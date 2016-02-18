Toptan İşlemler, Paralelizasyon, Tekrar Başlatılabilme (Restartability)

IT veri işlemciliğinde çok karşılaşılan bir problem: çok sayıda bir grup verinin sırayla işlenmesi. İşlemi paralelize edersek (eldeki her çekirdek için bir veya daha fazla süreç başlatarak) aynı anda daha fazla veri işleyebiliriz. Fakat paralelize etmeden önce süreçlerin birbiriyle kordinasyonunu ayarlamak gerekli. Kordinasyonun en basit hali her paralel sürecin tamamen ayrı bir veri grubu üzerinde işlem yapması. Yani elde 100 satır var ise 4 süreç başlatırız, her süreç 25 satır üzerinde, diğerlerinden tamamen bağımsız bir şekilde iş yapar.
Bir IT problemi daha: kaç süreçli olursa olsun üstte bahsettiğimiz işlem bizimle alakalı olmayan bir sebepten dolayı çökebilir. Ardından programı tekrar başlatırsak programın o ana kadar işlediği satırları atlayıp, işlenmemiş satırlara gitmesini isteriz, bu "kaldığımız yerden devam" özelliği zamandan tasarruf sağlar.
Önce 1. probleme bir çözüm bulalım. Bir işleyici script düşünelim, eğer parçalı işlem mantığını kodlayacaksak, şöyle bir komut satırı arayuzu düşünebiliriz,
python isle.py 0 4
Bu komut script'e veriyi 4 parçaya böldürüp 0. parçayı (çünkü kullandığımız dil 0-indis bazlı) işlemeye başlar. Unix ortamında sonuna & koyarak script'i arka planda işletmeye başlatabilirdik, ardından
python isle.py 1 4 &
ile hemen bir diğer parça üzerinde de işlem başlatırdık. Dikkat: parçaya bölmek için "işlenecek şeyler" listesi hazırladık, bu liste her süreçte aynı, o yüzden bir tarafta 1. bir tarafta 2. vs. parçasına gidebiliyoruz, çünkü liste aynı liste, ayrı parçalarının birbiriyle alakasının olmadığına eminiz.
Bu şekilde devam edip 4 tane aynı anda paralel işleyen süreç başlatarak, veriyi 4 kat daha hızlı işleyebilirdik, tabii bunu derken işlemi yapan bilgisayarda 4 veya daha fazla mikroişlemci / çekirdek olduğunu varsayıyoruz. Ama bu yorumu biraz daha genisletelim; eğer yaptığımız işlemler mikroişlemciyi çok meşgul tutan türden değil ise, mesela Internet'ten bilgi indirmek (bu durumda network bekleniyor), ya da sabit disk işlemleri (bu durumda diskin işini bitirmesini bekleniyor, İngilizce "IO-bound" denen durum) bu durumlarda 4 süreç için 2 tane mikroişlemci olması bile yeterli olabilir, çünkü daha iyi performansın önündeki engel mikroişlemci değil. Fakat paralelizasyon hala faydalı çünkü bir süreç network'u beklerken diğeri verinin kendi parçası üzerinde ilerleme sağlayabilir.
2. problemin çözümü, mesela işlenecek şeyler bir veri tabanından geliyorlarsa, tabanda bir status kolonu yaratmak, ve işlenen veri satırında bu statü belirten kolonu o satır için "işlendi" konumuna getirmek. Her satır işlenmeden önce bu statüye bakılır, eğer işlenmiş ise atlanır.
Statü irdelemesi farklı yollardan olabilir; eldeki 10 senet için kapanış fiyatlarını güncel tutmak isteyen bir program varsa "kaldığı yerden devam etmek" her senet için eldeki en son tarihten (mesela dün, iki gün oncesi, vs) o günün tarihine, yani bugüne kadar olan yeni senet fiyatlarını almaktır. Eğer eksişözlük sitesinden 100 tane sayfa indirip bu sayfaları HTML olarak bir dizine yazıyorsam, o HTML dosyasının dizin içinde olup olmaması bir tür statüdür; eğer orada ise o işlem tamamlanmıştır.
