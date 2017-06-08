GraphHopper: Pür Java ile Haritada Yol Bulmak

Yol bulmak için OSRM projesinden bahsettik. OSRM çok hızlı çalışır, sonuçları kullanışlı, fakat C++ ile yazılmış, eğer pür Java bazlı bir çözüm istiyorsak (ki böylece kodları mesela Android'e rahatça koyabilelim) o zaman Graphhopper projesi var. GH ismi bir kelime oyunu, grasshopper bilinebileceği gibi çekirge demek, graph (yani çizit) hopper "bir çizitte sağ sola zıplayan" bir görüntü zihinde canlandırıyor, ki bu görüntü pek gerçekten uzak değil, haritada yol bulma algoritmaları hakikaten bilgisayar bilimdeki çizit yapısını temel alıyorlar. Kod şurada,
https://github.com/graphhopper/graphhopper
Kodun derleme sistemi gradle / Maven bazlı, fakat o kadar çetrefil derleme işlemlerine gerek yok, önce GH içinden gerekli java kodlarını çıkartalım, sonra çok baz bir derleme sistemi ile ve ek birkaç jar ile derlemeyi kendimiz dışarıda halledelim. Alternatif bir proje / dizin yaratılır, altında lib, src, resources dizinleri olur. GH indirilir, şimdi alternatif dizin altında
cp -r [GH]/core/src/main/java/* src/
cp -r [GH]/core/src/main/resources/* resources
cp -r [GH]/reader-osm/src/main/java/* src/
Bu jarları nasıl bulduk? Ya derlerken olmayan jar için gelen hata mesajlara bakıp bu class ismini "vs.vs.Class maven jar" ile Google'da ararız, ya da [GH]/pom.xml ya da hangi pom.xml var ise versiyon sayısını oradan buluruz ve yine Google'da ararız. Mesela jackson-databind lazım, "jackson-databind maven jar" bize gerekli bağlantıyı verir. Zaten görüldüğü gibi bağlantılarda belli bir kalıp da var, class ismi ve versiyon ile bağlantı tahmin de edilebilir.
<project name="gh" default="dist" basedir=".">
<property name="src" location="src"/>
<property name="build" location="build"/>
<property name="dist" location="bin"/>
<target name="init">
<tstamp/>
<mkdir dir="${build}"/>
</target>
<path id="build.classpath">
<fileset dir="lib">
<include name="**/*.jar"/>
</fileset>
</path>
<path id="compile.classpath">
<pathelement location ="${build}"/>
<fileset dir="lib">
<include name="**/*.jar"/>
</fileset>
</path>
<target name="compile" depends="init"
description="compile the source">
<javac destdir="${build}">
<src path="${src}"/>
<classpath refid="build.classpath"/>
</javac>
</target>
<target name="resources">
<copy todir="${build}" includeEmptyDirs="no">
<fileset dir="resources">
<patternset>
<include name="**/*.*"/>
</patternset>
</fileset>
</copy>
</target>
<target name="dist" depends="compile" description="generate the distribution">
<mkdir dir="${dist}"/>
<jar jarfile="${dist}/ghopper.jar" basedir="${build}"/>
</target>
<target name="test" depends="compile">
<java fork="yes" classname="Test" failonerror="true">
<classpath refid="compile.classpath"/>
</java>
</target>
<target name="clean"
description="clean up">
<delete dir="${build}"/>
<delete dir="${dist}"/>
</target>
</project>
https://github.com/graphhopper/graphhopper
Kodun derleme sistemi gradle / Maven bazlı, fakat o kadar çetrefil derleme işlemlerine gerek yok, önce GH içinden gerekli java kodlarını çıkartalım, sonra çok baz bir derleme sistemi ile ve ek birkaç jar ile derlemeyi kendimiz dışarıda halledelim. Alternatif bir proje / dizin yaratılır, altında lib, src, resources dizinleri olur. GH indirilir, şimdi alternatif dizin altında
cp -r [GH]/core/src/main/java/* src/
cp -r [GH]/core/src/main/resources/* resources
cp -r [GH]/reader-osm/src/main/java/* src/
ile sadece gerekli Java kodlarını alırız. Şimdi gereken jarları alalım,
Bu jarları nasıl bulduk? Ya derlerken olmayan jar için gelen hata mesajlara bakıp bu class ismini "vs.vs.Class maven jar" ile Google'da ararız, ya da [GH]/pom.xml ya da hangi pom.xml var ise versiyon sayısını oradan buluruz ve yine Google'da ararız. Mesela jackson-databind lazım, "jackson-databind maven jar" bize gerekli bağlantıyı verir. Zaten görüldüğü gibi bağlantılarda belli bir kalıp da var, class ismi ve versiyon ile bağlantı tahmin de edilebilir.
