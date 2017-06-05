JAMA - Java ile Matris Islemleri

Python ile prototip hatta servis tarafı sayısal işlem kodları rahatça yazılıyor; fakat bazen lineer cebir yapan kodları Java'ya çevirmek gerekebilir, mesela Android üzerinde işlemesi gereken kodlar. Pür Java ile yazılmış kullanışlı liner cebir kütüphanelerinden biri JAMA:
http://math.nist.gov/javanumerics/jama/#Package
Matrix Class Doc
İhtiyaç olan en önemli özellikler temel işlemler, toplama, çıkartma, ve matris arası çarpım, matris tersi (matrix inversion) ve devriği (transpose) Ek iyi olabilecek özellikler en az kareler (least squares) çözümü, SVD, LU, Cholesky ayrıştırması, vs. Bu özelliklerin hepsi Jama'da var.
Üstteki ilk bağlantıdan jar indirilir, altta kısa bir test,
import Jama.*;
public class Test {
public static void main(String[] args) throws Exception{
Matrix A = new Matrix(3, 3);
A.set(1,0,10.0);
A.set(1,1,10.0);
A.set(1,2,10.0);
System.out.println("A\n"+toString(A));
System.out.println("A get\n"+A.get(1,1));
double[][] bvals = {{1.,2.,3},{4.,5.,6.},{7.,8.,10.}};
Matrix B = new Matrix(bvals);
System.out.println("B\n"+toString(B));
Matrix C = A.times(B);
System.out.println("Carpim\n"+toString(C));
Matrix D = A.plus(B);
System.out.println("Toplam\n"+toString(D));
}
public static String toString(Matrix m) {
String s = "";
for (int i=0;i<m.getRowDimension(); i++){
for (int j=0;j<m.getColumnDimension(); j++) s += "" + m.get(i,j) + " ";
s += "\n";
}
return s;
}
}
Sonuclar
A
0.0 0.0 0.0
10.0 10.0 10.0
0.0 0.0 0.0
A get
10.0
B
1.0 2.0 3.0
4.0 5.0 6.0
7.0 8.0 10.0
Carpim
0.0 0.0 0.0
120.0 150.0 190.0
0.0 0.0 0.0
Toplam
1.0 2.0 3.0
14.0 15.0 16.0
7.0 8.0 10.0
Bazı püf noktaları:
Android ortamı her ne kadar tam gömülü (embedded) bir ortam sayılmasa da, servis tarafı kodlanıyormuş gibi davranmaktan kaçınmak iyi olur, mesela telefon ivmeölçerinden gelen verileri hızlı bir şekilde işlemek gerekiyor, her işlem için bir matris çarpımı lazım, bu durumda her yeni veri iletimi için yeni matrisler yaratıp onları çarpmaya gerek yok, her seferinde hafızaya obje ekleme, onun çöp toplayıcısı tarafından silinmesi işleri ağırlaştırır. En iyisi sadece iki Matrix objesi yaratıp ama değerlerini her seferinde değiştirip çarpımı bu aynı objeler üzerinde yapmak.
http://math.nist.gov/javanumerics/jama/#Package
Matrix Class Doc
Üstteki ilk bağlantıdan jar indirilir, altta kısa bir test,
import Jama.*;
public class Test {
public static void main(String[] args) throws Exception{
Matrix A = new Matrix(3, 3);
A.set(1,0,10.0);
A.set(1,1,10.0);
A.set(1,2,10.0);
System.out.println("A\n"+toString(A));
System.out.println("A get\n"+A.get(1,1));
double[][] bvals = {{1.,2.,3},{4.,5.,6.},{7.,8.,10.}};
Matrix B = new Matrix(bvals);
System.out.println("B\n"+toString(B));
Matrix C = A.times(B);
System.out.println("Carpim\n"+toString(C));
Matrix D = A.plus(B);
System.out.println("Toplam\n"+toString(D));
}
public static String toString(Matrix m) {
String s = "";
for (int i=0;i<m.getRowDimension(); i++){
for (int j=0;j<m.getColumnDimension(); j++) s += "" + m.get(i,j) + " ";
s += "\n";
}
return s;
}
}
Sonuclar
A
0.0 0.0 0.0
10.0 10.0 10.0
0.0 0.0 0.0
A get
10.0
B
1.0 2.0 3.0
4.0 5.0 6.0
7.0 8.0 10.0
Carpim
0.0 0.0 0.0
120.0 150.0 190.0
0.0 0.0 0.0
Toplam
1.0 2.0 3.0
14.0 15.0 16.0
7.0 8.0 10.0
Android ortamı her ne kadar tam gömülü (embedded) bir ortam sayılmasa da, servis tarafı kodlanıyormuş gibi davranmaktan kaçınmak iyi olur, mesela telefon ivmeölçerinden gelen verileri hızlı bir şekilde işlemek gerekiyor, her işlem için bir matris çarpımı lazım, bu durumda her yeni veri iletimi için yeni matrisler yaratıp onları çarpmaya gerek yok, her seferinde hafızaya obje ekleme, onun çöp toplayıcısı tarafından silinmesi işleri ağırlaştırır. En iyisi sadece iki Matrix objesi yaratıp ama değerlerini her seferinde değiştirip çarpımı bu aynı objeler üzerinde yapmak.
No comments:
Post a Comment