Seslendirme, Dublaj Nasil Yapilir

Diyelim YouTube'dan bir video'ya Turkce seslendirme yapmak istiyoruz. Once video'yu indiririz, youtube-dl araci bu is kullanilabilir,
sudo pip install youtube-dl
youtube-dl [youtube video url adresi]
Video alindiktan sonra, mesela video-en.webm diye bir dosya olsun, video'yu baslatiriz, ayni anda Android cep telefonunda Voice Recorder aracini baslatiriz. Benim yaklasimim ana video'dan 5-10 saniye kadar izlemek, video dondurmak (pause), izledigim / duydugum konusmayi aklimda tercume edip aninda VR ile mikrofonda kaydetmek. Yani baska hicbir on hazirlik yapmadan direk kaydi yapmak. Gayet basit. Tabii video / kayit donduruldugunda dusunmek icin bol vakit var, ve bu izle-tercume-kaydet islemini 5 dakikalik buyuk bloklara ayiriyorum, boylece aralarda mola vermek, hata ihtimalini azaltmak kolaylassin. VR ile kaydedilenler bir daha geri gidip duzeltilmiyor, o sebeple cok hatali bir kayit varsa sadece son 5 dakikalik blok tekrar kaydedilir, gerisi kaybedilmez.
Neyse, diyelim 15 dakikalik ana video'dan sonra 3 tane 5'er dakikalik tercume kayit edildi. VR kayitlari m4a formatinda dosyalar, bu dosyalari alip dizustune getiririz, v1.m4a, v2.m4a,.. olsun,
ffmpeg -i v1.m4a v1.mp3
ffmpeg -i v2.m4a v3.mp3
ffmpeg -i v3.m4a v4.mp3
diye mp3 formatina ceviririz. Bu dosyalari birlestirip tek bir dosya yaratalim,
cat v*.m4a > voice.mp3
Simdi nihai seslendirme icin video'nun ses kismini bizim kaydettigimiz mp3 yapalim,
ffmpeg -i video_en.webm -i voice.mp3 -map 0:v -map 1:a -c:v copy -c:a libvorbis -ac 2 -shortest video_tr.webm
Artik video_tr.webm icinde seslendirilmis video var.
sudo pip install youtube-dl
youtube-dl [youtube video url adresi]
Video alindiktan sonra, mesela video-en.webm diye bir dosya olsun, video'yu baslatiriz, ayni anda Android cep telefonunda Voice Recorder aracini baslatiriz. Benim yaklasimim ana video'dan 5-10 saniye kadar izlemek, video dondurmak (pause), izledigim / duydugum konusmayi aklimda tercume edip aninda VR ile mikrofonda kaydetmek. Yani baska hicbir on hazirlik yapmadan direk kaydi yapmak. Gayet basit. Tabii video / kayit donduruldugunda dusunmek icin bol vakit var, ve bu izle-tercume-kaydet islemini 5 dakikalik buyuk bloklara ayiriyorum, boylece aralarda mola vermek, hata ihtimalini azaltmak kolaylassin. VR ile kaydedilenler bir daha geri gidip duzeltilmiyor, o sebeple cok hatali bir kayit varsa sadece son 5 dakikalik blok tekrar kaydedilir, gerisi kaybedilmez.
Neyse, diyelim 15 dakikalik ana video'dan sonra 3 tane 5'er dakikalik tercume kayit edildi. VR kayitlari m4a formatinda dosyalar, bu dosyalari alip dizustune getiririz, v1.m4a, v2.m4a,.. olsun,
ffmpeg -i v1.m4a v1.mp3
ffmpeg -i v2.m4a v3.mp3
ffmpeg -i v3.m4a v4.mp3
diye mp3 formatina ceviririz. Bu dosyalari birlestirip tek bir dosya yaratalim,
cat v*.m4a > voice.mp3
Simdi nihai seslendirme icin video'nun ses kismini bizim kaydettigimiz mp3 yapalim,
ffmpeg -i video_en.webm -i voice.mp3 -map 0:v -map 1:a -c:v copy -c:a libvorbis -ac 2 -shortest video_tr.webm
Artik video_tr.webm icinde seslendirilmis video var.
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