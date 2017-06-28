Wednesday, June 28, 2017

Disk Temizliği

Arada sırada Ubuntu / Unix'imizde "bahar temizliği" iyi olabilir; ardı ardına kurulan paketler, işletilen programların yarattığı onbellek (cache) dosyaları arkada kalıp diski bitirebilir. Temizlik için bazı programlar:

En basiti komut satırında du,

sudo du -hx --max-depth=1 /

Dizin bazında kullanım raporu verir. Benzer bir raporu görsel araç üzerinden dosya idarecisi Nemo ile görebiliriz, herhangi bir dizin üzerinde sağ tıklama ve Open With | Disk Usage Analyzer.

Otomatik temizleme icin bleachbit: Kurulum apt-get install bleachbit ile, gksudo ile başlatıp solda temizlenecek şeyler seçilir. APT temizliği iyi oluyor, diğer bir sürü seçenek te var.

Gönderen Burak Bayramli zaman: 4:30 AM

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