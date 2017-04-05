SSH ile Mesaj Şifreleme

SSH kullanarak Unix makinalarına giriş yapabiliyoruz, dosya kopyalayabiliyoruz. Bu program arka planda açık / kapalı anahtar çifti kullanıyor, ve yani bir anahtarla şifrelenen mesaj bir diğeri ile açılabiliyor, eğer mesajın benden geldiğine birini ikna etmek istiyorsam o mesajı göndermeden önce gizli anahtarımla şifrelerim, benim açık anahtarım herkes tarafından bilinir, mesajı alan açık anahtarımı kullanarak mesajı açar, benden olduğuna emin olur. Ya da direk bana mesaj göndermek isteyen mesajı göndermeden önce açık anahtarımla mesajı şifreler, ben gizli anahtarımla mesajı açarım, gizli anahtarımı kimseyle paylaşmam, bu sebeple bu mesajı benden başka kimse okuyamaz.
Bu mesajlaşma tekniğini ssh altyapısı üzerinden nasıl kullanırız? Çünkü programcılar çoğunlukla ssh kurmuş olurlar, ssh-keygen -t rsa ile $HOME/.ssh altında açık / kapalı anahtarları vardır (id_rsa.pub ve id_rsa dosyaları) başka şeylerle uğraşmasak olmaz mı?
Bu mümkün. Önce id_rsa bir pem formatına çevirilmeli,
openssl rsa -in ~/.ssh/id_rsa -pubout > ~/.ssh/id_rsa.pub.pem
Şimdi açık anahtarımı kullanarak mesaj şifreleyim, message.txt içinde mesajım olsun,
cat message.txt | openssl rsautl \
-encrypt -pubin -inkey ~/.ssh/id_rsa.pub.pem > encryptedMessage.txt
Bu mesajlaşma tekniğini ssh altyapısı üzerinden nasıl kullanırız? Çünkü programcılar çoğunlukla ssh kurmuş olurlar, ssh-keygen -t rsa ile $HOME/.ssh altında açık / kapalı anahtarları vardır (id_rsa.pub ve id_rsa dosyaları) başka şeylerle uğraşmasak olmaz mı?
Bu mümkün. Önce id_rsa bir pem formatına çevirilmeli,
openssl rsa -in ~/.ssh/id_rsa -pubout > ~/.ssh/id_rsa.pub.pem
Şimdi açık anahtarımı kullanarak mesaj şifreleyim, message.txt içinde mesajım olsun,
cat message.txt | openssl rsautl \
-encrypt -pubin -inkey ~/.ssh/id_rsa.pub.pem > encryptedMessage.txt
Ve şifrelenmiş mesajı kapalı anahtarla açayım
cat encryptedMessage.txt | openssl rsautl -decrypt -inkey ~/.ssh/id_rsa
Ters yönden, kapalı anahtarla şifreleyim
cat message.txt | openssl rsautl \
-sign -inkey ~/.ssh/id_rsa > encryptedMessage.txt
Ve açmak icin
cat encryptedMessage.txt | openssl rsautl -verify -pubin -inkey ~/.ssh/id_rsa.pub.pem
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