Çöküş ardından tekrar başlatım için pek çok Unix bazlı takip edici programlar var; mesela supervisord - bizim tercihimiz dand. Bu takip edici araçlar sayesinde komut satırından elle biz program başlatmıyoruz, takip edici programlarımızı başlatıyor, onları izliyor,
çökmüs ise tekrar başlatıyor, vs.
Bir örnek olarak bir meteoroloji sitesinden herhangi bir şehir için hava durumunu indirme programını görelim. Mesela İstanbul için hava son sıcaklığı alttaki program ile ekrana basabiliriz,
import re, requests
from urllib import urlretrieve
url = "http://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?m=istanbul"
response = requests.get(url)
response_body = response.content
regex = "sondrm.*?renkMax.*?(\d+).*?C</em>"
res = re.findall(regex, response_body, re.DOTALL)
print res[0]
Diyelim ki elimizde bir şehir listesi var. Bu listeyi teker teker işleyebilirdik. Üstteki programı modülarize ederdik, listedeki her şehir için bir fonksiyon çağırıp o şehrin verisini alırdık. Fakat üstte tarif edildiği gibi bu işlemi nasıl paralelize ederdik?
Şöyle
import re, os, requests, sys
from urllib import urlretrieve
sehirler = ['bursa','istanbul','afyon','rize','ordu','antalya']
base_dir = '/tmp'
def get_hava(sehir):
url = "http://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?m=%s" % sehir
response = requests.get(url)
response_body = response.content
regex = "sondrm.*?renkMax.*?(\d+).*?C</em>"
res = re.findall(regex, response_body, re.DOTALL)
return res
def chunks(l, n):
for i in xrange(0, len(l), n):
yield l[i:i+n]
def process(liste):
for sehir in liste:
# bu sehir alinmis, devam et
f = base_dir + "/" + sehir
if os.path.isfile(f): continue
# alinmamis, indir
hava = get_hava(sehir)[0]
fout = open(f, "w")
fout.write(str(hava))
print sehir, hava
fout.close()
if __name__ == "__main__":
nth = int(sys.argv[1])
n_pieces = int(sys.argv[2])
# bu takla lazim cunku chunks her parca icindeki
# oge sayisini baz aliyor
elems = int(len(sehirler) / n_pieces)
liste = list(chunks(sehirler, elems))
process(liste[nth])
Artık
python hava.py 0 2
python hava.py 1 2
ile şehir listesini 2 parçaya bölüp her iki parçayı ayrı ayrı işleyebileceğiz. Her şehir için hava durumu /tmp altına yazılır, eğer o şehir /tmp altında var ise, atlanır. Böylece kaldığımız yerden devam edebiliriz. Mesela birinci programı işletince,
bursa 14
istanbul 11
afyon 19
gelir. Şimdi /tmp altına gidip afyon dosyasını silelim, ve tekrar işletelim. Sadece o şehrin indirildiğini göreceğiz. Böylelikle paralelizasyon, çöküşten kurtulma gibi problemlerin hepsini çözmüş oluyoruz.
Eğer bu iki paralel programı dand takibinde başlatmak isterek, bir hava.conf dosyası yaratırız, içinde
hava0:
exec: python hava.py 0 2
restart: forever
hava1:
exec: python hava.py 1 2
restart: forever
ve işletmek için
python [DAND DIZINI]/dand.py hava.conf
Böylece her programımız ayrı süreçler içinde, paralel olarak işletilecektir.
Loglama
Bir takipçi tarafından, paralel şekilde program işletiliyorsa, artık print ile ekrana mesaj basmak yeterli değil, loglama gerekli, yani bir log dosyasına çıktıları güzel bir format ile yazmak. Python'da logging kütüphanesi bu işi çok rahat yapar; script başında import logging ile dahil ederiz, ve örneğimiz için alttaki kodu ekleriz,
fmt = '%(asctime)s - %(message)s - %(pathname)s'
fout = '/tmp/hava-%d.log' % int(sys.argv[1])
logging.basicConfig(filename=fout, level=logging.DEBUG, format=fmt)
Artık logging.debug(...) ile yazılan her mesaj o sürecin kendisine ait log dosyasına yazılacaktır, mesela 0. parça için bu /tmp/hava-0.log olacak. Eger mesajlar direk ekrana basilsin istiyorsak filename yerine stream=sys.stdout kullanabiliriz.
