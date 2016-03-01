Windows, Emacs, Lenovo 100S

Yeni bir Lenovo 100S makinasi uzerinde Windows bazli kurulum, kullanim
Fonksiyon tuslarina, mesela F11 icin Fn+F11 ile erisilebiliyor, fonksiyon tuslarina oldugu gibi basilirsa baska seyler yapiyorlar; mesela ses acmak gibi. Eger baslangic sirasinda BIOS'a girilmek istenirse Fn+F2 lazim. Ne yazik ki bu BIOS icinde boot siralamasi secenegi yok; bu sebeple Ubuntu USB'den yuklemeyi zorlamayi set etmeyi yapilamiyor. Emacs icin not: F tuslarina yapilan her atama yine Fn+F[..] ile kullanilabilir.
Caps Tusu Kontrol
Standart numara - ctrl.reg dosyasi icinde
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout]
"Scancode Map"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,1d,00,3a,00,00,00,00,00
Sonra reg dosyasina iki tiklama yapilir, registry yuklemesi olur. Bilgisayari kapatip, actiktan sonra Caps Ctrl olur.
Python
En iyisi Anaconda
https://www.continuum.io/downloads
Tum paket icinde Pandas bile var. Daha ufak bir kurulum mumkun, bunun uzerine istenen ekleniyor.
Python 3
Genellikle Python 2 ana Python olarak kurulur, ardindan Python 3 bir farkli gelistirme ortami olarak kurulur. Bunun icin
conda create --name=py3k python=3
Kurulus bitince ne zaman Python 3 isletmek istersek activate py3k deriz, komut satiri ona gore degisir, ve artik python cagrisi Python 3 olur. Eger activate ile ugrasmak istemiyorsak where python ile Python 3 yorumlayicisinin nerede oldugunu ogrenebiliriz, genellikle [HOME]\Anaconda2\envs\py3k\python altindadir, bu isler kodu direk cagrirsak activate'e gerek yok. Not: Paket kurulumu farkli, onun icin activate lazim; ayrica paket kurulumlarini activate sonrasi conda install [paket] ile Python 3 icin ayri yapmak lazim, Python 2 icin kurulan bir paket Python 3 tarafindan gorulemez. Ama paket kurulumlari bitince ardindan kod isletimi icin activate gereksiz.
BitTorrent
https://sourceforge.net/projects/trqtw/files/latest/download
EPUB kitaplari okumak icin yeni program kurmak lazim; en iyi bilinen Calibre,
https://www.calibre-ebook.com/download_windows
LaTeX
Miktex icinde gerekli her sey var. Eksik sty paketlerini ihtiyac oldukca (sorduktan sonra) Internet'ten otomatik indirme ozelligi cok iyi.
http://miktex.org/download
Git
Komut satirindan Unix'te oldugu gibi Git kullanmak icin
https://github.com/git-for-windows/git/releases
Gerekli exe indirilir, kurulur (bir kere indirme islemi bana hata verdi, ama ertesi gun duzeldi, bu durum olursa beklenebilir, Amazon ile alakli bir durumdu galiba). Kurulum sirasinda olagan secenekler birakilir. Bittikten sonra herhangi bir dizinde sag mouse tiklamasi yapinca "burada Git baslat" secenegi gorulur, yani o dizinda Git komut satiri acilabilir. Secin, komut satiri Unix kulanimi sagliyor, ve burada git commit, vs cagrilari yapilabilir. Standart uyarilar gelecek, email, isim vermek gibi,
git config --global user.email "user@filan.com"
git config --global user.name 'Isim'
PDF Okumak
PDF dosyalarini okumak icin evince var, MS dahil edilmis program Edge yerine bu daha iyi ve hizli
https://wiki.gnome.org/Apps/Evince/Downloads
Tuslari Mouse Tiklamasi Yapmak
Autohotkey adli bir program indirelim
https://autohotkey.com/
Kurduktan sonra ahk ile biten dosyalar bir autohotkey script'i haline gelir. Bir ornek
RAlt::LButton
LWin::LButton
AppsKey::RButton
Bu script sol Windows ve sag Alt tusuna sol mouse tiklamasi haline getirir, Context Menu Key denen tusu (bir dikdortgen icinde alt alta cizgilerin oldugu bir tus, hemen sag Control tusunun solunda) ise sag mouse tiklamasi yapar. Bilgisayar basladiginda bu script'i isletmek icin alta bakalim.
