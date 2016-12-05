GPSTk, GPS Uydularinin Yeri, Baz Istasyonlari

Eger GPS baglanti kurmazsa, ya da baglanti almasi uzun surerse? Ilk alternatif, baz istasyonlari. Cep telefonlari kendilerine yakin baz istasyonlarinin kodlarini biliyorlar. Bu kodlari kayitli tutan bir acik yazilim projesi,
opencellid.org
Baz istasyonu kodu uzerinden bulunur, ve tabanda istasyonun enlem / boylami da vardir, 3 veya daha fazla istasyon ile ucgenleme yapilabilir. Istasyon tabanini almak icin, once Database | request for API key secilir, email / sifre ile kayit olduktan sonra ile bir arayuz anahtari alinir; Sonra Database | Download Database ile ve API anahtari girilerek taban indirilir.
Tum taban oldukca buyuk, sıkıştırılmış hali bile 600 MB civari - eh normal, tum dunyadaki istasyonlar kayitlanmaya ugrasiliyor. Bu dosyayi kucultmek icin icinde oldugumuz sehir disindakileri filtreleyebiliriz. Mesela sadece istenen enlem / boylam yakininda olanlar icin alttaki kod, diyelim icinde 13 enlem 52 ile baslayan baz istasyonlarini alip ekrana basiyor (komut satirinda > ile cikti dosyarina yonlendirilir)
import re
with open(...) as f:
for line in f:
if re.search("13\.\d+,52\.\d+",line): print line.strip()
Android'den etraftaki baz istasyon verisini almak icin Listener kullanilabilir. MCC kodlari vs. boyle alinabilir. Surada anlatilmis
https://sites.google.com/site/androiddevelopmentproject/home/rf-signal-tracker/a-very-basic-how-to
elde edilen kod tabandaki gereken istasyonu bulmak icin kullanilir, vs.
Uydu Ile Yer Bulma
[Bu bolume ekler olabilir].
GPS sistemi alicinin (cep telefonu) yerine bulmak icin GPS uydularini kullanir. Bu uydularin yeri bilinir - alicimiz acildiginda bu bilgi uydulardan alinir (almanac denen veri), ve ardindan sinyal zaman farklari uzerinden alicinin uyduya olan mesafesi hesaplanir (pseudorange), ve en az 4 uydu mesafesi ve uydularin kesin yerleri uzerinden alicinin yeri hesaplanabilir.
Fakat GPS Test gibi app'lerde bazen goruyoruz ki 10-12 uydu gorulmeden yer hesabi yapilmiyor. Burada ilerleme yapmak isteyen maceraci (!) arkadaslar icin alttakileri paylasalim; eger alici/uydu mesafesi alinabilirse (Android Nougat, API 24'ten itibaren bu ham mesafeyi veriyor) bu hesap daha hizli bir sekilde yapilabilir belki.
Her gun / saat GPS uydularinin nerede olacaginin tahmini alttaki sitede ham veri olarak paylasiliyor.
http://www.linz.govt.nz/data/geodetic-services/positionz/rinex-data-archive
(Tabii bu durumda bu veri her gun indirilecek, ama bir muhendislik al/ver durumu, belki gunun ufak bir kisminda kisa bir Internet baglantisi uzerinden uydu yer tahminleri alinir, sonra tum gun sadece uydu verisi ile yere bulunabilir).
Veri RINEX formatinda. 5 Aralik 2016 icin navigasyon dosyasi
https://apps.linz.govt.nz/ftp/positionz/2016/339/auto3390.16n.Z
5 Aralik 339. gun, 1 gunun tum verisi icin 0, n navigasyon demek.
Bu veriyi isleyebilen ve pek cok faydali hesap yapabilen bir proje
https://github.com/SGL-UT/GPSTk
opencellid.org
Baz istasyonu kodu uzerinden bulunur, ve tabanda istasyonun enlem / boylami da vardir, 3 veya daha fazla istasyon ile ucgenleme yapilabilir. Istasyon tabanini almak icin, once Database | request for API key secilir, email / sifre ile kayit olduktan sonra ile bir arayuz anahtari alinir; Sonra Database | Download Database ile ve API anahtari girilerek taban indirilir.
Tum taban oldukca buyuk, sıkıştırılmış hali bile 600 MB civari - eh normal, tum dunyadaki istasyonlar kayitlanmaya ugrasiliyor. Bu dosyayi kucultmek icin icinde oldugumuz sehir disindakileri filtreleyebiliriz. Mesela sadece istenen enlem / boylam yakininda olanlar icin alttaki kod, diyelim icinde 13 enlem 52 ile baslayan baz istasyonlarini alip ekrana basiyor (komut satirinda > ile cikti dosyarina yonlendirilir)
import re
with open(...) as f:
for line in f:
if re.search("13\.\d+,52\.\d+",line): print line.strip()
Android'den etraftaki baz istasyon verisini almak icin Listener kullanilabilir. MCC kodlari vs. boyle alinabilir. Surada anlatilmis
https://sites.google.com/site/androiddevelopmentproject/home/rf-signal-tracker/a-very-basic-how-to
elde edilen kod tabandaki gereken istasyonu bulmak icin kullanilir, vs.
