Islenmis OSM Verisi Yerel Diskte, osm2pgsql, PostGIS

Daha once OSRM projesi ile OSM verisi uzerinden nasil servis sunabilir, bunu gorduk. Peki ya ham veriyi almak istiyorsak ne yapariz?
osm2pgsql adli arac apt-get ile kurulabiliyor, yerel diskteki osm.bz2 tipindeki dosyalari isleyip direk Postgresql tabanina veriyi yazabiliyor. PG kurmak altta. Ek olarak bir de lokasyon modulu nasil kurulur onu da gorecegiz, bu eklere PostGIS adi veriliyor, PG'nin lokasyon verisinin islenmesini saglayan ozel fonksiyonlari var.
sudo apt-get install postgresql make cmake g++ libboost-dev libboost-system-dev libboost-filesystem-dev libexpat1-dev zlib1g-dev libbz2-dev libpq-dev libgeos-dev libgeos++-dev libproj-dev lua5.2 liblua5.2-dev osm2pgsql postgresql-9.5-postgis-2.2 pgadmin3 postgresql-contrib-9.5
Not: Uzerine oldugumuz Ubuntu versiyonuna gore hangi PG kuruldugu degisik olabilir, bu durumda 9.5 yerine o versiyon koyulabilir.
Baslamak, durdurmak icin sudo service postgresql stop ya da start. Kurulus sirasinda mevcut kullanicinizin direk erisebilecegi postgres adli bir kullanici yaratilmis olmali.
sudo -u postgres createdb gis
ile taban yaratilir.
sudo -i -u postgres
ile oteki kullaniciya girilir,
psql -d gis -c 'CREATE EXTENSION postgis; CREATE EXTENSION hstore;'
Simdi
osm2pgsql berlin-latest.osm.bz2 --slim
Tabana bakariz, psql -d gis, komut satirinda \dt
planet_osm_line
planet_osm_nodes
planet_osm_point
planet_osm_polygon
planet_osm_rels
planet_osm_roads
planet_osm_ways
tablolarini gormemiz lazim. Artik gereken ham veri bu tablolar icinde. Eger veriyi disari cikartmak istiyorsak, mesela tabandaki tum caddeler,
psql -d gis -t -A -F";" -c \
"SELECT osm_id,name,highway,\
st_asText(st_startpoint(st_transform(way, 4326))), \
st_asText(st_endpoint(st_transform(way, 4326))) \
FROM planet_osm_line " > output.csv
Not: Ayni cadde ismi ustteki sorgu sonucu birden fazla satirda ve baslangic / bitis noktasi ile gozukebilir. Bu durumda buyuk cogunlukla ayni caddeyi parcalar haline goruyoruz demektir.
PostGIS icin iyi bir kitap PostGIS in Action.
osm2po
Alttaki Java bazli bir proje (kapali kod ne yazik ki), Geofabrik sitesinden gerekli veriyi alip bir Postgresql tabani uzerinde isletilebilecek SQL dosyasi uretiyor.
http://osm2po.de
java -Xmx1g -jar osm2po-core-5.1.0-signed.jar prefix=tr tileSize=x http://download.geofabrik.de/europe/turkey-latest.osm.pbf postp.0.class=de.cm.osm2po.plugins.postp.PgRoutingWriter
cagrisi yeterli. Gerekli dosya tr altdizini icinde olacak. Fakat bu kutuphanenin bazi verileri disarida biraktigini gorduk.
osm2pgrouting
Ham OSM verisinin Postgresql tabana yazabilen bir proje
https://github.com/pgRouting/osm2pgrouting.
Derlemek gerekli.. Ayrica tabani pgrouting icin hazirlamak lazim, bazi create extension komutlari gerekiyor. Ustteki README icinde bunlar var.
Bu kodun bir problemi eger yeterince hafiza yoksa (2 GB bile yetmeyebilir) tek bir bolge verisi uzerinde bile program cokebiliyor.
Postgresql GUI
Uzun zamandir taban semasini gosteren, sorgu isleten GUI araci olarak Squirrel kullaniyorduk (ondan once Toad). Fakat Squirrel projesinde fazla hareket yok; alternatif bir arac SQL Workbench/J.
http://www.sql-workbench.net/
Masaustu ikonu
[Desktop Entry]
Comment=
Terminal=false
Name=SWJ
Exec=/bin/sh /home/burak/Downloads/Workbench-Build121/sqlworkbench.sh
Type=Application
Icon=/usr/share/icons/Win7-icons/apps/gnome-networktool.png
Farkli tabanlara baglanti destegi var. Postgresql icin JDBC jar suradan
https://jdbc.postgresql.org/download.html
SWJ icinden File | Manage Drivers secilir, oradan Postgresql icin indirilen jar secilir.