Jar'lar lib altına gidiyor tabii. Derleme için Ant build.xml
<project name="gh" default="dist" basedir=".">
<property name="src" location="src"/>
<property name="build" location="build"/>
<property name="dist" location="bin"/>
<target name="init">
<tstamp/>
<mkdir dir="${build}"/>
</target>
<path id="build.classpath">
<fileset dir="lib">
<include name="**/*.jar"/>
</fileset>
</path>
<path id="compile.classpath">
<pathelement location ="${build}"/>
<fileset dir="lib">
<include name="**/*.jar"/>
</fileset>
</path>
<target name="compile" depends="init"
description="compile the source">
<javac destdir="${build}">
<src path="${src}"/>
<classpath refid="build.classpath"/>
</javac>
</target>
<target name="resources">
<copy todir="${build}" includeEmptyDirs="no">
<fileset dir="resources">
<patternset>
<include name="**/*.*"/>
</patternset>
</fileset>
</copy>
</target>
<target name="dist" depends="compile" description="generate the distribution">
<mkdir dir="${dist}"/>
<jar jarfile="${dist}/ghopper.jar" basedir="${build}"/>
</target>
<target name="test" depends="compile">
<java fork="yes" classname="Test" failonerror="true">
<classpath refid="compile.classpath"/>
</java>
</target>
<target name="clean"
description="clean up">
<delete dir="${build}"/>
<delete dir="${dist}"/>
</target>
</project>
Bu kadar, ant ile derleriz. Kodların işleyişi için OSM harita dosyaları gerekli, bu dosyalar daha önce de bahsedilen
sitesinden alınabiliyor. Mesela Türkiye için
Bu dosyayı bunzip2 ile açıp gzip ile tekrar zipleyelim, çünkü GH .gz dosyası istiyor. Ya da .osm dosyası olduğu gibi bırakılır, GH onu da işler.
GH sürekli direk .gz dosyasını da kullanmaz bu arada, onu işleyip bazı ara dosyalar üretmesi lazım (daha önce bahsedilen çizit dosyaları bunlar, GH OSM formatını alıp daha hızlı işleyiş için çizit yapısına geçiyor). Ara dosyaların üretilmesi ve yol bulma testi çin src altında Test.java yaratalım,
GH sürekli direk .gz dosyasını da kullanmaz bu arada, onu işleyip bazı ara dosyalar üretmesi lazım (daha önce bahsedilen çizit dosyaları bunlar, GH OSM formatını alıp daha hızlı işleyiş için çizit yapısına geçiyor). Ara dosyaların üretilmesi ve yol bulma testi çin src altında Test.java yaratalım,
import com.graphhopper.*;
import com.graphhopper.routing.util.EncodingManager;
import com.graphhopper.reader.osm.GraphHopperOSM;
public class Test {
static String tmpGraphFile = "/tmp/gh";
public static void createGraph() {
String fin = "[DB DIZINI]/turkey-latest.osm.gz";
GraphHopper gh = new GraphHopperOSM().setStoreOnFlush(true).
setEncodingManager(new EncodingManager("foot")).setCHEnabled(false).
setGraphHopperLocation(tmpGraphFile).
setDataReaderFile(fin);
gh.importOrLoad();
}
public static void testPath() {
GraphHopper gh = new GraphHopperOSM().
setEncodingManager(new EncodingManager("foot")).setCHEnabled(false).
setGraphHopperLocation(tmpGraphFile);
gh.importOrLoad();
GHResponse res = gh.route(new GHRequest(40.987659, 29.036428,
40.992186, 29.039228).
setVehicle("foot"));
40.992186, 29.039228).
setVehicle("foot"));
System.out.println(""+res );
}
public static void main(String[] args) throws Exception{
createGraph();
testPath();
testPath();
}
}
Isletmek icin ant test. Araba tarifleri için setEncodingManager ve setVehicle çağrılarında car kullanılır. Kodda createGraph'ın sadece bir kez çağırılması yeterli, bu çağrı /tmp/gh altında gerekli çizit dosyalarını yaratır (çağrı birkaç dakika sürebilir), diğer tüm yol bulma çağrıları bundan sonra çizit dosyalarını kullanıp hızlı şekilde cevabı üretir. Artık elimizde pür Java bazlı, çok hızlı işleyen, mobilde İnternet bağlantısız çalışabilecek harita tarif kodları var. Üstteki kodların kendisi fazla yer tutmuyor zaten (biraz da bunun için daha büyük GH içinden sadece gerekli java ve jar dosyalarını çekip çıkardık, az sayıda java ve 10 tane jar dosyasi ile elimize yol tarifi yapabilen çekirdek bir kod geçti), çizit dosyaları ise bir şehrin büyüklüğüne göre 10-20 MB arasında olur.
Kodun teorik, algoritmik yapısını merak edenler için: kısa yol algoritmaları çoğunlukla Dijkstra algoritmasını kullanırlar (Dijkstra'yı bilgisayar bilim notlarında isledik), OSRM ve Graphhopper da böyle yapıyor, yanlız Dijkstra yaklaşımına bazı ekler yapıyorlar, yaklaşımın adı "kısalan hiyerarşiler (contracting hierarchies)"; yol ağ yapısına bazı noktalarda haritaya dışarıdan kısa yol / zıplamalar ekliyorlar, böylece Dijkstra daha hızlı, verimli işliyor.
Dil, derleme hakkında bazı bilgiler:
Kodun teorik, algoritmik yapısını merak edenler için: kısa yol algoritmaları çoğunlukla Dijkstra algoritmasını kullanırlar (Dijkstra'yı bilgisayar bilim notlarında isledik), OSRM ve Graphhopper da böyle yapıyor, yanlız Dijkstra yaklaşımına bazı ekler yapıyorlar, yaklaşımın adı "kısalan hiyerarşiler (contracting hierarchies)"; yol ağ yapısına bazı noktalarda haritaya dışarıdan kısa yol / zıplamalar ekliyorlar, böylece Dijkstra daha hızlı, verimli işliyor.
Dil, derleme hakkında bazı bilgiler:
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