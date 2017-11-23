Serviste İşleyen Komut Satırı - tmux

Bir Unix servis makinasına giriş yaptık, uzun süreli bir süreç (process) isletmek istiyoruz, ama giriş yapılan komut satırını açık bırakmak istemiyoruz (dizüstü kapatılacak, kalkılıp gidilecek, vs).
İlk seçim komutu arka plana atarak (background process) olarak işletmek,
nohup sh komut.sh > /bir/log/dizini/log.out &
& işareti ile süreç arka plana atıldı, çıktılar log dosyasına gidiyor.
Bir diger secim tmux. Kurmak icin
sudo apt-get install tmux
Tmux ile oturum acmak icin
tmux
Bu oturumlar makinadan çıkılsa bile açık dururlar, kıyasla ssh, telnet ile giriş yaptığımızda yeni bir komut ortamına gireriz, çıkınca da ortam bitirilir, tmux durumunda komut ortamı sürekli açık kalır. Üstteki komut bizi bir pencereye götürür, orada uzun sürecek işlemi başlatabiliriz, ve işlem devam ederken
CTRL-b d
ile çıkabiliriz. Makinadan da çıkabiliriz, işlem devam edecektir, makinaya tekrar ssh ile girince
tmux list-sessions
ile oturumlari listeleyebiliriz. Mesela "0" oturumu var,
tmux attach -t 0
ile aynı ekrana bağlanırız, işleyen programı tekrar görürüz.
Diğer komutlar için alttaki kaynağa bakılabilir,
Kaynak
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