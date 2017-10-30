YOLO - Evrisimsel Derin Aglar ile Hizli Obje Tanima (Object Recognition)

Evrisimsel Derin Aglar ile obje tanima alaninda hizli gelismeler oluyor. Yapay gorus (computer vision) zaten derin ogrenmenin "geri donusunun" ilk gozlendigi alandi, MNIST sayi tanima problemindeki en iyi hata orani bir DYSA ile alinmisti, ardindan araclar, yaklasimlarda ilerlemeler oldu, simdi R-CNN, Mask R-CNN ile obje tanimakta ilerlemeler kaydedildi. Evrisimsel derin yapi obje tanimada verimli bir sekilde kullanilabilmeye baslandi.
Yeni ve cok hizli isleyen bir baska yaklasim YOLO. Kisaltma "sadece bir kere bakariz (you only look once)" cumlesinden turetilmis, soylenmek istenen insanlarin tek bir karedeki goruntude olan objeleri hizli bir sekilde bir bakista bulabilmesi. YOLO'nun amaci bu hiza erismek.
https://pjreddie.com/darknet/yolo/
YOLO tasarimcilarina gore goruntu karesini solda saga taramak (ve o sirada ufak bir kutu icine dusen piksellere bakmak), ya da obje yeri hakkinda teklif uretmek (r-cnn) gerekli degil. Tum kare ve o karedeki tum obje tipleri, yerleri hakkinda global bir karar verilebilir.
Yontem aslinda basit: goruntu once 5x5 buyuklugunde parcalara bolunur, ve tum bu parcalar ile B tane obje arasinda bir regresyon iliskisi kurulur. Tabii denetimli bir egitimden bahsediyoruz, elde goruntu, ve o goruntudeki objeler, onlarin yerleri, buyuklugu bilgisi olmali. Bu egitim verisi acik sekilde mevcut, o problem degil, unlu Pascal VOC verisi bunlardan biri. Regresyon hedefi olan objeler x,y,w,h,g degerleri ile temsil ediliyor, x,y objenin 5x5 parcaya gore yeri, w,h genisligi ve yuksekligi, g ise obje hakkindaki bir guven degeri. Ayrica bir diger regresyon her parcanin C tane obje tipi icin bir kategorizasyon tahmini yapmasi. Bu kadar. Ustteki baglantida kod ve onceden egitilmis bir DYSA'nin agirlik degerleri bulunabilir.
Verilen kodu denedik, sonuclar iyi. Altta trafik lambasi ve dur isareti uzerinde islettigimiz deneyin sonuclari goruluyor. Sadece egitilmis YSA'nin agirliklarini indirdik, kodu derledik ve baska hicbir ek islem yapmadan bu tanima yapildi.
YOLO yaklasimini TensorFlow ile yapan bir kod altta,
https://github.com/nilboy/tensorflow-yolo
Baska TF kodlari da Github'da var.. YOLO C++ ile yazilmis, bu arkadaslar TF Python ile ayni isi yapmislar, kimisi ustteki ayni DYSA agirliklarini oldugu gibi kullanabildigini iddia ediyor. TF bilindigi gibi Android uzerinde de isler, yani cep telefonunu tutup sak diye bir karedeki tum objeleri taniyabildigimiz bir uygulama yazmak mumkun. Orijinal kod ile arkadaslar saniyede 20 kareden daha fazlasini isleyebildiklerini soyluyorlar, o zaman canli bir sekilde video da islenebilir demektir.
Yeni ve cok hizli isleyen bir baska yaklasim YOLO. Kisaltma "sadece bir kere bakariz (you only look once)" cumlesinden turetilmis, soylenmek istenen insanlarin tek bir karedeki goruntude olan objeleri hizli bir sekilde bir bakista bulabilmesi. YOLO'nun amaci bu hiza erismek.
https://pjreddie.com/darknet/yolo/
YOLO tasarimcilarina gore goruntu karesini solda saga taramak (ve o sirada ufak bir kutu icine dusen piksellere bakmak), ya da obje yeri hakkinda teklif uretmek (r-cnn) gerekli degil. Tum kare ve o karedeki tum obje tipleri, yerleri hakkinda global bir karar verilebilir.
Yontem aslinda basit: goruntu once 5x5 buyuklugunde parcalara bolunur, ve tum bu parcalar ile B tane obje arasinda bir regresyon iliskisi kurulur. Tabii denetimli bir egitimden bahsediyoruz, elde goruntu, ve o goruntudeki objeler, onlarin yerleri, buyuklugu bilgisi olmali. Bu egitim verisi acik sekilde mevcut, o problem degil, unlu Pascal VOC verisi bunlardan biri. Regresyon hedefi olan objeler x,y,w,h,g degerleri ile temsil ediliyor, x,y objenin 5x5 parcaya gore yeri, w,h genisligi ve yuksekligi, g ise obje hakkindaki bir guven degeri. Ayrica bir diger regresyon her parcanin C tane obje tipi icin bir kategorizasyon tahmini yapmasi. Bu kadar. Ustteki baglantida kod ve onceden egitilmis bir DYSA'nin agirlik degerleri bulunabilir.
Verilen kodu denedik, sonuclar iyi. Altta trafik lambasi ve dur isareti uzerinde islettigimiz deneyin sonuclari goruluyor. Sadece egitilmis YSA'nin agirliklarini indirdik, kodu derledik ve baska hicbir ek islem yapmadan bu tanima yapildi.
YOLO yaklasimini TensorFlow ile yapan bir kod altta,
https://github.com/nilboy/tensorflow-yolo
Baska TF kodlari da Github'da var.. YOLO C++ ile yazilmis, bu arkadaslar TF Python ile ayni isi yapmislar, kimisi ustteki ayni DYSA agirliklarini oldugu gibi kullanabildigini iddia ediyor. TF bilindigi gibi Android uzerinde de isler, yani cep telefonunu tutup sak diye bir karedeki tum objeleri taniyabildigimiz bir uygulama yazmak mumkun. Orijinal kod ile arkadaslar saniyede 20 kareden daha fazlasini isleyebildiklerini soyluyorlar, o zaman canli bir sekilde video da islenebilir demektir.
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