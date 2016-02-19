Düzenli İfadeler, Python, Regex (Regular Expressions)

Bir metin içinde bir kelime arıyorsak,
s1 = "aaabbabbabbbbee 44 xxxxx xxxxxxx"
print "aaa" in s1
True
teknigini kullanabiliriz. Fakat ya "bir ya da daha fazla a ardından bir ya da daha fazla b gelen tüm bölümleri bana göster" diye bir kalıp arıyorsak? Bu gibi durumları basit string araması ile yapamayız, daha kuvvetli bir dil lazım.
Düzenli ifadeler bir metin bloğunu temsil eden tariflerdir; onları bir algoritma olarak değil bir beyan şeklinde görmek lazim; birden fazla metin çeşidini temsil edebilecek bir kalıp tanımlıyoruz, ve bu kalıbın bir metin içinde olup olmadığını bilgisayara soruyoruz. Mesela onceki ornek icin
a+b+
ifadesi kullanılır. + işareti bir veya daha fazla demek, ondan önceki harflerin tekrar edebileceğini söylüyor. Metin üzerindeki uyumu nedir?
import re
print re.match('a+b+', s1) != None
True
Bir uyum var. Fakat daha iyisini yapabiliriz, uyan bölümleri gösterelim,
import re
res = re.findall('a+b+',s1)
print res
['aaabb', 'abb', 'abbbb']
+ yerine * kullanabilirdik, * işareti "0 ya da daha fazla" anlamına geliyor.
Hem + hem de * açgözlü operatörlerdir, yani uydurabildikleri büyük veriyi almak isterler. Bazen bunu istemeyiz, açgözlülüğü durdurmak için ? kullanılır.
print re.findall('a+?b+?',s1)
['aaab', 'ab', 'ab']
Bir örnek daha
s2 = "jjjjddddddddd<H1>title</H1>xxxxxxxxxxxxx"
print 'acgozlu', re.findall("<.*>", s2)
print 'degil', re.findall("<.*?>", s2) # acgozlu degil
acgozlu ['<H1>title</H1>']
degil ['<H1>', '</H1>']
Karakterlerin kendisi yerine onları temsil eden "joker" semboller de kullanılabilir. Nokta karakteri "ne olursa olsun" anlamına gelir, mesela 1. metin üzerinde 'a' ile başlasın '4' ile bitsin, arada ne olursa olsun diyorsak,
print re.findall('a.*?4',s1)
['aaabbabbabbbbee 4']
[] işareti içine konan her karakter aynı bir seçenek olarak kabul edilir, yani "bu karakterlerden herhangi biri olabilir" ifadesi böyle kodlanır. Mesela [abc] diyorsak, 'a','b','c' harflerinden herhangi biri mümkündür. Aralık tanımlamak ta mümkün, mesela [0-4] demek 0 ile 4 arasındaki tüm sayılar demektir, ya da [a-f] "a ile f arası tüm harfler". Bunların bir karışımı olabilir, [0-9A-Fa-f] gibi.
s3 = "xxxx4534yyyyy 444a44444444"
print re.findall("[3-5a]+",s3)
print re.findall("[a-z]+",s3)
['4534', '444a44444444']
['xxxx', 'yyyyy', 'a']
Bir Kalıp İçindeki Daha Ufak Kalıbı Çıkartmak
Bazen aradığımız bir kalıp daha büyük bir kalıp içindedir, HTML kazıma (scraping) yaparken bu tür ihtiyaç çok ortaya çıkar, diyelim ki döküman içinde 222.444.222.111'ye benzeyen yani noktalarla ayrılmış sayılar grubu pek çok yerde var, ama biz bunlardan sadece <tr> .. </tr> içinde olanlarını istiyoruz. Örnek veri
s4 = "ddddddhhhhhhf jjjjjj 111.222.33.444 dddddd ddddddddddd" + \
"xxxxxxxxxx xxxxxxxxxj kkkkkk kkkkkk <tr>xxxxx111.222.888.444yyyy</tr> " + \
"xxxxxxxxxx xxxxxxxxxj kkkkkk kkkkkk <tr>xxxxx111.555.888.444yyyy</tr> " + \
"dddddd jjjjjjj 333.222.33.444 111.222.33.444 jjjjjjjjjjjj"
Bu çağrıyı yapmanın iki yolu var. Birincisi,
regex = "<tr>x+(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)y+</tr>"
for x in re.finditer(regex, s4, re.DOTALL):
print x.group(0)
print x.group(1)
<tr>xxxxx111.222.888.444yyyy</tr>
111.222.888.444
<tr>xxxxx111.555.888.444yyyy</tr>
111.555.888.444
Bu çağrı hem dış, hem iç (parantez arasında olan) düzenli ifadenin sonucunu verebilir, group() ile hangisini istediğimize karar veririz. Eğer hep parantez içindekini istiyorsak, ki çoğunlukla böyle olur, direk group(0)'u veren findall'u kullanabiliriz,
print re.findall(regex, s4)
['111.222.888.444', '111.555.888.444']
Tüm Veriye Bakmak
Şimdiye kadar gördüğümüz tüm teknikler satır bazında işler; eğer bir dosyayi açıp satır satır işliyorsak bu problem değil. Fakat bazen bir satırda başlayıp diğer bir satırda biten kalıpları bulmamız gerekebilir. Mesela 444 ile başlayıp 5555 ile biten bir kalıp farklı satırlarda ise ne yapacağız? Alttaki veride yeni satır (newline) \n işaretine dikkat, bu karakter bir dosya içinde bir satırın sonunda mevcuttur.
