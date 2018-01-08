Animasyonlu Matematik Video'ları - 3Blue1Brown Türk

Animasyonla matematik öğreten video'ları veren YouTube 3Blue1Brown kanalının Lineer Cebir, Calculus, yapay zeka video'larının Türkçe seslendirme yapılmış halini bir süredir kendi YT kanalımızdan veriyorduk. Bundan sonra 3b1b kanalı kurucusu Grant Sanderson bu video'ları 3Blue1Brown Türk kanalı altında verecek, ve bizim yaptığımız yeni animasyon seslendirmeleri bu kanala gidecek.
Grant Sanderson kimdir? Grant, üniversitede matematik bölümünden mezun olmus, ve KhanAcademy için içerik üreterek bu alana giriş yapmış, ve ardından kendi animasyonlu stilini ortaya çıkarmış. Görülen animasyonlar tıklama üzerinden değil Grant'ın kendi geliştirdiği bir Python kütüphanesi üzerinden programlamayla yaratılıyor. Grant'ın kendi bir sitesi de var - www.3blue1brown.com. Bu sitede, ve YT içeriği Parteon adlı bir içerik sistemi üzerinden ticari hale getirilebiliyor, mesela Parteon üzerinden 3b1b "sponsoru" olanlar içeriği çıkar çıkmaz ilk gören hale gelebiliyorlar. Ayrıca ek olarak YT reklam geliri de var tabii, belli bir süre geçtikten sonra tüm video'lar YT'de herkese açık hale gelip reklam geliri elde ediyorlar. Galiba işler iyi gidiyor ki Grant şu anda ek çalışan arıyor! Ne güzel; bizim ve dünya için daha fazla kaliteli içerik demek bu.
Grant Sanderson kimdir? Grant, üniversitede matematik bölümünden mezun olmus, ve KhanAcademy için içerik üreterek bu alana giriş yapmış, ve ardından kendi animasyonlu stilini ortaya çıkarmış. Görülen animasyonlar tıklama üzerinden değil Grant'ın kendi geliştirdiği bir Python kütüphanesi üzerinden programlamayla yaratılıyor. Grant'ın kendi bir sitesi de var - www.3blue1brown.com. Bu sitede, ve YT içeriği Parteon adlı bir içerik sistemi üzerinden ticari hale getirilebiliyor, mesela Parteon üzerinden 3b1b "sponsoru" olanlar içeriği çıkar çıkmaz ilk gören hale gelebiliyorlar. Ayrıca ek olarak YT reklam geliri de var tabii, belli bir süre geçtikten sonra tüm video'lar YT'de herkese açık hale gelip reklam geliri elde ediyorlar. Galiba işler iyi gidiyor ki Grant şu anda ek çalışan arıyor! Ne güzel; bizim ve dünya için daha fazla kaliteli içerik demek bu.
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