Baslangic Script'leri
Bir script baslangicta isletilsin istiyorsak, onu Startup dizini altina koymak yeterli. Bu dizin Windows 10 icin c:/Users/[kullanici]/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Startup gibi bir yerde. Eger ustteki script baslangicta cagrilsin istiyorsak, kodu mesela remap.ahk diye isimlendiriz, ve ustteki dizin icine koyariz. Bu kadar.
Eger Excel dosyalarini goruntulemekte problem cikiyorsa, Microsoft Office bazen islemiyor, o zaman Libre Office kurulabilir,
https://www.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh/
PDFTK
https://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/
ffplay
Komut satirindan muzik calmak icin ffplay lazim olabilir,
http://ffmpeg.zeranoe.com/builds/
Buradan statik Windows (32, ya da 64 bit) dosyalari indirirsiniz. Kurulusa gerek yok, direk .exe cagrisi isliyor.
Imaj Dosyasi
PNG, JPEG gibi imaj dosyalarini hizli bir sekilde gosterebilmek icin Faststone Image Viewer,
http://download.cnet.com/FastStone-Image-Viewer/3000-2192_4-10324485.html
Sesler
Windows bip, dan, dun gibi uyari seslerini kapatmak icin Start uzerinde sag tiklama, Control Panel | Sounds | Sound her sesi None yapariz.
Emacs
Indirmek
https://ftp.gnu.org/gnu/emacs/windows/
Oradan emacs-24.5-bin-i686-mingw32.zip dosyasi.
.emacs
Baslangic kodlari icin .emacs'in nereye gideceginden emin degilsek, o zaman C-x f ile dosya acariz ve ~ dizinini seceriz; bu dizin her zaman HOME'a gidecek sekilde ayarlidir; bu dizin altina .emacs dosyasini yazariz. Dosya icinde
(load-file "C:/filan/falan/emacs-win.el")
gibi tek bir satir olabilir, bu satir esas ayar dosyasini yukler. Bir ornek surada.
Emacs icinde beep seslerini kapatmak
(setq ring-bell-function 'ignore)
Font listesi icin herhangi bir buffer icinde
(insert (prin1-to-string (x-list-fonts "*")))
yazin, ustteki kodu secip M-x eval-region ile kodu isletin. Font listesi gosterilecektir.
Ghostscript
http://www.ghostscript.com/download/gsdnld.html
Bu adresten Ghostscript 9.19 for Windows (32 bit) indirilir.
Indeksleme Kapatmak
Windows'un yerel dosyalari indeksleyen ve onlarin sonradan aranmasini saglayan bir servisi var; bu servisi kullanmak istemiyorsak (diske erisimi yavaslatabilir, belki aramayi baska yollarla yapiyoruz), servisi kapatmak iyi olur. Start uzerinde sag tiklama sonrasi Control Panel | Administrative Toolsk | Services secelir, burada Windows Search bulunur, bu servis "Disabled" konumuna getirilir. Artik indeksleme olmayacak.
wget
Sitelerin icerigini gezerek yerel diske indirebilen bir arac, wget. Windows icin isler kodlar,
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/wget.htm
Ekran Aydinligi
Win10 kafasina gore ekran aydinligini azaltiyor; bu "adaptive brightness" denen bir ozellikmis - bunu iptal etmek icin Start uzerinde sag tiklama, Power Options | Change advanced power settings | Display | Enable adaptive brightness altindaki hersey off, ayrica Dimmed display brightness altindaki her sayi 100% yapilmali.
