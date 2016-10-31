Ubuntu 16 ve Acer Aspire R11

Bu bilgisayarda ekran 360 derece donup tablet haline gelebiliyor. Fiyat 300 Eur.
Ubuntu kurmak icin
http://releases.ubuntu.com/16.04/
adresinden 64-bit iso ya da iso icin torrent indirilir, tum iso alinir. Kurmak icin eger Windows uzerindeyseniz, iso'yu USB flash disk'e "yakmak" icin
http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/
Bios'a bilgisayar baslarken F2'yi basili tutarak girebiliriz, girdikten sonra baslangic seklini "Legacy Mode" haline getirmek lazim, ve USB diski yukleme sirasinda en uste getirmek lazim. F10 ile kaydedilir, tekrar baslatilir ve Ubuntu kurulur. Eger kurulus sirasinda Internet baglantisi yok idiyse, yerel kurulus bitip Ubuntu'yu ilk girip Internet baglanti sonrasi sudo apt-get update yapmak lazim.
Not: Alttaki Cinnamon kurulumuna bir ek: Ubuntu 16 hala yamalar almaya devam ediyor ve en son indirdigimiz guncelleme Cinnamon ile uyumsuz. Yani eger Cinnamon kullanmak isteniyorsa, belki daha stabil bir Ubuntu, mesela 14, tercih edilebilir. Yoksa Ubuntu'nun login ekranindan ayak izi ikonuna tiklanarak pencere idarecisi secim sirasinda Gnome Flashback mod'u secilirse Windows'a benzeyen bir ortam hala var.
Masaustu: Biz tabii ki normal Ubuntu kullanis goruntusunu tercih etmiyoruz, Windows benzer masaustu icin Cinnamon diye bir tema var,
http://www.omgubuntu.co.uk/2016/04/how-to-install-cinnamon-3-0-on-ubuntu
sudo add-apt-repository ppa:embrosyn/cinnamon
sudo apt-get update && sudo apt-get install cinnamon
Sistemden cikip login ekranina donunce Ubuntu sembolu uzerine tiklayin, Cinnamon secenegini goreceksiniz. Artik hersey Windows'a benziyor.
Sol altta Menu | Preferences | Mouse Touchpad'i baslatin, Touchpad'den "Tap to Click"i OFF haline getirilebilir. Ben daha cok klavye bazli is yaptigim ve hizli kullanma amacli oldugum icin pad'in tiklama amacli olmasi karisiklik yaratiyor.
Emacs'de Alt-Space'i cok kullaniyoruz fakat Gnome bu kombinasyonu "kapmis". Iptal etmek icin Menu | Preferences | Keyboard | Shortcuts ve Windows | Activate Windows Menu icin Alt-Space iptal edilir.
Ilk kurulacak programlar
sudo apt-get install xkbset git ubuntu-restricted-extras transmission imagemagick mplayer emacs gksu dvipng calibre djvulibre-bin pdftk gimp python-pip ffmpeg python-tk recoll texlive texlive-fonts-extra
Caps Control Yapmak
.bashrc icinde
setxkbmap -option ctrl:nocaps
Bazi tuslari sol ve sag fare tiklamasi yapmak icin
xmodmap -e "keycode 133 = Pointer_Button1"
xmodmap -e "keycode 108 = Pointer_Button1"
xmodmap -e "keycode 135 = Pointer_Button3"
xkbset m
Python
En rahati Anaconda kurmak
https://www.continuum.io/downloads#linux
pip install ya da conda install ile
requests ipython numpy scipy matplotlib grip
USB baglayinca masaustu arka resminin degismesi gibi garip bir hata var. Tamir icin
xdg-mime default nemo.desktop inode/directory application/x-gnome-saved-search
Masaustu'nde Dizin Kisayollari
Eger Gnome Flashback ile calismaya mecbur kalindiysa, dosya gosterme sistemi olagan durumda nemo olmayabilir. Fakat nemo guzel program, masaustu kisayollarindan nemo ile dizin gostermek icin masaustunde mesela $HOME/Desktop/Downloads.desktop adli bir dosya yaratilir, ve icine sunlar konur,
[Desktop Entry]
Comment=
Terminal=true
Name=Downloads
Exec=nemo /home/burak/Documents
Type=Application
Icon=/usr/share/icons/Win7-icons/filesystems/folder.png
Terminal=false
[devam edecek]
Ubuntu kurmak icin
http://releases.ubuntu.com/16.04/
adresinden 64-bit iso ya da iso icin torrent indirilir, tum iso alinir. Kurmak icin eger Windows uzerindeyseniz, iso'yu USB flash disk'e "yakmak" icin
http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/
Bios'a bilgisayar baslarken F2'yi basili tutarak girebiliriz, girdikten sonra baslangic seklini "Legacy Mode" haline getirmek lazim, ve USB diski yukleme sirasinda en uste getirmek lazim. F10 ile kaydedilir, tekrar baslatilir ve Ubuntu kurulur. Eger kurulus sirasinda Internet baglantisi yok idiyse, yerel kurulus bitip Ubuntu'yu ilk girip Internet baglanti sonrasi sudo apt-get update yapmak lazim.