Not:
Kordinasyondan bahsettik; başka hangi yollar mevcuttur? Her paralel süreç "işlenmemiş" bir liste yaratabilir, fakat bu durumda süreçlerde aynı işlem parçası olur (diğer örneğin bölerek elde ettiği parçalardan biri, burada bölme yok), peki kimin hangi kayıdı işlediği nasıl kararlaştırılacak? O zaman süreçler işlemek istedikleri kayıtı "kitlemeye" uğraşabilirler, önce gelen kitler, sonrakiler başarısız olup sonraki kayıdı kitlemeye uğraşırlar, vs. Bu yaklaşımı Kurumsal Java kitabında işlemiştik. Bu tabii daha farklı bir dünyaydı, Oracle, satır bazlı kilitler, vs. Artık anahtar/değer tabanları dünyasındayız, Mongo ile bir kaydın anahtar üzerinden statüsünü kontrol etmek çok hızlı. Diğer yaklaşımın da faydalı olacağı yerler olabilir muhakkak. Faydalardan biri önceden parça sayısı (bilahere kaç sürecin paralel işleyeceği) tanımlamaya gerek yok, ihtiyaca göre yeni bir süreç başlatılır, yeni süreç hemen işlenmemiş kayıt / kitleme mekanizmasına dahil olur, sıradaki kayıdı alıp işlemeye başlar. Fakat çoğunlukla önceden hangi makinada kaç süreç işleyeceği hakkında iyi bir fikrimiz vardır, bu durumda külfetli kitleme işlerine girmeye gerek var mı? Mühendislik hep al-ver (trade-off) kararları üzerine!
Not:
Örnekte meteoroloji sitesinin tüm HTML'i içinden sadece sıcaklık verisini çekip çıkarttık; yani bir Web kazıma (scraping) işlemi yaptık. Kazıma güzel bir isim, sanki duvardan boya kazıyormuş gibi, HTML'i kazıyıp içindeki veriyi ortaya çıkartıyoruz. Bu işlem için düzenli ifadeler (regular expression, regex) kullandık. Tüm yazılım mühendislerine öğrenmelerini şiddetle tavsiye ettiğimiz bir teknik.
Ne Zaman Thread Ne Zaman Süreç?
Thread aynı süreç içinde paralel işlem yapmak için kullanılabilecek bir teknolojidir; bir kod parçasını, iş ünitesini bir Thread'e vererek işletebiliriz. Hava durumu örneğinde her şehir için ayrı bir Thread başlatıyor olabilirdik.
Bir Thread başlatmak çok basittir, kod içinden tek bir çağrı ile hallolur. Belli sayıda Thread yaratıp işlemleri bu "havuz" üzerinden de yaptırabilirdik, yani sayı kısıtlaması da mümkündür.
Bu teknolojinin çok kullanışlı olduğu yerler var, mesela Web sunucuları içinde servise gelen her istek için bir Thread yaratılabilir, ya da Telekom şirketlerinde gelen bağlantılar ayrı Thread'ler üzerinden halledilebilir, vs. Diğer yandan, Thread'lerin idaresi, takibi süreçlere göre daha zor; başlatılan bir Thread dışarıdan durdurulamaz, onları işletim sistemi bazında "dışarıdan" izleyecek araçlar standart değildir. Kıyasla süreçler Unix'in belkemiğidir, onları takip etme, durdurma, başlatma bağlamında bir sürü araç vardır. Thread'ler biraz programlama dilinin kendi dünyasındadır denebilir, dışarıya açık değillerdir.
Süreçler idare, bakım açısından daha iyi bilinirler, mesela "bir sürecin çökmesi" durumunda yapılabilecekler bilinir, sürecin geri döndürdüğü kodlar vardır, "tekrar başlatmak", çıktısını bir dosyaya yönlendirmek, gibi seçenekler hakkında bir sürü bilgi, tecrübe mevcuttur. Ve süreçler dilden bağımsızdır. Python, C++, C süreçlerini istediğimiz Unix aracı ile takip, kontrol edebiliriz.
