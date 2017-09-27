Derin Öğrenme, YSA, Teori

Derin YSA (yapay sinir aglari) alaninda bazi gelismeler: Naftali Tishby adli enformasyon teorisi arastirmacisi derin aglarin niye bu kadar iyi isledigi hakkindaki bulgularini paylasiyor.
Tishby'ye gore DYSA'larin iyi islemesinin sebebi her katmanin bir sonraki katmana bilgi aktarirken bir sıkıştırma (compression) yapmaya mecbur kalmasi (cunku az sayida noron ile cok sayida veriyi temsil etmek zorunda) ve bunun bir ogrenme sureci ortaya cikartmasi. Ayrica ogrenmenin onemli bir parcasi unutmak :)
Tabii sıkıştırma = ogrenme gibi bir esitlik oldugu biliniyordu, 90'li yillarda (galiba M. Kearns adli arastirmaci) bu alanda bir tez yazmisti, fakat Tishby ogrenmeyi YSA baglaminda anlatiyor. Gerci cok katmanli YSA'larda eger girdiyi ve ciktiyi ayni hale getirirsek ilk katmanin kodlayici (encoder) son katmanin kodçözücü (decoder) haline geldigi de biliniyordu, ama Tishby enformasyon teorisi matematigini konuya uygulamis, ve unutma, katmanlarin genellestirmesi vs gibi yeni gozlemler yapmis. DYSA babalarindan Hinton bu yeni arastirma hakkinda bayagi mutlu olmus, diye duyduk.
Hinton derken, bu arastirmadan once Hinton sektorun "icinde oldugu durumdan" sikayetciydi, yapay ogrenmede sil bastan yapip yeni bir bakis acisi getirmeliyiz diyordu. Soyleme zamani ilginc, derin ogrenme uygulamalari patlama yapmis halde, TensorFlow, Torch gibi altyapilari kullanan onbinlerce gelistirici var artik, Google Cloud, Amazon AWS'de ucuz, neredeyse sinirsiz donanim kullanima hazir (DYSA fazla donanim ile daha iyi calisir). Zannediyorum ki Hinton'un bir sikayeti DYSA'lar hakkindaki teorik eksiklerdi - ve hakliydi, mekanizma isliyor, ama kimse neden isledigini bilmiyor. Gerci bu durum Newton'un Calculus'u kesfettigi zamandan farkli degil, Newton da Calculus'un niye isledigini tam olarak bilmiyordu, isin o kismi icin limitler teorisinin gelistirilmesi gerekti, birkac asir sonra, her neyse, Tishby'nin bulgulari iyi oldu.
Paralel baglamda, derin ogrenmenin diger babalarinan Yann LeCun ve YSA uzmani / psikolog Gary Marcus "YSA teknolojisi daha ileri yapay zeka icin yeterli mi?" hakkinda bir tartisma yapacaklar. Bu tartisma aslinda Hinton'un sikayeti uzerine basladi, Marcus "gordun mu benim dedigimi soyluyor", LeCun "oyle demiyor" vs derken "acik munazara yapalim"a dondu is, 5/10 tarihinde, herhalde YouTube'da cikar. Marcus yillardir YSA'larin YZ icin iyi bir secim olmadigini soyler, son zamanlardaki basarilar tabii onu defansif hale getirdi, fakat hala baska bir yaklasim gerekecek dusuncesini devam ettiriyor. Yeni yaklasimin ne oldugunu o da bilmiyor tabii ama su anda arastiriyor (diye duyuyoruz).
Tishby'ye gore DYSA'larin iyi islemesinin sebebi her katmanin bir sonraki katmana bilgi aktarirken bir sıkıştırma (compression) yapmaya mecbur kalmasi (cunku az sayida noron ile cok sayida veriyi temsil etmek zorunda) ve bunun bir ogrenme sureci ortaya cikartmasi. Ayrica ogrenmenin onemli bir parcasi unutmak :)
Tabii sıkıştırma = ogrenme gibi bir esitlik oldugu biliniyordu, 90'li yillarda (galiba M. Kearns adli arastirmaci) bu alanda bir tez yazmisti, fakat Tishby ogrenmeyi YSA baglaminda anlatiyor. Gerci cok katmanli YSA'larda eger girdiyi ve ciktiyi ayni hale getirirsek ilk katmanin kodlayici (encoder) son katmanin kodçözücü (decoder) haline geldigi de biliniyordu, ama Tishby enformasyon teorisi matematigini konuya uygulamis, ve unutma, katmanlarin genellestirmesi vs gibi yeni gozlemler yapmis. DYSA babalarindan Hinton bu yeni arastirma hakkinda bayagi mutlu olmus, diye duyduk.
Hinton derken, bu arastirmadan once Hinton sektorun "icinde oldugu durumdan" sikayetciydi, yapay ogrenmede sil bastan yapip yeni bir bakis acisi getirmeliyiz diyordu. Soyleme zamani ilginc, derin ogrenme uygulamalari patlama yapmis halde, TensorFlow, Torch gibi altyapilari kullanan onbinlerce gelistirici var artik, Google Cloud, Amazon AWS'de ucuz, neredeyse sinirsiz donanim kullanima hazir (DYSA fazla donanim ile daha iyi calisir). Zannediyorum ki Hinton'un bir sikayeti DYSA'lar hakkindaki teorik eksiklerdi - ve hakliydi, mekanizma isliyor, ama kimse neden isledigini bilmiyor. Gerci bu durum Newton'un Calculus'u kesfettigi zamandan farkli degil, Newton da Calculus'un niye isledigini tam olarak bilmiyordu, isin o kismi icin limitler teorisinin gelistirilmesi gerekti, birkac asir sonra, her neyse, Tishby'nin bulgulari iyi oldu.
Paralel baglamda, derin ogrenmenin diger babalarinan Yann LeCun ve YSA uzmani / psikolog Gary Marcus "YSA teknolojisi daha ileri yapay zeka icin yeterli mi?" hakkinda bir tartisma yapacaklar. Bu tartisma aslinda Hinton'un sikayeti uzerine basladi, Marcus "gordun mu benim dedigimi soyluyor", LeCun "oyle demiyor" vs derken "acik munazara yapalim"a dondu is, 5/10 tarihinde, herhalde YouTube'da cikar. Marcus yillardir YSA'larin YZ icin iyi bir secim olmadigini soyler, son zamanlardaki basarilar tabii onu defansif hale getirdi, fakat hala baska bir yaklasim gerekecek dusuncesini devam ettiriyor. Yeni yaklasimin ne oldugunu o da bilmiyor tabii ama su anda arastiriyor (diye duyuyoruz).
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