iyi herhalde, pek çok farklı işi yapabiliyor.
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