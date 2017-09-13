OpenAI Gym, Pong, Derin Takviyeli Ogrenme (Deep Reinforcement Learning)

Otomatik oyun oynamak ve alakali diger problemler icin son zamanlarda yapay zeka'nin alt dallarindan takviyeli ogrenme (reinforcement learning) revacta. Go sampiyonunu yenen Google Deepmind algoritmasi bir TO yaklasimi kullandi. TO ile algoritma bir oyundan gelen sadece ham pikselleri kullanarak oyunu kendi basina oynamayi ogrenebiliyor. En son oturumda kazanip kaybedildigi bir ceza ya da mukafat skoru ile algoritmaya bildirilir tabii, ve yuzlerce otomatik oyun sonrasi program oynamayi ogrenir.
Takviyeli ogrenim is dunyasi icin faydali olabilir, YZ etrafinda danismanlik servisi veren sirketler eskiden endustriyel muhendisligin semsiyesi altina dusen ve simplex, lineer programlama ile cozulen problemleri TO ile cozmeye basladilar. TO ile bir ilke gradyani (policy gradient) hazirlanir, ilkeler her adimda atilabilecek adimlari tanimlarlar; bir fabrikada bir aletin uzerindeki ayarlar, ya da hangi kaynaklara oncelik verilmesi gerektigi (hangi gun, kac isci, vs), bir anlamda bu ilkelerden gelebilecek aksiyonlar olarak gorulebilir, ve TO en "basarili" olacak ayarlari ogrenebilir.
TO ile oyun ogrenmek ilk basamak. Simulasyon ortamlarindan OpenAI Gym var.
sudo pip install gym[atari]
ile unlu oyun Pong ortami kurulur. Oyundan gelen pikseller matris olarak arayuzden verilir. Alttaki ornekte Pong baslatiyoruz, her kareyi bir imaj png dosyasina yaziyoruz, bu arada rasgele hareketle yapiyoruz, kayip ya da basari var ise donguden cikiyoruz. Her step cagrisi bizim attigimiz bir adimi oyuna bildiriyor, bilgisayar karsilik veriyor, ve oyunun son hali bize step donus parametreleri ile bildiriliyor.
import gym, random, time
import pandas as pd
import numpy as np
from PIL import Image
env = gym.make("Pong-v0")
n_outputs = env.action_space.n
print 'kac hereket', n_outputs
env.reset()
# ilk kismi atla
for i in range(20): obs, reward, done, info = env.step(0)
while True:
obs, reward, done, info = env.step(random.choice([0,1,2,3,4,5]))
if np.abs(reward) > 0.0: break
im = Image.fromarray(obs)
im.save('out.png')
time.sleep(0.4) # zaman arasi
Imaj kaydi yerine direk ekranda gostermek icin env.render() cagrisi da yapilabilir.
TO baglaminda ogrenim rutini ustteki donguyu yuzlerce, binlerce kez isletebilir, her oturum sonundaki basari / kayip ilke gradyani ile guncelleme icin kullanilir.
Detaylar icin su blog guzel.
Alinan imaj uzerinde bazi onislemler mumkun, mesela en ustteki skor bolumu oyun icin gerekli mi? Bunlar kirpilabilir. Ayrica renk gerekli olmayabilir, 3 renk kanali 1 kanala iner. Kucultme yapilarak 210x160 boyutu mesela 80x80'e indirilebilir. Bir diger onislem su: Karpathy (ustteki baglanti) ardi ardina gelen iki oyun karesinin farkini aliyor, boylece hareket verisini yakalamak istemis herhalde. Alternatif bir yaklasim Stanford Universite'sindeki RL dersinin yaklasimi, bu arkadaslar ardi ardina 4 karenin uzerinden bir maxpool hesabi yapiyorlar, yani 4 karede birbirine tekabul eden piksellerden en yuksek degeri olan nihai sonuca aliniyor. Boylece 4 kare 1 kareye indirgeniyor, bu hem hareketi verir, hem de egitim algoritmasinin 4 kat daha hizli islemesini saglar.
Takviyeli ogrenim is dunyasi icin faydali olabilir, YZ etrafinda danismanlik servisi veren sirketler eskiden endustriyel muhendisligin semsiyesi altina dusen ve simplex, lineer programlama ile cozulen problemleri TO ile cozmeye basladilar. TO ile bir ilke gradyani (policy gradient) hazirlanir, ilkeler her adimda atilabilecek adimlari tanimlarlar; bir fabrikada bir aletin uzerindeki ayarlar, ya da hangi kaynaklara oncelik verilmesi gerektigi (hangi gun, kac isci, vs), bir anlamda bu ilkelerden gelebilecek aksiyonlar olarak gorulebilir, ve TO en "basarili" olacak ayarlari ogrenebilir.
TO ile oyun ogrenmek ilk basamak. Simulasyon ortamlarindan OpenAI Gym var.
sudo pip install gym[atari]
ile unlu oyun Pong ortami kurulur. Oyundan gelen pikseller matris olarak arayuzden verilir. Alttaki ornekte Pong baslatiyoruz, her kareyi bir imaj png dosyasina yaziyoruz, bu arada rasgele hareketle yapiyoruz, kayip ya da basari var ise donguden cikiyoruz. Her step cagrisi bizim attigimiz bir adimi oyuna bildiriyor, bilgisayar karsilik veriyor, ve oyunun son hali bize step donus parametreleri ile bildiriliyor.
import gym, random, time
import pandas as pd
import numpy as np
from PIL import Image
env = gym.make("Pong-v0")
n_outputs = env.action_space.n
print 'kac hereket', n_outputs
env.reset()
# ilk kismi atla
for i in range(20): obs, reward, done, info = env.step(0)
while True:
obs, reward, done, info = env.step(random.choice([0,1,2,3,4,5]))
if np.abs(reward) > 0.0: break
im = Image.fromarray(obs)
im.save('out.png')
time.sleep(0.4) # zaman arasi
Imaj kaydi yerine direk ekranda gostermek icin env.render() cagrisi da yapilabilir.
TO baglaminda ogrenim rutini ustteki donguyu yuzlerce, binlerce kez isletebilir, her oturum sonundaki basari / kayip ilke gradyani ile guncelleme icin kullanilir.
Detaylar icin su blog guzel.
Alinan imaj uzerinde bazi onislemler mumkun, mesela en ustteki skor bolumu oyun icin gerekli mi? Bunlar kirpilabilir. Ayrica renk gerekli olmayabilir, 3 renk kanali 1 kanala iner. Kucultme yapilarak 210x160 boyutu mesela 80x80'e indirilebilir. Bir diger onislem su: Karpathy (ustteki baglanti) ardi ardina gelen iki oyun karesinin farkini aliyor, boylece hareket verisini yakalamak istemis herhalde. Alternatif bir yaklasim Stanford Universite'sindeki RL dersinin yaklasimi, bu arkadaslar ardi ardina 4 karenin uzerinden bir maxpool hesabi yapiyorlar, yani 4 karede birbirine tekabul eden piksellerden en yuksek degeri olan nihai sonuca aliniyor. Boylece 4 kare 1 kareye indirgeniyor, bu hem hareketi verir, hem de egitim algoritmasinin 4 kat daha hizli islemesini saglar.
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