Wednesday, April 5, 2017

SSH ile Mesaj Şifreleme

SSH kullanarak Unix makinalarına giriş yapabiliyoruz, dosya kopyalayabiliyoruz. Bu program arka planda açık / kapalı anahtar çifti kullanıyor, ve yani bir anahtarla şifrelenen  mesaj bir diğeri ile açılabiliyor, eğer mesajın benden geldiğine birini ikna etmek istiyorsam o mesajı göndermeden önce gizli anahtarımla şifrelerim, benim açık anahtarım herkes tarafından bilinir, mesajı alan açık anahtarımı kullanarak mesajı açar, benden olduğuna emin olur. Ya da direk bana mesaj göndermek isteyen mesajı göndermeden önce açık anahtarımla mesajı şifreler, ben gizli anahtarımla mesajı açarım, gizli anahtarımı kimseyle paylaşmam, bu sebeple bu mesajı benden başka kimse okuyamaz.

Bu mesajlaşma tekniğini ssh altyapısı üzerinden nasıl kullanırız? Çünkü programcılar çoğunlukla ssh kurmuş olurlar, ssh-keygen -t rsa ile $HOME/.ssh altında açık / kapalı anahtarları vardır (id_rsa.pub ve id_rsa dosyaları) başka şeylerle uğraşmasak olmaz mı?

Bu mümkün. Önce id_rsa bir pem formatına çevirilmeli,

 openssl rsa -in ~/.ssh/id_rsa -pubout  > ~/.ssh/id_rsa.pub.pem

Şimdi açık anahtarımı kullanarak mesaj şifreleyim, message.txt içinde mesajım olsun,

cat message.txt  | openssl rsautl \
     -encrypt -pubin -inkey ~/.ssh/id_rsa.pub.pem  > encryptedMessage.txt

Ve şifrelenmiş mesajı kapalı anahtarla açayım

cat encryptedMessage.txt | openssl rsautl -decrypt -inkey ~/.ssh/id_rsa

Ters yönden, kapalı anahtarla şifreleyim

cat message.txt  | openssl rsautl \
     -sign -inkey ~/.ssh/id_rsa  > encryptedMessage.txt

Ve açmak icin

cat encryptedMessage.txt | openssl rsautl -verify -pubin -inkey ~/.ssh/id_rsa.pub.pem
Gönderen Burak Bayramli zaman: 5:50 AM

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