Harita Uygulamasi, GPS, Android

Cep telefonunda nerede oldugumuzu harita uzerinde bulmak icin bir uygulama.
https://github.com/burakbayramli/kod/tree/master/mycamera2
Ayrica kamera goruntuleri, yon algilayicisi, GPS verilerini kaydetme ozelligi var. Ben bu uygulamayi baska bir proje icin veri kaydi, test etme ve sonradan analiz amacli yazdim, baslangic noktasi olarak baskalari icin faydali olabilir.
Harita gosteren kodun zoom ozelligi var, haritada ayrica saga, sola, yukari, asagi kaydirma hareketi ile dogu, bati, vs. yonundeki diger haritalari da gormek mumkun.
Uygulama tum bir sehrin haritasini tek bir zip dosyasinda tutuyor, baska hicbir veriye, ya da Google Maps baglantisina ihtiyac yok. Haritalama uygulamasi boyle calismali; Internet baglantisi olmayinca harita calismazsa bu iyi olmaz, turist, gezgin yolda kalir. "Merkezle" fazla baglanti iyi bir sey degil, saglam bilgi islem sistemleri de bu mantikla kurulur.
Derlemek icin ant yeterli, ant debug, ant installd, ya da ant release ile apk yaratilir.
Istanbul haritasi
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1570604/data/istanbul.zip
https://github.com/burakbayramli/kod/tree/master/mycamera2
Ayrica kamera goruntuleri, yon algilayicisi, GPS verilerini kaydetme ozelligi var. Ben bu uygulamayi baska bir proje icin veri kaydi, test etme ve sonradan analiz amacli yazdim, baslangic noktasi olarak baskalari icin faydali olabilir.
Harita gosteren kodun zoom ozelligi var, haritada ayrica saga, sola, yukari, asagi kaydirma hareketi ile dogu, bati, vs. yonundeki diger haritalari da gormek mumkun.
Uygulama tum bir sehrin haritasini tek bir zip dosyasinda tutuyor, baska hicbir veriye, ya da Google Maps baglantisina ihtiyac yok. Haritalama uygulamasi boyle calismali; Internet baglantisi olmayinca harita calismazsa bu iyi olmaz, turist, gezgin yolda kalir. "Merkezle" fazla baglanti iyi bir sey degil, saglam bilgi islem sistemleri de bu mantikla kurulur.
Derlemek icin ant yeterli, ant debug, ant installd, ya da ant release ile apk yaratilir.
Istanbul haritasi
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1570604/data/istanbul.zip
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