Uydu Ile Yer Bulma
[Bu bolume ekler olabilir].
GPS sistemi alicinin (cep telefonu) yerine bulmak icin GPS uydularini kullanir. Bu uydularin yeri bilinir - alicimiz acildiginda bu bilgi uydulardan alinir (almanac denen veri), ve ardindan sinyal zaman farklari uzerinden alicinin uyduya olan mesafesi hesaplanir (pseudorange), ve en az 4 uydu mesafesi ve uydularin kesin yerleri uzerinden alicinin yeri hesaplanabilir.
Fakat GPS Test gibi app'lerde bazen goruyoruz ki 10-12 uydu gorulmeden yer hesabi yapilmiyor. Burada ilerleme yapmak isteyen maceraci (!) arkadaslar icin alttakileri paylasalim; eger alici/uydu mesafesi alinabilirse (Android Nougat, API 24'ten itibaren bu ham mesafeyi veriyor) bu hesap daha hizli bir sekilde yapilabilir belki.
Her gun / saat GPS uydularinin nerede olacaginin tahmini alttaki sitede ham veri olarak paylasiliyor.
http://www.linz.govt.nz/data/geodetic-services/positionz/rinex-data-archive
(Tabii bu durumda bu veri her gun indirilecek, ama bir muhendislik al/ver durumu, belki gunun ufak bir kisminda kisa bir Internet baglantisi uzerinden uydu yer tahminleri alinir, sonra tum gun sadece uydu verisi ile yere bulunabilir).
Veri RINEX formatinda. 5 Aralik 2016 icin navigasyon dosyasi
https://apps.linz.govt.nz/ftp/positionz/2016/339/auto3390.16n.Z
5 Aralik 339. gun, 1 gunun tum verisi icin 0, n navigasyon demek.
Bu veriyi isleyebilen ve pek cok faydali hesap yapabilen bir proje
https://github.com/SGL-UT/GPSTk
Acilinca dizine girilir
mkdir build
cd build
cmake ..
make
sudo make install
Simdi bir ornek derlemek icin examples altina girilir,
g++ example3.cpp -I/usr/local/include/ -L/usr/local/lib -lgpstk
Nasil isletilecegi icin GH'a bakilabilir.
Bir de Python bazli bazi kodlar var,
Bir de Python bazli bazi kodlar var,
https://github.com/scienceopen/gpstk-examples-python
Fakat bu kod icin derleme asiri hafiza gerektiriyor. Script'lerde bir bozukluk olmus herhalde. Maceracilar buraya da dalabilir.
Bu uydu hesaplarinin matematigi hakkinda kaynak ararken tanidik bir isim gorduk, Lineer Cebir'in efsanevi hocasi Gilbert Strang meger bu alanda bir kitap yazmis. Kitapta surekli referans edilen Matlab kodlari surada.
Not:
"Fakat Android N piyada gorulen tum telefonlarda yok"; bunun cevabi biraz daha macera - rivayete gore Cynogen Mod 14, mesela Samsung Galaxy SIII icin bile Nougat kurulmasini sagliyor. CM ve benzeri ROM'lar "alternatif Android" kurulumlari sunarlar; burada flashlama (flashing) gibi kavramlar var; Bu arkadaslar Android'i kaynaklardan tekrar derleyip, gerekeni uyarlayip istemedikleri seyleri disari atarak temiz bir Android surumu olusturuyorlar. Acik kaynagin yararlari.
Bu uydu hesaplarinin matematigi hakkinda kaynak ararken tanidik bir isim gorduk, Lineer Cebir'in efsanevi hocasi Gilbert Strang meger bu alanda bir kitap yazmis. Kitapta surekli referans edilen Matlab kodlari surada.
Not:
"Fakat Android N piyada gorulen tum telefonlarda yok"; bunun cevabi biraz daha macera - rivayete gore Cynogen Mod 14, mesela Samsung Galaxy SIII icin bile Nougat kurulmasini sagliyor. CM ve benzeri ROM'lar "alternatif Android" kurulumlari sunarlar; burada flashlama (flashing) gibi kavramlar var; Bu arkadaslar Android'i kaynaklardan tekrar derleyip, gerekeni uyarlayip istemedikleri seyleri disari atarak temiz bir Android surumu olusturuyorlar. Acik kaynagin yararlari.
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