Araba Kullanan Derin YSA

Keras / Python ile bir model arabayı kullanan ilginç bir proje. YSA eğitilirken girdi olarak arka arkaya alınmış video resimleri kullanılmış, test yol ortamında sağ ve solda beyaz şeritler var, hedef değişkeni direksiyonun kaç derece sağa ya da sola döndüreceğini belirten -90,+90 arasında bir sayı. YSA evrişimsel derin bir ağ, içinde RNN / LSTM kullanılmamış, yine de başarı fena değil. Eğitim için arkadaş video kaydedilirken arabayı kendisi kullanmış, test ortamında araba bu modeli kullanarak şeritler arasında kalarak ilerliyor.
Tek kamera ve yapay öğrenim üzerinden araba kullanmak hala bakir bir alan. Şu anda revaçta olan otomatik araba kullanan teknolojiler radar, lidar, sonar gibi envai türden algılayıcı ile çevre hakkında bilgi topluyorlar, ve filtreleme (parçacık filtreleri) teknikleri ile etraf hakkında konum tahmini yapıp ilerliyorlar. Deep Drive gibi sistemler yeni denenen pür görüntü bazlı yeni yaklaşımlar arasında. Maceracı araştırmacılar buraya atlayabilir.
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