Baz Istasyonu ile Yer Bulma, Android

Bu bolume bazi ekler:
Altta baz istasyonlari hakkinda veri tabanindan bahsedildi. Telefonun o anda bagli oldugu baz istasyonun verisini Android'den almak ve kaydetmek icin surada bahsettigimiz olcum toplayici kodlara ekler yaptik. Artik cell.txt adli bir text dosyasinda o anda bagli olunan (servis veren) baz istasyonunun bilgileri yaziliyor. Mesela biraz once bir ornek topladik, bir satirda
262:02:15:13227508:
Bunlar sirasiyla mcc, mnc, lac, cid kodlari. Bu kodlari kullanarak opencellid verisine bakiyoruz, ve
UMTS,262,2,15,13227508,167,13.321302,52.502313,185,9,1,1458941010,1478909517,-101
satirini buluyoruz, yani enlem/boylam 52.502313,13.321302 imis (hakikaten de oradaydik). Bu en yakin baz istasyonunun yeri.
GPS ile algilayici fuzyonu (sensor fusion) yapilarak bu veri oldugumuz yeri daha iyi hesaplamak icin kullanilabilir. GPS bilindigi gibi duvarlardan yansima sonucu bazi sinyallerin yolunun uzamasi sebebiyle (multipath problem) bazen yanlis sonuclar verebiliyor. GPS baglanti da kuramayabilir bazen, ya da baglanma uzun surebilir. Tum bu sebeplerden dolayi baz istasyonlari yer bulmak icin takviye amacli kullanilabilir.
Tum dunyadaki baz istasyon kodlari ve yerlerini kayitli tutan bir acik yazilim projesi,
opencellid.org
Baz istasyonu kodu uzerinden bulunur, ve tabanda istasyonun enlem / boylami da vardir, 3 veya daha fazla istasyon ile ucgenleme yapilabilir. Istasyon tabanini almak icin, once Database | request for API key secilir, email / sifre ile kayit olduktan sonra ile bir arayuz anahtari alinir; Sonra Database | Download Database ile ve API anahtari girilerek taban indirilir.
Tum taban oldukca buyuk, sıkıştırılmış hali bile 600 MB civari - eh normal, tum dunyadaki istasyonlar kayitlanmaya ugrasiliyor. Bu dosyayi kucultmek icin icinde oldugumuz sehir disindakileri filtreleyebiliriz. Mesela sadece istenen enlem / boylam yakininda olanlar icin alttaki kod, diyelim icinde 13 enlem 52 ile baslayan baz istasyonlarini alip ekrana basiyor (komut satirinda > ile cikti dosyarina yonlendirilir)
import re
with open(...) as f:
for line in f:
if re.search("13\.\d+,52\.\d+",line): print line.strip()
Not: Kaynaklarda telefonun etrafindaki birden fazla olabilecek baz istasyonunun bilgisini almak icin TelephonyManager.getNeighboringCellInfo cagrisindan bahsediliyor. Bu cagri "kizaga alinmis (deprecated)" bir cagri, artik onun yerine TelephonyManager.getAllCellInfo tavsiye ediliyor, API 17'den itibaren bu cagri Android API kod bazinda var. Fakat tum telefonlar bu cagriyi halen desteklemiyor, biz Android 6.0 (API 23) destekli olan bir telefonda denedik (ucuz bir marka) ve getAllCellInfo bos bir liste geri getirdi.
Altta baz istasyonlari hakkinda veri tabanindan bahsedildi. Telefonun o anda bagli oldugu baz istasyonun verisini Android'den almak ve kaydetmek icin surada bahsettigimiz olcum toplayici kodlara ekler yaptik. Artik cell.txt adli bir text dosyasinda o anda bagli olunan (servis veren) baz istasyonunun bilgileri yaziliyor. Mesela biraz once bir ornek topladik, bir satirda
262:02:15:13227508:
Bunlar sirasiyla mcc, mnc, lac, cid kodlari. Bu kodlari kullanarak opencellid verisine bakiyoruz, ve
UMTS,262,2,15,13227508,167,13.321302,52.502313,185,9,1,1458941010,1478909517,-101
satirini buluyoruz, yani enlem/boylam 52.502313,13.321302 imis (hakikaten de oradaydik). Bu en yakin baz istasyonunun yeri.
GPS ile algilayici fuzyonu (sensor fusion) yapilarak bu veri oldugumuz yeri daha iyi hesaplamak icin kullanilabilir. GPS bilindigi gibi duvarlardan yansima sonucu bazi sinyallerin yolunun uzamasi sebebiyle (multipath problem) bazen yanlis sonuclar verebiliyor. GPS baglanti da kuramayabilir bazen, ya da baglanma uzun surebilir. Tum bu sebeplerden dolayi baz istasyonlari yer bulmak icin takviye amacli kullanilabilir.
Tum dunyadaki baz istasyon kodlari ve yerlerini kayitli tutan bir acik yazilim projesi,
opencellid.org
Baz istasyonu kodu uzerinden bulunur, ve tabanda istasyonun enlem / boylami da vardir, 3 veya daha fazla istasyon ile ucgenleme yapilabilir. Istasyon tabanini almak icin, once Database | request for API key secilir, email / sifre ile kayit olduktan sonra ile bir arayuz anahtari alinir; Sonra Database | Download Database ile ve API anahtari girilerek taban indirilir.
Tum taban oldukca buyuk, sıkıştırılmış hali bile 600 MB civari - eh normal, tum dunyadaki istasyonlar kayitlanmaya ugrasiliyor. Bu dosyayi kucultmek icin icinde oldugumuz sehir disindakileri filtreleyebiliriz. Mesela sadece istenen enlem / boylam yakininda olanlar icin alttaki kod, diyelim icinde 13 enlem 52 ile baslayan baz istasyonlarini alip ekrana basiyor (komut satirinda > ile cikti dosyarina yonlendirilir)
import re
with open(...) as f:
for line in f:
if re.search("13\.\d+,52\.\d+",line): print line.strip()
Not: Kaynaklarda telefonun etrafindaki birden fazla olabilecek baz istasyonunun bilgisini almak icin TelephonyManager.getNeighboringCellInfo cagrisindan bahsediliyor. Bu cagri "kizaga alinmis (deprecated)" bir cagri, artik onun yerine TelephonyManager.getAllCellInfo tavsiye ediliyor, API 17'den itibaren bu cagri Android API kod bazinda var. Fakat tum telefonlar bu cagriyi halen desteklemiyor, biz Android 6.0 (API 23) destekli olan bir telefonda denedik (ucuz bir marka) ve getAllCellInfo bos bir liste geri getirdi.
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