Python üzerinde Thread'lerin bir negatif durumu şu; Python yorumlayıcısı süreci tek mikroişlemciye / çekirdeğe bağlıdır; bu demektir ki süreç içinde yaratılan tüm Thread'ler aynı çekirdekte işleyecektir. O zaman eğer başka şeyi bekleyen, ona takılıp kalmış kod yok ise, daha fazla Thread yaratmak bir performans ilerlemesi sağlamaz. Süreçler ile her sürecin farklı bir çekirdeğe gitme olasılığı oldukça yüksektir, Unix bu kaynak bölüştürmesini çok doğal bir şekilde yapar.
Hem süreçler, hem de Thread'ler için ek kodlama gerekir, fakat beni Thread'ler durumunda hep rahatsız eden şey onların potansiyel olarak işlemekte olan programın tüm diğer bölümlerine bakabilecek olmaları - ki bu sebepten dolayıdır ki Thread bazlı hataları ayıklamanın çok saç
baş yoldurucu olduğu hep söylenir; hatayı düzeltmek için onu tekrarlamak (duplicate) istiyorsunuz mesela ama Thread'lerin kafasına estiği zaman hata çıkıyor, esmediği zaman çıkmıyor! Bu mümkün çünkü Thread'lerin işleme sırası için bir kural yok, eğer bir şekilde, hangi sırada belli olmadığı şekilde Thread'ler bir noktayı bozmuş ise, bu durumu tekrar ortaya çıkartmak çok zor olacaktır. Süreçlerin yaratabileceği hatalar, varsa, gerçekten paylaşılan kaynaklar ile alakalı olabilir, veri tabanları, mesaj kuyrukları, dosya sistemi, vs. Fakat bunlar zaten paylaşılan doğal kaynaklardır.
Süreçleri başlatmak daha pahalıdır, Thread'ler çok hızlı bir şekilde başlatılabilirler. Süreç seçeneğinin negatif tarafını dengeleyen şu var; toptan işlemler için paralelizasyon yapıyorsak, işin en başında belli sayıda süreç başlatırız; bu bedeli başta öderiz, ardından iş bitene kadar o belli sayıda süreci ayakta tutmakla, takip etmekle haşır neşir oluruz.
Bir IT problemi daha: kaç süreçli olursa olsun üstte bahsettiğimiz işlem bizimle alakalı olmayan bir sebepten dolayı çökebilir. Ardından programı tekrar başlatırsak programın o ana kadar işlediği satırları atlayıp, işlenmemiş satırlara gitmesini isteriz, bu "kaldığımız yerden devam" özelliği zamandan tasarruf sağlar.
Önce 1. probleme bir çözüm bulalım. Bir işleyici script düşünelim, eğer parçalı işlem mantığını kodlayacaksak, şöyle bir komut satırı arayuzu düşünebiliriz,
python isle.py 0 4
Bu komut script'e veriyi 4 parçaya böldürüp 0. parçayı (çünkü kullandığımız dil 0-indis bazlı) işlemeye başlar. Unix ortamında sonuna & koyarak script'i arka planda işletmeye başlatabilirdik, ardından
python isle.py 1 4 &
ile hemen bir diğer parça üzerinde de işlem başlatırdık. Dikkat: parçaya bölmek için "işlenecek şeyler" listesi hazırladık, bu liste her süreçte aynı, o yüzden bir tarafta 1. bir tarafta 2. vs. parçasına gidebiliyoruz, çünkü liste aynı liste, ayrı parçalarının birbiriyle alakasının olmadığına eminiz.
