Yol Tarifi, Harita Bilgisi: osrm-backend

Verili herhangi bir enlem / boylam kordinatına en yakın sokak, yol isimlerini, yerlerini bulabilen, hatta bir noktadan diğerine nasıl gidileceğini veren bir veri tabanı ve program ÖSRM. Aslında bu arkadaşlar OpenStreetMap adli projenin veri tabanını daha iyi erişilebilir hale getirmişler.
https://github.com/Project-OSRM
Proje C++ bazlı, hızlı işliyor. İçinde OSM projesinin dosyalarını alıp onları daha ufaltan, ve bir servis ve APİ üzerinden dış erişime hazır hale getiren kodlar var. Bu servisin nasıl işlediğini göstermek için kendileri bir bedava servis işletiyorlar,
http://router.project-osrm.org
Mesela alttaki kordinata en yakin cadde hangisidir
http://router.project-osrm.org/nearest/v1/foot/29.036428,40.987659
ile bulunabiliyor, çıktı JSON formatında. İki nokta arasında nasıl gidilir, hangi caddeler kullanılır,
http://router.project-osrm.org/route/v1/foot/29.036428,40.987659;29.039228,40.992186
URL icinde v1 ardindan gidis sekli verilmeli, araba icin car, bisiklet icin bicycle; ustteki yuruyerek.
İstenen her türden veri üstteki bedava servisten alınabilir, ama başkasının servisini fazla yormamak (!) için (ve yerel bazlı erişim daha hızlı olur tabii) kendi servisimizi oluşturabiliriz.
Kod Github'dan indirilir, ve apt-get install alttakiler uzerinde isletilir,
cmake libtbb-dev lua5.2 libboost-all-dev liblua52 libluabind-dev liblua5.2-dev libluabind-dev libstxxl-dev libxml2 libxml2-dev libosmpbf-dev libbz2-dev libprotobuf-dev
Simdi proje dizinine girilip
mkdir -p build
cd build
cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build .
sudo cmake --build . --target install
isletilir. Ayrica ayni dizinde hangi ulasim sekli var ise, onun lua dosyasina Unix sembolik baglanti kurulmali, mesela araba yontemi icin
ln -s profiles/car.lua .
Kurulum bitti, simdi veri lazim, mesela Turkiye icin
http://download.geofabrik.de/europe/turkey.html turkey-latest.osm.bz2
Tum veri icin http://download.geofabrik.de
Bu dosya acilir, simdi dosya uzerinde
osrm-extract turkey-latest.osm
ve
osrm-contract turkey-latest.osrm
Dikkat bu komutlari lua linki neredeyse oradan isletmek lazim. O zaman osrm dosya referansina dizin ismi eklemek gerekebilir.
Bu son komut uzun surecek, 30-40 dakika gibi.. Bittikten sonra artik veri hazir, veri dizininde
osrm-routed map.osrm
isletilir. Bu komut 5000 port'unu dinleyen bir servis baslatir. Artik ustteki turunden tum komutlarda http://router.project-osrm.org yerine http://localhost:5000 kullanilabilir.
Baglantilar
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-an-osrm-server-on-ubuntu-14-04
https://github.com/Project-OSRM/osrm-backend/wiki/Running-OSRM
https://github.com/Project-OSRM/osrm-backend/blob/master/docs/http.md
https://github.com/Project-OSRM
Proje C++ bazlı, hızlı işliyor. İçinde OSM projesinin dosyalarını alıp onları daha ufaltan, ve bir servis ve APİ üzerinden dış erişime hazır hale getiren kodlar var. Bu servisin nasıl işlediğini göstermek için kendileri bir bedava servis işletiyorlar,
http://router.project-osrm.org
Mesela alttaki kordinata en yakin cadde hangisidir
http://router.project-osrm.org/nearest/v1/foot/29.036428,40.987659
ile bulunabiliyor, çıktı JSON formatında. İki nokta arasında nasıl gidilir, hangi caddeler kullanılır,
http://router.project-osrm.org/route/v1/foot/29.036428,40.987659;29.039228,40.992186
URL icinde v1 ardindan gidis sekli verilmeli, araba icin car, bisiklet icin bicycle; ustteki yuruyerek.
İstenen her türden veri üstteki bedava servisten alınabilir, ama başkasının servisini fazla yormamak (!) için (ve yerel bazlı erişim daha hızlı olur tabii) kendi servisimizi oluşturabiliriz.
Kod Github'dan indirilir, ve apt-get install alttakiler uzerinde isletilir,
cmake libtbb-dev lua5.2 libboost-all-dev liblua52 libluabind-dev liblua5.2-dev libluabind-dev libstxxl-dev libxml2 libxml2-dev libosmpbf-dev libbz2-dev libprotobuf-dev
Simdi proje dizinine girilip
mkdir -p build
cd build
cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build .
sudo cmake --build . --target install
isletilir. Ayrica ayni dizinde hangi ulasim sekli var ise, onun lua dosyasina Unix sembolik baglanti kurulmali, mesela araba yontemi icin
ln -s profiles/car.lua .
Kurulum bitti, simdi veri lazim, mesela Turkiye icin
http://download.geofabrik.de/europe/turkey.html turkey-latest.osm.bz2
Tum veri icin http://download.geofabrik.de
Bu dosya acilir, simdi dosya uzerinde
osrm-extract turkey-latest.osm
ve
osrm-contract turkey-latest.osrm
Dikkat bu komutlari lua linki neredeyse oradan isletmek lazim. O zaman osrm dosya referansina dizin ismi eklemek gerekebilir.
Bu son komut uzun surecek, 30-40 dakika gibi.. Bittikten sonra artik veri hazir, veri dizininde
osrm-routed map.osrm
isletilir. Bu komut 5000 port'unu dinleyen bir servis baslatir. Artik ustteki turunden tum komutlarda http://router.project-osrm.org yerine http://localhost:5000 kullanilabilir.
Baglantilar
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-an-osrm-server-on-ubuntu-14-04
https://github.com/Project-OSRM/osrm-backend/wiki/Running-OSRM
https://github.com/Project-OSRM/osrm-backend/blob/master/docs/http.md
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