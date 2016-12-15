Kısayol, Postgis - Zihin Egzersizi

Şimdi bir zihin egzersizi yapalım: iki nokta arasındaki en kısayolu bulacak bir program, nelere ihtiyaç duyar, hangi veri yapılarını kullanır?
Diyelim ki başlangıç ve bitiş noktasının kordinatlarını kesin biliyoruz. İlk akla gelen PostGIS'ten baslangıca, bitişe en yakın caddeleri bulmak, sonra caddeler arası Dijkstra kısayol algoritmasi işletmek. Fakat geçişler ne olacak? Kesişme noktalarını biliyorum. Fakat burada bir problem var, Dijkstra düğüm / kenar ağ yapısı ile çalışır, bir cadde diğerini birkaç kez kesebilir. Eğer caddeleri düğüm yaparsam gerçek kenar hangisi olacak?
Herhalde daha iyi bir temsil tarzı kesişme noktalarının düğüm olması. Bir kesişme noktası en yakınındaki diğerleri ile bağlantılı olacak, iki kesişme arasında yakın / direk tek bir yol parçası olabilir zaten, başka bağlantı mümkün değil. Güzel.
Bu çözüm için ağ yapısını oluşturmak lazım. Peki birbirinin hemen yakınında olan kesişmeleri nasıl yanyana koyacağız? "Kesişmelerin yakınındaki kesişmeler" gibi bir SQL sorgusu akla geliyor, ama bu arap saçına dönebilir. Şöyle bir veri oluşturma algoritması işleri daha kolaylaştırabilir: Kesişmeleri hesaplayan sorgu kesişmelerin hangi caddeden geldiğini biliyor (osm_id). O zaman her caddeyi teker teker alırız, bu caddeye ait kesişmeleri buluruz, o kesişmeleri cadde başlangıç noktasına uzaklığa göre sıraya dizeriz, ve aralarında ağ yapısı için bir kenar koyarız.
Tüm veriye bu uygulandığında tüm ag yapısı ortaya çıkar. Yol A üzerinde 1-2-3-4 kesişmesi var, Yol B üzerinde 5-6-2-7 var, burada yollar birbiri içinden geçiyor, ama bu geçme işi ağ yapısının anahtarlaması sırasında kendiliğinden oluşuyor. Bu arada kesişmeler enlem / boylam'dır yani ağ yapısındaki anahtar kordinatın ta kendisidir. Bu anahtar 52.1212313 gibi uzun bir sayı (akla gelebilir, ya sayı kesinliği / basamakları artar azalırsa anahtar değişir mi? Bu problem değil çünkü PostGIS'ten veriyi çekerken bir kordinatı hep aynı şekilde rapor eder, o sebeple anahtar değişmez).
Ağ yapısı tamamsa, kısayol algoritmasi önce başlangıç / bitişe en yakın iki kesişmeyi bulur, ve kesişmeler bir kez bulununca gerisini Dijkstra halleder.
Genel bir soru daha: "Eldeki enlem boylama en yakın kordinat tabanda nasıl bulunur?". Kaba kuvvet algoritmasi (tüm kordinatlara teker teker bakmak) on binlerce kordinat için yavaş olur. Bu alanda çok boyutlu arama (multidimensional search) gibi kavramlar var, mesela KDTree, Ball Tree, bkz
http://sayılarvekuramlar.blogspot.com/2015/12/bilgisayar-bilim-yapay-zeka.html
Diyelim ki başlangıç ve bitiş noktasının kordinatlarını kesin biliyoruz. İlk akla gelen PostGIS'ten baslangıca, bitişe en yakın caddeleri bulmak, sonra caddeler arası Dijkstra kısayol algoritmasi işletmek. Fakat geçişler ne olacak? Kesişme noktalarını biliyorum. Fakat burada bir problem var, Dijkstra düğüm / kenar ağ yapısı ile çalışır, bir cadde diğerini birkaç kez kesebilir. Eğer caddeleri düğüm yaparsam gerçek kenar hangisi olacak?
Herhalde daha iyi bir temsil tarzı kesişme noktalarının düğüm olması. Bir kesişme noktası en yakınındaki diğerleri ile bağlantılı olacak, iki kesişme arasında yakın / direk tek bir yol parçası olabilir zaten, başka bağlantı mümkün değil. Güzel.
Bu çözüm için ağ yapısını oluşturmak lazım. Peki birbirinin hemen yakınında olan kesişmeleri nasıl yanyana koyacağız? "Kesişmelerin yakınındaki kesişmeler" gibi bir SQL sorgusu akla geliyor, ama bu arap saçına dönebilir. Şöyle bir veri oluşturma algoritması işleri daha kolaylaştırabilir: Kesişmeleri hesaplayan sorgu kesişmelerin hangi caddeden geldiğini biliyor (osm_id). O zaman her caddeyi teker teker alırız, bu caddeye ait kesişmeleri buluruz, o kesişmeleri cadde başlangıç noktasına uzaklığa göre sıraya dizeriz, ve aralarında ağ yapısı için bir kenar koyarız.
Tüm veriye bu uygulandığında tüm ag yapısı ortaya çıkar. Yol A üzerinde 1-2-3-4 kesişmesi var, Yol B üzerinde 5-6-2-7 var, burada yollar birbiri içinden geçiyor, ama bu geçme işi ağ yapısının anahtarlaması sırasında kendiliğinden oluşuyor. Bu arada kesişmeler enlem / boylam'dır yani ağ yapısındaki anahtar kordinatın ta kendisidir. Bu anahtar 52.1212313 gibi uzun bir sayı (akla gelebilir, ya sayı kesinliği / basamakları artar azalırsa anahtar değişir mi? Bu problem değil çünkü PostGIS'ten veriyi çekerken bir kordinatı hep aynı şekilde rapor eder, o sebeple anahtar değişmez).
Ağ yapısı tamamsa, kısayol algoritmasi önce başlangıç / bitişe en yakın iki kesişmeyi bulur, ve kesişmeler bir kez bulununca gerisini Dijkstra halleder.
Genel bir soru daha: "Eldeki enlem boylama en yakın kordinat tabanda nasıl bulunur?". Kaba kuvvet algoritmasi (tüm kordinatlara teker teker bakmak) on binlerce kordinat için yavaş olur. Bu alanda çok boyutlu arama (multidimensional search) gibi kavramlar var, mesela KDTree, Ball Tree, bkz
http://sayılarvekuramlar.blogspot.com/2015/12/bilgisayar-bilim-yapay-zeka.html
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