SQLLite icin jar
https://repo1.maven.org/maven2/org/xerial/sqlite-jdbc/3.8.9.1/
Yine manage drivers'dan sqllite icin yeni profil yaratilir. Sonra yeni baglanti yaratilir, File | Connect Window'dan sol ust kosedeki dugme ile.
osm2pgsql adli arac apt-get ile kurulabiliyor, yerel diskteki osm.bz2 tipindeki dosyalari isleyip direk Postgresql tabanina veriyi yazabiliyor. PG kurmak altta. Ek olarak bir de lokasyon modulu nasil kurulur onu da gorecegiz, bu eklere PostGIS adi veriliyor, PG'nin lokasyon verisinin islenmesini saglayan ozel fonksiyonlari var.
sudo apt-get install postgresql make cmake g++ libboost-dev libboost-system-dev libboost-filesystem-dev libexpat1-dev zlib1g-dev libbz2-dev libpq-dev libgeos-dev libgeos++-dev libproj-dev lua5.2 liblua5.2-dev osm2pgsql postgresql-9.5-postgis-2.2 pgadmin3 postgresql-contrib-9.5
Not: Uzerine oldugumuz Ubuntu versiyonuna gore hangi PG kuruldugu degisik olabilir, bu durumda 9.5 yerine o versiyon koyulabilir.
Baslamak, durdurmak icin sudo service postgresql stop ya da start. Kurulus sirasinda mevcut kullanicinizin direk erisebilecegi postgres adli bir kullanici yaratilmis olmali.
sudo -u postgres createdb gis
ile taban yaratilir.
sudo -i -u postgres
ile oteki kullaniciya girilir,
psql -d gis -c 'CREATE EXTENSION postgis; CREATE EXTENSION hstore;'
Simdi
osm2pgsql berlin-latest.osm.bz2 --slim
Tabana bakariz, psql -d gis, komut satirinda \dt
planet_osm_line
planet_osm_nodes
planet_osm_point
planet_osm_polygon
planet_osm_rels
planet_osm_roads
planet_osm_ways
psql -d gis -t -A -F";" -c \
"SELECT osm_id,name,highway,\
st_asText(st_startpoint(st_transform(way, 4326))), \
st_asText(st_endpoint(st_transform(way, 4326))) \
FROM planet_osm_line " > output.csv
Not: Ayni cadde ismi ustteki sorgu sonucu birden fazla satirda ve baslangic / bitis noktasi ile gozukebilir. Bu durumda buyuk cogunlukla ayni caddeyi parcalar haline goruyoruz demektir.
PostGIS icin iyi bir kitap PostGIS in Action.
osm2po
http://osm2po.de
java -Xmx1g -jar osm2po-core-5.1.0-signed.jar prefix=tr tileSize=x http://download.geofabrik.de/europe/turkey-latest.osm.pbf postp.0.class=de.cm.osm2po.plugins.postp.PgRoutingWriter
osm2pgrouting
Ham OSM verisinin Postgresql tabana yazabilen bir proje
https://github.com/pgRouting/osm2pgrouting.
Derlemek gerekli.. Ayrica tabani pgrouting icin hazirlamak lazim, bazi create extension komutlari gerekiyor. Ustteki README icinde bunlar var.
Bu kodun bir problemi eger yeterince hafiza yoksa (2 GB bile yetmeyebilir) tek bir bolge verisi uzerinde bile program cokebiliyor.
Postgresql GUI
Uzun zamandir taban semasini gosteren, sorgu isleten GUI araci olarak Squirrel kullaniyorduk (ondan once Toad). Fakat Squirrel projesinde fazla hareket yok; alternatif bir arac SQL Workbench/J.
http://www.sql-workbench.net/
Masaustu ikonu
[Desktop Entry]
Comment=
Terminal=false
Name=SWJ
Exec=/bin/sh /home/burak/Downloads/Workbench-Build121/sqlworkbench.sh
Type=Application
Icon=/usr/share/icons/Win7-icons/apps/gnome-networktool.png
Farkli tabanlara baglanti destegi var. Postgresql icin JDBC jar suradan
https://jdbc.postgresql.org/download.html
SWJ icinden File | Manage Drivers secilir, oradan Postgresql icin indirilen jar secilir.
SQLLite icin jar
https://repo1.maven.org/maven2/org/xerial/sqlite-jdbc/3.8.9.1/
Yine manage drivers'dan sqllite icin yeni profil yaratilir. Sonra yeni baglanti yaratilir, File | Connect Window'dan sol ust kosedeki dugme ile.
No comments:
Post a Comment