Bu şekilde devam edip 4 tane aynı anda paralel işleyen süreç başlatarak, veriyi 4 kat daha hızlı işleyebilirdik, tabii bunu derken işlemi yapan bilgisayarda 4 veya daha fazla mikroişlemci / çekirdek olduğunu varsayıyoruz. Ama bu yorumu biraz daha genisletelim; eğer yaptığımız işlemler mikroişlemciyi çok meşgul tutan türden değil ise, mesela Internet'ten bilgi indirmek (bu durumda network bekleniyor), ya da sabit disk işlemleri (bu durumda diskin işini bitirmesini bekleniyor, İngilizce "IO-bound" denen durum) bu durumlarda 4 süreç için 2 tane mikroişlemci olması bile yeterli olabilir, çünkü daha iyi performansın önündeki engel mikroişlemci değil. Fakat paralelizasyon hala faydalı çünkü bir süreç network'u beklerken diğeri verinin kendi parçası üzerinde ilerleme sağlayabilir.
2. problemin çözümü, mesela işlenecek şeyler bir veri tabanından geliyorlarsa, tabanda bir status kolonu yaratmak, ve işlenen veri satırında bu statü belirten kolonu o satır için "işlendi" konumuna getirmek. Her satır işlenmeden önce bu statüye bakılır, eğer işlenmiş ise atlanır.
Statü irdelemesi farklı yollardan olabilir; eldeki 10 senet için kapanış fiyatlarını güncel tutmak isteyen bir program varsa "kaldığı yerden devam etmek" her senet için eldeki en son tarihten (mesela dün, iki gün oncesi, vs) o günün tarihine, yani bugüne kadar olan yeni senet fiyatlarını almaktır. Eğer eksişözlük sitesinden 100 tane sayfa indirip bu sayfaları HTML olarak bir dizine yazıyorsam, o HTML dosyasının dizin içinde olup olmaması bir tür statüdür; eğer orada ise o işlem tamamlanmıştır.
Çöküş ardından tekrar başlatım için pek çok Unix bazlı takip edici programlar var; mesela supervisord - bizim tercihimiz dand. Bu takip edici araçlar sayesinde komut satırından elle biz program başlatmıyoruz, takip edici programlarımızı başlatıyor, onları izliyor,
çökmüs ise tekrar başlatıyor, vs.
Bir örnek olarak bir meteoroloji sitesinden herhangi bir şehir için hava durumunu indirme programını görelim. Mesela İstanbul için hava son sıcaklığı alttaki program ile ekrana basabiliriz,
import re, requests
from urllib import urlretrieve
url = "http://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?m=istanbul"
response = requests.get(url)
response_body = response.content
regex = "sondrm.*?renkMax.*?(\d+).*?C</em>"
res = re.findall(regex, response_body, re.DOTALL)
print res[0]
Diyelim ki elimizde bir şehir listesi var. Bu listeyi teker teker işleyebilirdik. Üstteki programı modülarize ederdik, listedeki her şehir için bir fonksiyon çağırıp o şehrin verisini alırdık. Fakat üstte tarif edildiği gibi bu işlemi nasıl paralelize ederdik?
Şöyle
import re, os, requests, sys
from urllib import urlretrieve
sehirler = ['bursa','istanbul','afyon','rize','ordu','antalya']
base_dir = '/tmp'
def get_hava(sehir):
url = "http://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?m=%s" % sehir
response = requests.get(url)
response_body = response.content
regex = "sondrm.*?renkMax.*?(\d+).*?C</em>"
res = re.findall(regex, response_body, re.DOTALL)
return res
def chunks(l, n):
for i in xrange(0, len(l), n):
yield l[i:i+n]
def process(liste):
for sehir in liste:
# bu sehir alinmis, devam et
f = base_dir + "/" + sehir
if os.path.isfile(f): continue
# alinmamis, indir
hava = get_hava(sehir)[0]
fout = open(f, "w")
fout.write(str(hava))
print sehir, hava
fout.close()
if __name__ == "__main__":
nth = int(sys.argv[1])
n_pieces = int(sys.argv[2])
# bu takla lazim cunku chunks her parca icindeki
# oge sayisini baz aliyor
elems = int(len(sehirler) / n_pieces)
liste = list(chunks(sehirler, elems))
process(liste[nth])
Artık
python hava.py 0 2
python hava.py 1 2
ile şehir listesini 2 parçaya bölüp her iki parçayı ayrı ayrı işleyebileceğiz. Her şehir için hava durumu /tmp altına yazılır, eğer o şehir /tmp altında var ise, atlanır. Böylece kaldığımız yerden devam edebiliriz. Mesela birinci programı işletince,
bursa 14
istanbul 11
afyon 19
gelir. Şimdi /tmp altına gidip afyon dosyasını silelim, ve tekrar işletelim. Sadece o şehrin indirildiğini göreceğiz. Böylelikle paralelizasyon, çöküşten kurtulma gibi problemlerin hepsini çözmüş oluyoruz.
