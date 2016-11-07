Android, Gelistirme, Kurmak, Komut Satiri

Uzun zamandir Android gelistirmesi yapmamistik, bir goruntu isleme uygulamasi icin gerekti.
Ubuntu uzerinde alttakiler kurulur,
sudo apt-get install -y build-essential zlib1g-dev libncurses5:i386 libstdc++6:i386 zlib1g:i386 default-jre default-jdk ant
Android SDK ve NDK (belki gerekebilir)
https://dl.google.com/android/android-sdk_r24.4.1-linux.tgz
https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r13b-linux-x86_64.zip
Kurduktan sonra ANDROID_SDK/tools/android ile bir GUI baslatilir, buradan telefonumuz icin gerekli derleme hedefi ve diger bazi ekler kurulur. Mesela Android 4.2.2 var ise o kurulur, derleme hedefi 17 aktif hale gelir. Bu hedef altta uretilecek build.xml icin gerekli.
Simdi telefona USB'den baglaninca bazi cici uygulamalari kullanabilmek icin (mesela adb), ve ileride rooting yapabilmek icin telefonda gelistirici secenekleri (developer option) aktive etmek gerekli. Bunun icin bazi farkli yollar var(mis) benim telefonda secenekler (options) sonra About Device'a gidip "Build number" uzerinde 7 kere tiklama yapmak gerekti.
Kod
Altta arkadas baz bir kamera uygulamasi kodlamis, baslangic noktasi olarak iyi olabilir,
https://github.com/ikkiChung/MyCamera
Actiktan sonra baktik, icinde sadece cok temel kodlar, ayarlar var. Derlenebilir proje icin o dizine gidip alttaki komut isletilir,
ANDROID_SDK/tools/android update project --target 1 --name MyName --path .
Bu gerekli tum script'leri yaratir. Simdi ant debug yapilir, bu bir apk yaratir, bu apk telefona kopyalabilir, vs.
Android icindeki algilayicilarin degerlerini gormek icin ornek kod
https://github.com/onyxbits/sensorreadout
Ubuntu uzerinde alttakiler kurulur,
sudo apt-get install -y build-essential zlib1g-dev libncurses5:i386 libstdc++6:i386 zlib1g:i386 default-jre default-jdk ant
Android SDK ve NDK (belki gerekebilir)
https://dl.google.com/android/android-sdk_r24.4.1-linux.tgz
https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r13b-linux-x86_64.zip
Kurduktan sonra ANDROID_SDK/tools/android ile bir GUI baslatilir, buradan telefonumuz icin gerekli derleme hedefi ve diger bazi ekler kurulur. Mesela Android 4.2.2 var ise o kurulur, derleme hedefi 17 aktif hale gelir. Bu hedef altta uretilecek build.xml icin gerekli.
Simdi telefona USB'den baglaninca bazi cici uygulamalari kullanabilmek icin (mesela adb), ve ileride rooting yapabilmek icin telefonda gelistirici secenekleri (developer option) aktive etmek gerekli. Bunun icin bazi farkli yollar var(mis) benim telefonda secenekler (options) sonra About Device'a gidip "Build number" uzerinde 7 kere tiklama yapmak gerekti.
Kod
Altta arkadas baz bir kamera uygulamasi kodlamis, baslangic noktasi olarak iyi olabilir,
https://github.com/ikkiChung/MyCamera
Actiktan sonra baktik, icinde sadece cok temel kodlar, ayarlar var. Derlenebilir proje icin o dizine gidip alttaki komut isletilir,
ANDROID_SDK/tools/android update project --target 1 --name MyName --path .
Bu gerekli tum script'leri yaratir. Simdi ant debug yapilir, bu bir apk yaratir, bu apk telefona kopyalabilir, vs.
Android icindeki algilayicilarin degerlerini gormek icin ornek kod
https://github.com/onyxbits/sensorreadout
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