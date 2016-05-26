Loogle - Yerel Disk Indekslemek, Aramak

Yerel disk uzerinde arama yapmak icin Unix bazli recoll iyi bir program, fakat Windows'a uyarlamasi yapilmamis. Yahoo ve Google'in yerel dosya indeksleme programlari vardi, fakat bu araclar ya rahmetli olmuslar, ya da artik desteklenmiyorlar. Is basa dustu, Python whoosh kutuphanesini kullanarak recoll benzeri ufak bir program surada. Yerel Google (local Google) = loogle. Whoosh sayesinde bu is 150 satirlik kodla haloldu. Desteklenen ozellikler pdf, djvu, txt, html dosyalarinin indesklenmesi, bir onceki indeksleme ardindan sadece yeni eklenen dosyalarin islenmesi (artimli -incremental- islem), silinme, guncellenme algilanmasi, arama ciktisinin Emacs find-grep uyumlu olmasi, boylece Emacs icinden yapilan aramalarin sonuclari uzerinde C-c C-c ile direk dokumana gidilebiliyor.
Thursday, May 26, 2016
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