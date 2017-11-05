MathJax: Web Sayfalarinda Javascript ile Matematik Formülleri

LaTeX ile yazilan matematik formullerinin HTML icinde gosterilebilmesi icin MathJax Javascript kutuphanesi var. Gerekli JS dosyalari diger HTML, CSS dosyalari ile birlikte ayni dizinde olur, gerektikce servis makinasindan alinir, ve formul grafiginin uretilmesi icin islem zaten Javascript ile kullanicinin tarayicisinda yapilir.
Kurmak icin GH'dan kod alinir,
Depo icinde gereken dosya / dizinler
config/
extensions/
jax/
MathJax.js
Bu dosyalar sayfalarla beraber web servis makinasindan servis edilecek. Simdi bu dosyalarla ayni seviyede olan bir HTML dosyasi icinde
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<script type="text/x-mathjax-config">
MathJax.Hub.Config({
tex2jax: {inlineMath: [["$","$"],["\\(","\\)"]]}
});
</script>
<script type="text/javascript" src="MathJax.js?config=TeX-AMS_HTML-full"></script>
</head>
<body>
<p>
Eğer $a \ne 0$ olursa \(ax^2 + bx + c = 0\) denkleminin çözümü iki tanedir
ve bunlar $$x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}.$$
</p>
</body>
</html>
Bu dosya tarayicida gosterilince
MathJax yaklasimi guzel cunku ek bir "uretme komutu"na gerek duymuyor - kod HTML icinde, bildigimiz LaTeX olarak kaliyor, servis tarafinda neredeyse hic islem yapilmiyor, sayfayi gormek isteyen kisinin bilgisayari gerekli islemi yaparak formulu goruyor.
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