s5 = "xxxxxx xxxxxxxxxxx 44444 xxxxx\n" + \
"555555 xxxxx"
print re.findall("4+.*?5+", s5)
[]
Hiç sonuç gelmedi. Fakat eğer re.DOTALL seçeneğini geçersek, bu nokta ifadesinin yeni satır karakterine de uyum yapabileceğini söyler, böylece
print re.findall("4+.*?5+", s5, re.DOTALL)
['44444 xxxxx\n555555']
sonucu bulunabilir.
Tek Karakter Uyumu
\d Tek haneli bir sayı
\D Tek haneli sayı haricinde her şey
\w Bir alfabe harfi (a ile z, A ile Z arası)
\w Alfabe haricinde herhangi bir karakter
\s Beyaz boşluk (SPACE, TAB) karakteri
\S Beyaz boşluk haricinde herhangi bir karakter
^ Satır başlangıç karakteri
. Herhangi bir karakter
$ Satır sonu karakteri
Tekrarlar
* 0 ya da daha fazla
+ 1 ya da daha fazla
? 1 ya da hiç
{n} n kere
{n,} en az ne kere
{n,m} en az ne kere, ama m'den fazla değil
str1 | str2 Ya ifade1 ya da ifade2 bulunacak
"abbbccdaabccdde" üzerinde bazı düzenli ifade örnekleri
Abc Uymaz. \PVerb!\$d! içinde hiç "A" yoktur yâni "Abc" bulunamaz.
abc Uyar.
^abc Uymaz. Çünkü ^ meta-karakteri dizinin başında anlamındadır ve "abc" alt dizisi PVerb!\$d!'nin başında değildir.
abc> Uymaz. Çünkü > meta-karakteri dizinin sonunda anlamındadır ve "abc" alt dizisi $d 'nin sonunda değildir.
^ab*c Uyar, çünkü dizinin basinda "a" ve ardından ``sıfır veya daha fazla b'' ve ardından "c" var! Bu düzenli ifadede olan * karakteri hemen solundaki karakter için ``sıfır veya daha fazla kez tekrar
eden'' anlamında bir meta karakterdir.
aH*bc Uyar. Çünkü dizide "a" ve ardından sıfır veya daha fazla "H" ve ardinda "bc" var!
aH+bc Uymaz. Çünkü dizide "a" ve ardından en az bir tane "H" ve onun ardında "bc" seklinde bir düzen yok! Bu Duzenli ifadede olan "+" karakteri hemen solundaki karakter için "bir veya daha fazla kez tekrar eden" anlamında bir meta-karakterdir.
a*bc Uymaz. Çünkü dizinin içinde hiç "a" ve ardından gelen "*" yok! Bu örnekte "*" bir meta-karakter olarak değil; basit anlamıyla bir asterisk karakteri olarak kullanıldığı için önündeki "" ile işaretlenmiştir.
a+bc Uymaz. Çünkü dizinin içinde hiç "a" ve ardindan gelen "+" yok! Bu örnekte "+" bir meta-karakter olarak değil; basit anlamıyla bir artı işareti olarak kullanıldığı için önündeki "" ile işaretlenmiştir.
a c Uymaz. Çünkü dizinin içinde hiç "a" ve ardindan gelen "" yok.
a.*b Uyar Çünkü dizide ``a ve aralarında birşeyler ve sonra b'' var! ``.'' (nokta) meta-karakteri herhangi bir karaktere uyar; ardından gelen ``*'' ile birlikte (yâni .*!) birşeyler olarak okunabilir.
d.*a Uyar Çünkü "birşey" anlamındaki noktanın ardından gelen "*" meta-karakteri sıfır veya daha fazla herhangi birşey anlamındadır.
d.+a Uyar Çünkü "birşey" anlamındaki noktanın ardından gelen meta-karakter bir +! ; Yâni bir veya daha fazla "herhangi birşey"
da? Uyar Çünkü dizide "d" ve ardından bir veya sıfır tane "a" gelen alt dizi var.
s1 = "aaabbabbabbbbee 44 xxxxx xxxxxxx"
print "aaa" in s1
True
teknigini kullanabiliriz. Fakat ya "bir ya da daha fazla a ardından bir ya da daha fazla b gelen tüm bölümleri bana göster" diye bir kalıp arıyorsak? Bu gibi durumları basit string araması ile yapamayız, daha kuvvetli bir dil lazım.