Not: Alttaki Cinnamon kurulumuna bir ek: Ubuntu 16 hala yamalar almaya devam ediyor ve en son indirdigimiz guncelleme Cinnamon ile uyumsuz. Yani eger Cinnamon kullanmak isteniyorsa, belki daha stabil bir Ubuntu, mesela 14, tercih edilebilir. Yoksa Ubuntu'nun login ekranindan ayak izi ikonuna tiklanarak pencere idarecisi secim sirasinda Gnome Flashback mod'u secilirse Windows'a benzeyen bir ortam hala var.
Masaustu: Biz tabii ki normal Ubuntu kullanis goruntusunu tercih etmiyoruz, Windows benzer masaustu icin Cinnamon diye bir tema var,
http://www.omgubuntu.co.uk/2016/04/how-to-install-cinnamon-3-0-on-ubuntu
sudo add-apt-repository ppa:embrosyn/cinnamon
sudo apt-get update && sudo apt-get install cinnamon
Sistemden cikip login ekranina donunce Ubuntu sembolu uzerine tiklayin, Cinnamon secenegini goreceksiniz. Artik hersey Windows'a benziyor.
Sol altta Menu | Preferences | Mouse Touchpad'i baslatin, Touchpad'den "Tap to Click"i OFF haline getirilebilir. Ben daha cok klavye bazli is yaptigim ve hizli kullanma amacli oldugum icin pad'in tiklama amacli olmasi karisiklik yaratiyor.
Emacs'de Alt-Space'i cok kullaniyoruz fakat Gnome bu kombinasyonu "kapmis". Iptal etmek icin Menu | Preferences | Keyboard | Shortcuts ve Windows | Activate Windows Menu icin Alt-Space iptal edilir.
Ilk kurulacak programlar
sudo apt-get install xkbset git ubuntu-restricted-extras transmission imagemagick mplayer emacs gksu dvipng calibre djvulibre-bin pdftk gimp python-pip ffmpeg python-tk recoll texlive texlive-fonts-extra
Caps Control Yapmak
.bashrc icinde
setxkbmap -option ctrl:nocaps
Bazi tuslari sol ve sag fare tiklamasi yapmak icin
xmodmap -e "keycode 133 = Pointer_Button1"
xmodmap -e "keycode 108 = Pointer_Button1"
xmodmap -e "keycode 135 = Pointer_Button3"
xkbset m
Python
En rahati Anaconda kurmak
https://www.continuum.io/downloads#linux
pip install ya da conda install ile
requests ipython numpy scipy matplotlib grip
USB baglayinca masaustu arka resminin degismesi gibi garip bir hata var. Tamir icin
xdg-mime default nemo.desktop inode/directory application/x-gnome-saved-search
Masaustu'nde Dizin Kisayollari
Eger Gnome Flashback ile calismaya mecbur kalindiysa, dosya gosterme sistemi olagan durumda nemo olmayabilir. Fakat nemo guzel program, masaustu kisayollarindan nemo ile dizin gostermek icin masaustunde mesela $HOME/Desktop/Downloads.desktop adli bir dosya yaratilir, ve icine sunlar konur,
[Desktop Entry]
Comment=
Terminal=true
Name=Downloads
Exec=nemo /home/burak/Documents
Type=Application
Icon=/usr/share/icons/Win7-icons/filesystems/folder.png
Terminal=false
Bu dosya $HOME/Desktop altina yazilir yazilmaz bir ikonu masaustu uzerinde goreceksiniz. Onun uzerine sag tiklama yapin, Properties | Permissions uzerinden "Allow executing as program"'i secin. Bu kadar.
Alt Serit Uzerinde Kisayollar
Alt serit (Taskbar) uzerine masaustunden birakilan herhangi bir program, kisayol alt seritte gosterilir. Alt seritten program cikartmak icin program uzerine gelip Alt + Fare Sol Tiklama, ve Remove secilir.
Alt Serit Uzerinde Kisayollar
Alt serit (Taskbar) uzerine masaustunden birakilan herhangi bir program, kisayol alt seritte gosterilir. Alt seritten program cikartmak icin program uzerine gelip Alt + Fare Sol Tiklama, ve Remove secilir.
[devam edecek]
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