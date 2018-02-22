Elde Olmayan Eğitim Verisi

Kaggle sitesinde pek çok veri bilimcinin bildiği üzere veri bilim yarışmaları düzenleniyor. Mesela geçende bir tanesi basit ses komutlarını tanımak (Tensorflow kullanarak) hakkındaydı.
https://www.kaggle.com/c/tensorflow-speech-recognition-challenge
Eğitim verisi sağlanmış, yani etiketleriyle beraber ses verisi (mesela bir wav ses dosyası ve onun hangi komut olduğu, "yes", "no" gibi) bir de test verisi var, bu veri için etiket verilmemiş, sadece ses kaydı. Yarışmacı eğitim verisi üzerinde eğitim yapacak test verisi üzerinde bu modeli kullanıp etiket üretecek, ve Kaggle sitesine kontrol için verecek - sistem hemen başarıyı ölçüyor, kısa sürede cevap sağlıyor.
Yarışmacılar eğitimi yaparken tabii ki eğitim verisini alıp onun içinden kendileri bir test verisi yaratıyorlar, ki skorun gerçekten ne olabileceğini görebilsinler, model "ezberliyorsa" onu hemen anlayabilsinler, bu standart bir teknik. Fakat bazı yarışmacılar farkediyor ki eğitim / kendi test verilerinde elde edilen başarı Kaggle'dan gelen cevabın %10-15 gerisinde! Bu demektir ki Kaggle'ın sağladığı test verisi eğitim verisinden çok farklı.
Bu durumun gerçek dünya şartlarını pek yansıtmadığını söylemek gerekir. Genelde modeller eldeki veri neyse onun üzerinde eğitilir, yani "gelecekte ne olabilir" türündeki spekülasyona girilmez. Eğer girilebiliyorsa o veri de elde vardır demektir ve eğitim verisi o'dur. Kaggle'ın yaptığı resimden kedi tanıyan bir yarışmada test verisinde üç, dört kulaklı kedilere hazır olunmasını istemek gibi.
Fakat gerçek dünyada şu olur: eğitim için dış dünyadan gelen veri değişmeye başlayabilir, bu duruma hazır olunması gerekir ki böylece bu yeni veriyle tekrar eğitim yapılsın, modeller güncellensin. O değişimi yakalamak için rutinler yazılabilir, vs. Fakat bu durum spekülatif şekilde elde olmayan veriye göre eğitmekten farklı.
https://www.kaggle.com/c/tensorflow-speech-recognition-challenge
Eğitim verisi sağlanmış, yani etiketleriyle beraber ses verisi (mesela bir wav ses dosyası ve onun hangi komut olduğu, "yes", "no" gibi) bir de test verisi var, bu veri için etiket verilmemiş, sadece ses kaydı. Yarışmacı eğitim verisi üzerinde eğitim yapacak test verisi üzerinde bu modeli kullanıp etiket üretecek, ve Kaggle sitesine kontrol için verecek - sistem hemen başarıyı ölçüyor, kısa sürede cevap sağlıyor.
Yarışmacılar eğitimi yaparken tabii ki eğitim verisini alıp onun içinden kendileri bir test verisi yaratıyorlar, ki skorun gerçekten ne olabileceğini görebilsinler, model "ezberliyorsa" onu hemen anlayabilsinler, bu standart bir teknik. Fakat bazı yarışmacılar farkediyor ki eğitim / kendi test verilerinde elde edilen başarı Kaggle'dan gelen cevabın %10-15 gerisinde! Bu demektir ki Kaggle'ın sağladığı test verisi eğitim verisinden çok farklı.
Bu durumun gerçek dünya şartlarını pek yansıtmadığını söylemek gerekir. Genelde modeller eldeki veri neyse onun üzerinde eğitilir, yani "gelecekte ne olabilir" türündeki spekülasyona girilmez. Eğer girilebiliyorsa o veri de elde vardır demektir ve eğitim verisi o'dur. Kaggle'ın yaptığı resimden kedi tanıyan bir yarışmada test verisinde üç, dört kulaklı kedilere hazır olunmasını istemek gibi.
Fakat gerçek dünyada şu olur: eğitim için dış dünyadan gelen veri değişmeye başlayabilir, bu duruma hazır olunması gerekir ki böylece bu yeni veriyle tekrar eğitim yapılsın, modeller güncellensin. O değişimi yakalamak için rutinler yazılabilir, vs. Fakat bu durum spekülatif şekilde elde olmayan veriye göre eğitmekten farklı.
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