Eğer bu iki paralel programı dand takibinde başlatmak isterek, bir hava.conf dosyası yaratırız, içinde
hava0:
exec: python hava.py 0 2
restart: forever
hava1:
exec: python hava.py 1 2
restart: forever
ve işletmek için
python [DAND DIZINI]/dand.py hava.conf
Böylece her programımız ayrı süreçler içinde, paralel olarak işletilecektir.
Loglama
Bir takipçi tarafından, paralel şekilde program işletiliyorsa, artık print ile ekrana mesaj basmak yeterli değil, loglama gerekli, yani bir log dosyasına çıktıları güzel bir format ile yazmak. Python'da logging kütüphanesi bu işi çok rahat yapar; script başında import logging ile dahil ederiz, ve örneğimiz için alttaki kodu ekleriz,
fmt = '%(asctime)s - %(message)s - %(pathname)s'
fout = '/tmp/hava-%d.log' % int(sys.argv[1])
logging.basicConfig(filename=fout, level=logging.DEBUG, format=fmt)
Artık logging.debug(...) ile yazılan her mesaj o sürecin kendisine ait log dosyasına yazılacaktır, mesela 0. parça için bu /tmp/hava-0.log olacak. Eger mesajlar direk ekrana basilsin istiyorsak filename yerine stream=sys.stdout kullanabiliriz.
Not:
Kordinasyondan bahsettik; başka hangi yollar mevcuttur? Her paralel süreç "işlenmemiş" bir liste yaratabilir, fakat bu durumda süreçlerde aynı işlem parçası olur (diğer örneğin bölerek elde ettiği parçalardan biri, burada bölme yok), peki kimin hangi kayıdı işlediği nasıl kararlaştırılacak? O zaman süreçler işlemek istedikleri kayıtı "kitlemeye" uğraşabilirler, önce gelen kitler, sonrakiler başarısız olup sonraki kayıdı kitlemeye uğraşırlar, vs. Bu yaklaşımı Kurumsal Java kitabında işlemiştik. Bu tabii daha farklı bir dünyaydı, Oracle, satır bazlı kilitler, vs. Artık anahtar/değer tabanları dünyasındayız, Mongo ile bir kaydın anahtar üzerinden statüsünü kontrol etmek çok hızlı. Diğer yaklaşımın da faydalı olacağı yerler olabilir muhakkak. Faydalardan biri önceden parça sayısı (bilahere kaç sürecin paralel işleyeceği) tanımlamaya gerek yok, ihtiyaca göre yeni bir süreç başlatılır, yeni süreç hemen işlenmemiş kayıt / kitleme mekanizmasına dahil olur, sıradaki kayıdı alıp işlemeye başlar. Fakat çoğunlukla önceden hangi makinada kaç süreç işleyeceği hakkında iyi bir fikrimiz vardır, bu durumda külfetli kitleme işlerine girmeye gerek var mı? Mühendislik hep al-ver (trade-off) kararları üzerine!
Not:
Örnekte meteoroloji sitesinin tüm HTML'i içinden sadece sıcaklık verisini çekip çıkarttık; yani bir Web kazıma (scraping) işlemi yaptık. Kazıma güzel bir isim, sanki duvardan boya kazıyormuş gibi, HTML'i kazıyıp içindeki veriyi ortaya çıkartıyoruz. Bu işlem için düzenli ifadeler (regular expression, regex) kullandık. Tüm yazılım mühendislerine öğrenmelerini şiddetle tavsiye ettiğimiz bir teknik.