Düzenli ifadeler bir metin bloğunu temsil eden tariflerdir; onları bir algoritma olarak değil bir beyan şeklinde görmek lazim; birden fazla metin çeşidini temsil edebilecek bir kalıp tanımlıyoruz, ve bu kalıbın bir metin içinde olup olmadığını bilgisayara soruyoruz. Mesela onceki ornek icin
a+b+
ifadesi kullanılır. + işareti bir veya daha fazla demek, ondan önceki harflerin tekrar edebileceğini söylüyor. Metin üzerindeki uyumu nedir?
import re
print re.match('a+b+', s1) != None
True
Bir uyum var. Fakat daha iyisini yapabiliriz, uyan bölümleri gösterelim,
import re
res = re.findall('a+b+',s1)
print res
['aaabb', 'abb', 'abbbb']
+ yerine * kullanabilirdik, * işareti "0 ya da daha fazla" anlamına geliyor.
Hem + hem de * açgözlü operatörlerdir, yani uydurabildikleri büyük veriyi almak isterler. Bazen bunu istemeyiz, açgözlülüğü durdurmak için ? kullanılır.
print re.findall('a+?b+?',s1)
['aaab', 'ab', 'ab']
Bir örnek daha
s2 = "jjjjddddddddd<H1>title</H1>xxxxxxxxxxxxx"
print 'acgozlu', re.findall("<.*>", s2)
print 'degil', re.findall("<.*?>", s2) # acgozlu degil
acgozlu ['<H1>title</H1>']
degil ['<H1>', '</H1>']
Karakterlerin kendisi yerine onları temsil eden "joker" semboller de kullanılabilir. Nokta karakteri "ne olursa olsun" anlamına gelir, mesela 1. metin üzerinde 'a' ile başlasın '4' ile bitsin, arada ne olursa olsun diyorsak,
print re.findall('a.*?4',s1)
['aaabbabbabbbbee 4']
[] işareti içine konan her karakter aynı bir seçenek olarak kabul edilir, yani "bu karakterlerden herhangi biri olabilir" ifadesi böyle kodlanır. Mesela [abc] diyorsak, 'a','b','c' harflerinden herhangi biri mümkündür. Aralık tanımlamak ta mümkün, mesela [0-4] demek 0 ile 4 arasındaki tüm sayılar demektir, ya da [a-f] "a ile f arası tüm harfler". Bunların bir karışımı olabilir, [0-9A-Fa-f] gibi.
s3 = "xxxx4534yyyyy 444a44444444"
print re.findall("[3-5a]+",s3)
print re.findall("[a-z]+",s3)
['4534', '444a44444444']
['xxxx', 'yyyyy', 'a']
Bir Kalıp İçindeki Daha Ufak Kalıbı Çıkartmak
Bazen aradığımız bir kalıp daha büyük bir kalıp içindedir, HTML kazıma (scraping) yaparken bu tür ihtiyaç çok ortaya çıkar, diyelim ki döküman içinde 222.444.222.111'ye benzeyen yani noktalarla ayrılmış sayılar grubu pek çok yerde var, ama biz bunlardan sadece <tr> .. </tr> içinde olanlarını istiyoruz. Örnek veri
s4 = "ddddddhhhhhhf jjjjjj 111.222.33.444 dddddd ddddddddddd" + \
"xxxxxxxxxx xxxxxxxxxj kkkkkk kkkkkk <tr>xxxxx111.222.888.444yyyy</tr> " + \
"xxxxxxxxxx xxxxxxxxxj kkkkkk kkkkkk <tr>xxxxx111.555.888.444yyyy</tr> " + \
"dddddd jjjjjjj 333.222.33.444 111.222.33.444 jjjjjjjjjjjj"
Bu çağrıyı yapmanın iki yolu var. Birincisi,
regex = "<tr>x+(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)y+</tr>"
for x in re.finditer(regex, s4, re.DOTALL):
print x.group(0)
print x.group(1)
<tr>xxxxx111.222.888.444yyyy</tr>
111.222.888.444
<tr>xxxxx111.555.888.444yyyy</tr>
111.555.888.444
Bu çağrı hem dış, hem iç (parantez arasında olan) düzenli ifadenin sonucunu verebilir, group() ile hangisini istediğimize karar veririz. Eğer hep parantez içindekini istiyorsak, ki çoğunlukla böyle olur, direk group(0)'u veren findall'u kullanabiliriz,
print re.findall(regex, s4)
['111.222.888.444', '111.555.888.444']
Tüm Veriye Bakmak
Şimdiye kadar gördüğümüz tüm teknikler satır bazında işler; eğer bir dosyayi açıp satır satır işliyorsak bu problem değil. Fakat bazen bir satırda başlayıp diğer bir satırda biten kalıpları bulmamız gerekebilir. Mesela 444 ile başlayıp 5555 ile biten bir kalıp farklı satırlarda ise ne yapacağız? Alttaki veride yeni satır (newline) \n işaretine dikkat, bu karakter bir dosya içinde bir satırın sonunda mevcuttur.