Fonksiyon tuslarina, mesela F11 icin Fn+F11 ile erisilebiliyor, fonksiyon tuslarina oldugu gibi basilirsa baska seyler yapiyorlar; mesela ses acmak gibi. Eger baslangic sirasinda BIOS'a girilmek istenirse Fn+F2 lazim. Ne yazik ki bu BIOS icinde boot siralamasi secenegi yok; bu sebeple Ubuntu USB'den yuklemeyi zorlamayi set etmeyi yapilamiyor. Emacs icin not: F tuslarina yapilan her atama yine Fn+F[..] ile kullanilabilir.
Caps Tusu Kontrol
Standart numara - ctrl.reg dosyasi icinde
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout]
"Scancode Map"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,1d,00,3a,00,00,00,00,00
Sonra reg dosyasina iki tiklama yapilir, registry yuklemesi olur. Bilgisayari kapatip, actiktan sonra Caps Ctrl olur.
Python
En iyisi Anaconda
https://www.continuum.io/downloads
Tum paket icinde Pandas bile var. Daha ufak bir kurulum mumkun, bunun uzerine istenen ekleniyor.
Python 3
Genellikle Python 2 ana Python olarak kurulur, ardindan Python 3 bir farkli gelistirme ortami olarak kurulur. Bunun icin
conda create --name=py3k python=3
Kurulus bitince ne zaman Python 3 isletmek istersek activate py3k deriz, komut satiri ona gore degisir, ve artik python cagrisi Python 3 olur. Eger activate ile ugrasmak istemiyorsak where python ile Python 3 yorumlayicisinin nerede oldugunu ogrenebiliriz, genellikle [HOME]\Anaconda2\envs\py3k\python altindadir, bu isler kodu direk cagrirsak activate'e gerek yok. Not: Paket kurulumu farkli, onun icin activate lazim; ayrica paket kurulumlarini activate sonrasi conda install [paket] ile Python 3 icin ayri yapmak lazim, Python 2 icin kurulan bir paket Python 3 tarafindan gorulemez. Ama paket kurulumlari bitince ardindan kod isletimi icin activate gereksiz.
BitTorrent
https://sourceforge.net/projects/trqtw/files/latest/download
EPUB kitaplari okumak icin yeni program kurmak lazim; en iyi bilinen Calibre,
https://www.calibre-ebook.com/download_windows
LaTeX
Miktex icinde gerekli her sey var. Eksik sty paketlerini ihtiyac oldukca (sorduktan sonra) Internet'ten otomatik indirme ozelligi cok iyi.
http://miktex.org/download
Git
Komut satirindan Unix'te oldugu gibi Git kullanmak icin
https://github.com/git-for-windows/git/releases
Gerekli exe indirilir, kurulur (bir kere indirme islemi bana hata verdi, ama ertesi gun duzeldi, bu durum olursa beklenebilir, Amazon ile alakli bir durumdu galiba). Kurulum sirasinda olagan secenekler birakilir. Bittikten sonra herhangi bir dizinde sag mouse tiklamasi yapinca "burada Git baslat" secenegi gorulur, yani o dizinda Git komut satiri acilabilir. Secin, komut satiri Unix kulanimi sagliyor, ve burada git commit, vs cagrilari yapilabilir. Standart uyarilar gelecek, email, isim vermek gibi,
git config --global user.email "user@filan.com"
git config --global user.name 'Isim'
ile bunlar halledilir. Eger Github'a baglanti gerekiyorsa, bir SSH anahtari yaratmak lazim,
ssh-keygen
Bu komut HOME/.ssh altinda id_rsa.pub yaratir, bu dosya icerigini Github | Settings | Add SSH Keys uzerinden hesabimiza ekleriz, boylece sifresiz commit yapabiliriz. Eger satir sonlari ile ilgili hatalari gormek istemezsek,
git config --global core.safecrlf false
PDF Okumak
PDF dosyalarini okumak icin evince var, MS dahil edilmis program Edge yerine bu daha iyi ve hizli
https://wiki.gnome.org/Apps/Evince/Downloads
Tuslari Mouse Tiklamasi Yapmak
Autohotkey adli bir program indirelim
https://autohotkey.com/
Kurduktan sonra ahk ile biten dosyalar bir autohotkey script'i haline gelir. Bir ornek
RAlt::LButton
LWin::LButton
AppsKey::RButton
Baslangic Script'leri
Bir script baslangicta isletilsin istiyorsak, onu Startup dizini altina koymak yeterli. Bu dizin Windows 10 icin c:/Users/[kullanici]/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Startup gibi bir yerde. Eger ustteki script baslangicta cagrilsin istiyorsak, kodu mesela remap.ahk diye isimlendiriz, ve ustteki dizin icine koyariz. Bu kadar.
