Meteoroloji Verileri - ECMWF, NOAA

Hava verisi uzerinde yapay ogrenim ile tahminler yapmak isteyenler ham veriyi almak icin alttaki siteye basvurabilir.
https://www.ecmwf.int/
NOAA
https://www.ncdc.noaa.gov/orders/qclcd/
adresinde gunluk dosyalar var.
Yapay Ogrenim
Hava tahmini icin gunluk (saatlik, vs) hava verisi cok boyutlu bir zaman serisi olarak gorulebilir, mesela her t aninda sicaklik, nem, ruzgar hizi cok boyutlu bir zaman serisi olarak geliyor, egitim icin N tane gorulen veri kullanilir, bu veri N+1, N+2, . anlarindaki gelecek zaman serisini tahmin icin kullanilir. Bu sekilde hava tahmininin ornegi alttaki kodlarda bulunabilir,
https://github.com/mouradmourafiq/tensorflow-lstm-regression/blob/master/lstm_weather.ipynb
https://www.ecmwf.int/
Bu bir Avrupa bilim organizasyonu, ayrica hava tahmini modellerini isletip tahmin de uretiyorlar (Harvey kasirgasinin nereye vuracagini ABD NOAA'dan daha iyi tahmin ettiler). Python ile veri indirmek mumkun,
sudo pip install ecmwf-api-client
Burada "Register" ile kullanici bilgileri, email, vs. verilip kaydolunur. Bir aktivasyon email'i sonra bir tane daha email geliyor, ve kayit bitiyor. Login yapilir. Simdi API'ye erismek icin anahtar lazim,
Burada gosterilen
{
"url" : "https://api.ecmwf.int/v1",
"key" : "[ANAHTAR]",
"email" : "[email]"
}
formundaki anahtar $HOME/.ecmwfapirc dosyasina yazilir.
Verilere erismeden once veri turune gore bazi lisans sayfalarinda bir lisans kabuluna "evet" demek gerekiyor, mesela alttaki tur bir script icin
from ecmwfapi import ECMWFDataServer
server = ECMWFDataServer()
server.retrieve({
'dataset' : "tigge",
'step' : "24/to/120/by/24",
'number' : "all",
'levtype' : "sl",
'date' : "20071001/to/20071003",
'time' : "00/12",
'origin' : "all",
'type' : "pf",
'param' : "tp",
'area' : "70/-130/30/-60",
'grid' : "2/2",
'target' : "data.grib"
})
Su lisansa
evet demis olmak lazim. Bir tane daha
Eger lisans kabul edilmemisse hata mesaji hangi sayfaya gidilecegini soyler.
NOAA
https://www.ncdc.noaa.gov/orders/qclcd/
adresinde gunluk dosyalar var.
Yapay Ogrenim
Hava tahmini icin gunluk (saatlik, vs) hava verisi cok boyutlu bir zaman serisi olarak gorulebilir, mesela her t aninda sicaklik, nem, ruzgar hizi cok boyutlu bir zaman serisi olarak geliyor, egitim icin N tane gorulen veri kullanilir, bu veri N+1, N+2, . anlarindaki gelecek zaman serisini tahmin icin kullanilir. Bu sekilde hava tahmininin ornegi alttaki kodlarda bulunabilir,
https://github.com/mouradmourafiq/tensorflow-lstm-regression/blob/master/lstm_weather.ipynb
No comments:
Post a Comment