s5 = "xxxxxx xxxxxxxxxxx 44444 xxxxx\n" + \
"555555 xxxxx"
print re.findall("4+.*?5+", s5)
[]
Hiç sonuç gelmedi. Fakat eğer re.DOTALL seçeneğini geçersek, bu nokta ifadesinin yeni satır karakterine de uyum yapabileceğini söyler, böylece
print re.findall("4+.*?5+", s5, re.DOTALL)
['44444 xxxxx\n555555']
sonucu bulunabilir.
Tek Karakter Uyumu
\d Tek haneli bir sayı
\D Tek haneli sayı haricinde her şey
\w Bir alfabe harfi (a ile z, A ile Z arası)
\w Alfabe haricinde herhangi bir karakter
\s Beyaz boşluk (SPACE, TAB) karakteri
\S Beyaz boşluk haricinde herhangi bir karakter
^ Satır başlangıç karakteri
. Herhangi bir karakter
$ Satır sonu karakteri
Tekrarlar
* 0 ya da daha fazla
+ 1 ya da daha fazla
? 1 ya da hiç
{n} n kere
{n,} en az ne kere
{n,m} en az ne kere, ama m'den fazla değil
str1 | str2 Ya ifade1 ya da ifade2 bulunacak
"abbbccdaabccdde" üzerinde bazı düzenli ifade örnekleri
Abc Uymaz. \PVerb!\$d! içinde hiç "A" yoktur yâni "Abc" bulunamaz.
abc Uyar.
^abc Uymaz. Çünkü ^ meta-karakteri dizinin başında anlamındadır ve "abc" alt dizisi PVerb!\$d!'nin başında değildir.
abc> Uymaz. Çünkü > meta-karakteri dizinin sonunda anlamındadır ve "abc" alt dizisi $d 'nin sonunda değildir.
^ab*c Uyar, çünkü dizinin basinda "a" ve ardından ``sıfır veya daha fazla b'' ve ardından "c" var! Bu düzenli ifadede olan * karakteri hemen solundaki karakter için ``sıfır veya daha fazla kez tekrar
eden'' anlamında bir meta karakterdir.
aH*bc Uyar. Çünkü dizide "a" ve ardından sıfır veya daha fazla "H" ve ardinda "bc" var!
aH+bc Uymaz. Çünkü dizide "a" ve ardından en az bir tane "H" ve onun ardında "bc" seklinde bir düzen yok! Bu Duzenli ifadede olan "+" karakteri hemen solundaki karakter için "bir veya daha fazla kez tekrar eden" anlamında bir meta-karakterdir.
a*bc Uymaz. Çünkü dizinin içinde hiç "a" ve ardından gelen "*" yok! Bu örnekte "*" bir meta-karakter olarak değil; basit anlamıyla bir asterisk karakteri olarak kullanıldığı için önündeki "" ile işaretlenmiştir.
a+bc Uymaz. Çünkü dizinin içinde hiç "a" ve ardindan gelen "+" yok! Bu örnekte "+" bir meta-karakter olarak değil; basit anlamıyla bir artı işareti olarak kullanıldığı için önündeki "" ile işaretlenmiştir.
a c Uymaz. Çünkü dizinin içinde hiç "a" ve ardindan gelen "" yok.
a.*b Uyar Çünkü dizide ``a ve aralarında birşeyler ve sonra b'' var! ``.'' (nokta) meta-karakteri herhangi bir karaktere uyar; ardından gelen ``*'' ile birlikte (yâni .*!) birşeyler olarak okunabilir.
d.*a Uyar Çünkü "birşey" anlamındaki noktanın ardından gelen "*" meta-karakteri sıfır veya daha fazla herhangi birşey anlamındadır.
d.+a Uyar Çünkü "birşey" anlamındaki noktanın ardından gelen meta-karakter bir +! ; Yâni bir veya daha fazla "herhangi birşey"
da? Uyar Çünkü dizide "d" ve ardından bir veya sıfır tane "a" gelen alt dizi var.
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