Eger Excel dosyalarini goruntulemekte problem cikiyorsa, Microsoft Office bazen islemiyor, o zaman Libre Office kurulabilir,
https://www.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh/
PDFTK
https://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/
ffplay
Komut satirindan muzik calmak icin ffplay lazim olabilir,
http://ffmpeg.zeranoe.com/builds/
Buradan statik Windows (32, ya da 64 bit) dosyalari indirirsiniz. Kurulusa gerek yok, direk .exe cagrisi isliyor.
Imaj Dosyasi
PNG, JPEG gibi imaj dosyalarini hizli bir sekilde gosterebilmek icin Faststone Image Viewer,
http://download.cnet.com/FastStone-Image-Viewer/3000-2192_4-10324485.html
Sesler
Emacs
Indirmek
https://ftp.gnu.org/gnu/emacs/windows/
Oradan emacs-24.5-bin-i686-mingw32.zip dosyasi.
.emacs
Baslangic kodlari icin .emacs'in nereye gideceginden emin degilsek, o zaman C-x f ile dosya acariz ve ~ dizinini seceriz; bu dizin her zaman HOME'a gidecek sekilde ayarlidir; bu dizin altina .emacs dosyasini yazariz. Dosya icinde
(load-file "C:/filan/falan/emacs-win.el")
gibi tek bir satir olabilir, bu satir esas ayar dosyasini yukler. Bir ornek surada.
Emacs icinde beep seslerini kapatmak
Font listesi icin herhangi bir buffer icinde
(insert (prin1-to-string (x-list-fonts "*")))
yazin, ustteki kodu secip M-x eval-region ile kodu isletin. Font listesi gosterilecektir.
Ghostscript
http://www.ghostscript.com/download/gsdnld.html
Bu adresten Ghostscript 9.19 for Windows (32 bit) indirilir.
Indeksleme Kapatmak
Windows'un yerel dosyalari indeksleyen ve onlarin sonradan aranmasini saglayan bir servisi var; bu servisi kullanmak istemiyorsak (diske erisimi yavaslatabilir, belki aramayi baska yollarla yapiyoruz), servisi kapatmak iyi olur. Start uzerinde sag tiklama sonrasi Control Panel | Administrative Toolsk | Services secelir, burada Windows Search bulunur, bu servis "Disabled" konumuna getirilir. Artik indeksleme olmayacak.
wget
Sitelerin icerigini gezerek yerel diske indirebilen bir arac, wget. Windows icin isler kodlar,
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/wget.htm
Ekran Aydinligi
Win10 kafasina gore ekran aydinligini azaltiyor; bu "adaptive brightness" denen bir ozellikmis - bunu iptal etmek icin Start uzerinde sag tiklama, Power Options | Change advanced power settings | Display | Enable adaptive brightness altindaki hersey off, ayrica Dimmed display brightness altindaki her sayi 100% yapilmali.
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