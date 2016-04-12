Dil Isleme, Python - NLTK

Metin bazlı dokümanlar üzerinde dil işleme yapmayı kolaylaştıran bir kütüphane Python NLTK - isim İngilizce doğal dil işlemi araç çantasından (natural language toolkit) geliyor. Özellikle yapay öğrenim algoritmaları işlemeden dil metinleri üzerinde önişleme (preprocessing) için faydalı. Bu algoritmaların çoğu bir dokümanı bir "kelime çuvalı (bag-of-words)" olarak temsil eder (çuval kelimesi çok uygun çünkü kelimelerin arasındaki sıra dikkate alınmaz, belli bir kelimeden kaç tane olduğu sayılır ve bu bilgi "çuvala" atılır), ve bu tür işlemler NLTK ile çok hızlı şekilde yapılabilir. Kurmak için
pip install nltk
Fakat NLTK içinde pek çok ek "model" var - bu modeller dil modelleri, mesela fiillerin nasıl şekillendiği gibi şeyler. Bu ek modeller ek dosyalar içinde ve ilk kuruluşa dahil değiller. Onları kurmak için bir .py dosyasinda, ya da ipython komut satırından
import nltk
nltk.download()
işletmek lazım, bu bir GUI başlatır. GUI içinde mesela Models | punkt seçilir ve Install tıklanınca bu model indirilecektir.
Basit örnek
import nltk, string
doc = 'The swimmer likes swimming so he swims.'
tokens = nltk.word_tokenize(doc.lower())
print tokens
pip install nltk
Fakat NLTK içinde pek çok ek "model" var - bu modeller dil modelleri, mesela fiillerin nasıl şekillendiği gibi şeyler. Bu ek modeller ek dosyalar içinde ve ilk kuruluşa dahil değiller. Onları kurmak için bir .py dosyasinda, ya da ipython komut satırından
import nltk
nltk.download()
işletmek lazım, bu bir GUI başlatır. GUI içinde mesela Models | punkt seçilir ve Install tıklanınca bu model indirilecektir.
Basit örnek
import nltk, string
doc = 'The swimmer likes swimming so he swims.'
tokens = nltk.word_tokenize(doc.lower())
print tokens
Sonuç
['the', 'swimmer', 'likes', 'swimming', 'so', 'he', 'swims', '.']
Eğer nokta, virgül vs çıkartmak istersek,
tokens = [i for i in tokens if i not in string.punctuation]
['the', 'swimmer', 'likes', 'swimming', 'so', 'he', 'swims']
Kök bulmak (stemming) denen bir işlem mesela fiillerden çekimi çıkartır, böylece "yüzmek (swimming)" fiilinin tüm çekimleri aynı yüzme eylemine eşlenir. Bu çok faydalı bir özellik.
stemmer = nltk.stem.porter.PorterStemmer()
def stem_tokens(tokens):
return [stemmer.stem(item) for item in tokens]
tokens = stem_tokens(tokens)
Sonuc
[u'the', u'swimmer', u'like', u'swim', u'so', u'he', u'swim']
Kelime Çiftleri (Bigrams)
Bir dokümanda arka arkaya gelen ikili, üçlü, vs. kelime dizilerine bakmak o dokümanı anlamak için çok faydalı oluyor, mesela açık kelimesi var, yazılım kelimesi var, bu kelimeler ayrı ayrı pek çok dokümanda geçiyor olabilirler, fakat "açık yazılım" kelime çifti arka arkaya daha özel bir anlam taşır. NLTK ile bu çiftleri üretmek için kod altta. Üretim ardından çiftlerin her biri dokümanı temsil eden kelime çuvalında bir kolon haline gelir.
bigrams = nltk.bigrams(tokens)
for x in bigrams: print x
('the', 'swimmer')
('swimmer', 'likes')
('likes', 'swimming')
('swimming', 'so')
('so', 'he')
('he', 'swims')
('swims', '.')
Bu belgeye ekler olabilir.
Bir dokümanda arka arkaya gelen ikili, üçlü, vs. kelime dizilerine bakmak o dokümanı anlamak için çok faydalı oluyor, mesela açık kelimesi var, yazılım kelimesi var, bu kelimeler ayrı ayrı pek çok dokümanda geçiyor olabilirler, fakat "açık yazılım" kelime çifti arka arkaya daha özel bir anlam taşır. NLTK ile bu çiftleri üretmek için kod altta. Üretim ardından çiftlerin her biri dokümanı temsil eden kelime çuvalında bir kolon haline gelir.
bigrams = nltk.bigrams(tokens)
for x in bigrams: print x
('the', 'swimmer')
('swimmer', 'likes')
('likes', 'swimming')
('swimming', 'so')
('so', 'he')
('he', 'swims')
('swims', '.')
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