Ne Zaman Thread Ne Zaman Süreç?
Thread aynı süreç içinde paralel işlem yapmak için kullanılabilecek bir teknolojidir; bir kod parçasını, iş ünitesini bir Thread'e vererek işletebiliriz. Hava durumu örneğinde her şehir için ayrı bir Thread başlatıyor olabilirdik.
Bir Thread başlatmak çok basittir, kod içinden tek bir çağrı ile hallolur. Belli sayıda Thread yaratıp işlemleri bu "havuz" üzerinden de yaptırabilirdik, yani sayı kısıtlaması da mümkündür.
Bu teknolojinin çok kullanışlı olduğu yerler var, mesela Web sunucuları içinde servise gelen her istek için bir Thread yaratılabilir, ya da Telekom şirketlerinde gelen bağlantılar ayrı Thread'ler üzerinden halledilebilir, vs. Diğer yandan, Thread'lerin idaresi, takibi süreçlere göre daha zor; başlatılan bir Thread dışarıdan durdurulamaz, onları işletim sistemi bazında "dışarıdan" izleyecek araçlar standart değildir. Kıyasla süreçler Unix'in belkemiğidir, onları takip etme, durdurma, başlatma bağlamında bir sürü araç vardır. Thread'ler biraz programlama dilinin kendi dünyasındadır denebilir, dışarıya açık değillerdir.
Süreçler idare, bakım açısından daha iyi bilinirler, mesela "bir sürecin çökmesi" durumunda yapılabilecekler bilinir, sürecin geri döndürdüğü kodlar vardır, "tekrar başlatmak", çıktısını bir dosyaya yönlendirmek, gibi seçenekler hakkında bir sürü bilgi, tecrübe mevcuttur. Ve süreçler dilden bağımsızdır. Python, C++, C süreçlerini istediğimiz Unix aracı ile takip, kontrol edebiliriz.
Python üzerinde Thread'lerin bir negatif durumu şu; Python yorumlayıcısı süreci tek mikroişlemciye / çekirdeğe bağlıdır; bu demektir ki süreç içinde yaratılan tüm Thread'ler aynı çekirdekte işleyecektir. O zaman eğer başka şeyi bekleyen, ona takılıp kalmış kod yok ise, daha fazla Thread yaratmak bir performans ilerlemesi sağlamaz. Süreçler ile her sürecin farklı bir çekirdeğe gitme olasılığı oldukça yüksektir, Unix bu kaynak bölüştürmesini çok doğal bir şekilde yapar.
Hem süreçler, hem de Thread'ler için ek kodlama gerekir, fakat beni Thread'ler durumunda hep rahatsız eden şey onların potansiyel olarak işlemekte olan programın tüm diğer bölümlerine bakabilecek olmaları - ki bu sebepten dolayıdır ki Thread bazlı hataları ayıklamanın çok saç
baş yoldurucu olduğu hep söylenir; hatayı düzeltmek için onu tekrarlamak (duplicate) istiyorsunuz mesela ama Thread'lerin kafasına estiği zaman hata çıkıyor, esmediği zaman çıkmıyor! Bu mümkün çünkü Thread'lerin işleme sırası için bir kural yok, eğer bir şekilde, hangi sırada belli olmadığı şekilde Thread'ler bir noktayı bozmuş ise, bu durumu tekrar ortaya çıkartmak çok zor olacaktır. Süreçlerin yaratabileceği hatalar, varsa, gerçekten paylaşılan kaynaklar ile alakalı olabilir, veri tabanları, mesaj kuyrukları, dosya sistemi, vs. Fakat bunlar zaten paylaşılan doğal kaynaklardır.
Süreçleri başlatmak daha pahalıdır, Thread'ler çok hızlı bir şekilde başlatılabilirler. Süreç seçeneğinin negatif tarafını dengeleyen şu var; toptan işlemler için paralelizasyon yapıyorsak, işin en başında belli sayıda süreç başlatırız; bu bedeli başta öderiz, ardından iş bitene kadar o belli sayıda süreci ayakta tutmakla, takip etmekle haşır neşir oluruz.
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